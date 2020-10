Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr gerade Kingdom Hearts 3 sowohl für Xbox One als auch für PS4 für nur 4,99 Euro. Hinzu kommen die üblichen Versandkosten von 2,99 Euro, die ihr euch aber sparen könnt, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One) für 4,99€ bei MediaMarkt

Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One) für 4,99€ bei Saturn

Auch Just Cause 4 könnt ihr für 4,99 Euro bekommen, in diesem Fall gilt das Angebot allerdings nur für die PS4-Version. Außerdem müsst ihr bei einer Lieferung nach Hause 4,99 Euro für den Versand bezahlen und es findet eine Identitätsprüfung des Empfängers statt, da das Spiel erst ab 18 freigegeben ist.

Just Cause 4 (PS4) für 4,99€ bei MediaMarkt

Just Cause 4 (PS4) für 4,99€ bei Saturn

Soweit uns bekannt ist, sind die Angebote nicht mit einer besonderen Aktion verbunden. Dementsprechend ist auch nicht bekannt, wann die Deals ablaufen werden. Die Vermutung liegt Nahe, dass die beiden Händler Restbestände loswerden möchten und die Angebote verschwinden, sobald sie dieses Ziel erreicht haben.

Weitere Angebote unter 5 Euro

Just Cause 4 und Kingdom Hearts 3 sind übrigens nicht die einzigen Spiele, die ihr bei den beiden Händlern gerade für weniger als 5 Euro bekommen könnt. Hier ein paar weitere Beispiele:

Weitere günstige Spiele bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr finden, indem ihr euch das Spielesortiment für die jeweilige Konsole anzeigen lasst und dann die Liste nach steigendem Preis sortiert:

Günstige PS4-Spiele bei MediaMarkt

Günstige PS4-Spiele bei Saturn