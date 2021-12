Bei MediaMarkt und bei Saturn gibt es seit Heiligabend ein paar hochkarätige Spiele für PS4 und PS5 im Angebot, und zwar zu teils sehr günstigen Preisen. Demon's Souls (27,99 Euro) und Marvel's Spider-Man: Miles Morales für die PS5 (19,99 Euro) gab es beispielsweise laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig, selbst zum Black Friday haben beide Spiele deutlich mehr gekostet. Hier die Übersicht über die wichtigsten Angebote:

Die Deals laufen theoretisch noch bis zum 28. Dezember, die besten Angebote könnten aber schon deutlich vorher ausverkauft sein. Bei der PS5-Version von Sackboy: A Big Adventure scheint das sogar schon jetzt der Fall zu sein. Diese steht sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn aktuell höchstens noch in einzelnen Märkten zur Abholung bereit, eine Lieferung nach Hause ist nicht mehr möglich. Die Übersicht über die Aktionen findet ihr hier:

Beachtet bitte, dass ihr bei erst ab 18 freigegebenen Spielen besonders hohe Versandkosten von 4,99 Euro bezahlt. Unter den oben genannten Titeln trifft dies allerdings nur auf Ghost of Tsushima zu. Ansonsten betragen die Versandkosten in der Regel 2,99 Euro. Ihr könnt sie euch jedoch sparen, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.