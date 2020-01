Bis 8 Uhr am Montagmorgen läuft bei MediaMarkt das sogenannte Smartphone-Fieber. In der Rabattaktion gibt es unter anderem Modelle von Huawei, Honor und Apple zu günstigen Preisen. Der Versand ist bei allen Angeboten kostenlos. Hier ein paar Highlights:

iPhone 8 Plus 256 GB für 649€

Das Apple iPhone 8 Plus ist in der Variante mit stolzen 256 GB Speicher von 799€ auf 649€ reduziert. MediaMarkt ist damit laut Vergleichsportalen gemeinsam mit Saturn der günstigste Anbieter. Dort gibt es das iPhone 8 Plus an diesem Wochenende ebenfalls im Angebot.

iPhone 8 Plus 256 GB statt 799€ für 649€

Neben einer Menge Speicherplatz bietet das iPhone 8 Plus ein 5,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und den leistungsstarken Prozessor A11 Bionic. Der Akku hält in Betrieb bis zu 21 Stunden.

Honor 20 128 GB für 289€

Wer ein Smartphone sucht, das ein bis zwei Preisklassen tiefer liegt, aber trotzdem hohe Qualität bietet, wird beim Honor 20 mit 128 GB Speicherplatz fündig. Mit 289€ liegt MediaMarkt bei diesem Modell laut Idealo aktuell 40€ unter dem Preis des zweitgünstigsten Anbieters.

Honor 20 128 GB statt 339€ für 289€

Das Honor 20 verfügt über 6 GB Arbeitsspeicher und einen Octa-Core-Prozessor, dessen Taktfrequenz von 1,8 GHz bis 2,6 GHz reicht. Das 6,26 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Die Auflösung der Rückkamera liegt bei 48 Megapixeln.

Weitere Angebote

Ansonsten ist im Smartphone-Fieber vor allem Huawei stark vertreten, aber auch Modelle von Herstellern wie Samsung, LG und Xiaomi sind dabei. Hier eine Auswahl:

Zur Übersicht über die Angebote der Aktion kommt ihr hier:

Smartphone-Fieber bei MediaMarkt