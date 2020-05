MediaMarkt bietet gerade als Teil einer Aktion namens "Wieder Preise streichen macht Freude" den Sony XF9005 zu sehr günstigen Preisen an. Die 55-Zoll-Version gibt es für 699 Euro, das Modell mit 65 Zoll kostet 999 Euro. Laut Idealo ist MediaMarkt damit momentan mit einem Abstand von 160 Euro bei der kleineren und 200 Euro bei der größeren Variante der günstigste Anbieter.

Was bietet der Sony XF9005?

Sehr hell: Beim Sony XF9005 handelt es sich um ein High-End-4K-TV, was man unter anderem an der sehr hohen Spitzenhelligkeit von knapp 1000 cd/m2 merkt. Zum Vergleich: 4K-Fernseher aus dem Low-Budget-Bereich haben in der Regel nur eine Spitzenhelligkeit von ca. 300 cd/m2. Die Spitzenhelligkeit ist nicht nur wichtig fürs Fernsehen in hellen Räumen, sondern bestimmt unter anderem maßgeblich mit, wie gut das TV HDR ausnutzen kann.

High-End-Features: Weitere High-End-Features sind ein sogenanntes FALD-Display, bei dem der gesamte Bildschirm in Zonen aufgeteilt ist, deren Helligkeit einzeln der Szene angepasst wird, sowie eine Bildfrequenz von 100/120 Hz. Features wie diese findet man normalerweise nicht zu diesem Preis, sondern eher bei Geräten, die rund 1.000 Euro bei 55 Zoll oder mehr kosten.

Ein Nachteil: Der Grund, weshalb der Sony XF9005 gerade so günstig ist: Es handelt sich um ein älteres Modell aus dem Jahr 2018. MediaMarkt will offenbar die Restbestände loswerden. Das Alter ändert nichts an der hohen Bildqualität, aber einen Haken gibt es: Der Input Lag des Modells liegt bei 24 ms in UHD und 40 ms in Full HD. Letzteres kann man zwar tolerieren, in schnellen Multiplayermatches kann es aber einen kleinen Nachteil bedeuten.

Die Alternativen: Sony XG9505 und Sony XG8577

Der Nachfolger Sony XG9505 schneidet beim Input Lag mit 20 ms (Full HD) bzw. 21 ms (UHD) deutlich besser ab und ist mit 1200 cd/m2 sogar nochmal ein bisschen heller. Obwohl es auch dieses Modell bei MediaMarkt gerade im Sonderangebot gibt, ist es mit 999 Euro für 55 Zoll allerdings deutlich teurer.

Eine günstigere Alternative ist der Sony XG8577, den es aktuell für 769 Euro bei 55 Zoll im Angebot gibt. Dessen Input Lag liegt mit 15 ms in UHD und Full HD noch ein Stück niedriger. Zudem besitzt er ebenfalls ein 100-Hz-Display, was ihn zu einem guten Gaming-Fernseher macht. Bei der Bildqualität kann er aber nicht ganz mit dem XF9005 oder dem XG9505 mithalten.

