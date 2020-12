Bei MediaMarkt laufen nur noch bis morgen die Angebote des großen Geschenke-Prospekts. Beim Kauf von zahlreichen Produkten wie 4K-Fernsehern, Laptops und Tablets bekommt ihr Geschenke dazu. Diese haben zum Teil einen Wert von mehreren hundert Euro. So gibt es beispielsweise beim Kauf eines Sony OLED-TVs eine PS4 und FIFA 21 geschenkt, bei einigen Samsung QLED-TVs gibt es Smartphones dazu. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Angeboten des Geschenke-Prospekts

3 für 2 mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series

Zur der Aktion gehört auch ein 3-für-2-Angebot für Spiele: Ihr könnt drei Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series oder PC kaufen und müsst nur zwei bezahlen. Das günstigste Spiel gibt es geschenkt. Das Angebot gilt für sämtliche Spiele im Sortiment, die aktuell verfügbar sind, mit Ausnahme von Cyberpunk 2077. Hier erfahrt ihr mehr:

MediaMarkt: 3 für 2 mit Spielen für PS4, PS5 & Xbox

Das Angebot ist auch deswegen interessant, weil es bei MediaMarkt gerade aufgrund einer Aktion namens "Jetzt das beste geben!" eine ganze Reihe aktueller AAA-Titel ohnehin günstiger gibt. Hier ein paar Beispiele:

Außerdem gibt es gerade einige der großen Exklusiv-Hits für die PS4 zum günstigen Preis von 9,99 Euro, unter anderem God of War, Horizon: Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End oder Ratchet & Clank. Die 3-für-2-Aktion gilt natürlich auch bei diesen Spielen. Die Übersicht findet ihr hier:

MediaMarkt: PS4-Hits für je 9,99€