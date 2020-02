Bei MediaMarkt gibt es heute Nacht zwischen 4 und 5 Uhr 19 Prozent Rabatt auf alle Produkte, die der Händler online auf Lager hat. Anders als bei den Mehrwertsteuer-Aktionen in der Vergangenheit handelt es sich dabei um echte 19 Prozent, nicht um 15,96 Prozent. Dadurch ergeben sich gerade bei einigen teureren Artikeln wie der Nintendo Switch gute Deals.

Ausgenommen von der Aktion sind nur wenige Artikel wie zum Beispiel Geschenkgutscheine und Download-Content. Außerdem ist der Rabatt nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar. Die Übersichtsseite mit weiteren Infos zur Aktion ist bereits online. Ihr findet sie hier:

Welche Deals lohnen sich am meisten?

Gaming

Im Gaming-Bereich lohnt es sich wie immer bei solchen Aktionen, vor allem die Nintendo Switch im Auge zu behalten. Der Preis der neuen Edition liegt derzeit bei 315 Euro. Wenn sich daran nichts ändert, kostet sie während der Aktion nur noch 255,15 Euro. So günstig könnt ihr sie laut Vergleichsportalen gerade nirgendwo sonst bekommen.

Nintendo Switch (neue Edition) statt 315 Euro für 255,15 Euro

Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die Switch-Spiele, vor allem auf die First-Party-Titel von Nintendo wie Legend of Zelda: Breath of the Wild, Luigi's Mansion 3, Pokémon Schwert & Schild und natürlich alle Mario-Spiele. Konkrete Preisvorhersagen wagen wir hier aber nicht, da viele der Spiele momentan leicht reduziert sind und wir nicht wissen, ob sich der Preis vor Aktionsstart nicht wieder erhöht. Seht euch die Liste der Spiele am besten um 4 Uhr selbst an:

Spiele für Nintendo Switch bei MediaMarkt

Natürlich gilt der Rabatt ebenso für die anderen Konsolen. Allerdings gibt es die PS4 Pro momentan bei Saturn ohnehin für 249 Euro im Angebot. Da dürfte MediaMarkt selbst mit 19 Prozent Rabatt nicht herankommen.

Schon eher lohnt sich der Blick auf PSVR. Das Mega Pack 2, bestehend aus Kamera, Headset und fünf Spielen (u.a. Resident Evil 7 und Skyrim VR) kostet statt 319 Euro nur noch 258,39 Euro. Das ist nicht so günstig wie zum Black Friday letztes Jahr, aber trotzdem laut Idealo momentan das günstigste Angebot.

PSVR Mega Pack 2 statt 319 Euro für 258,39 Euro

Zur Übersicht über den gesamten Gaming-Bereich bei MediaMarkt kommt ihr hier:

Gaming-Angebote bei MediaMarkt

4K-Fernseher

Ansonsten lohnt sich der Rabatt natürlich vor allem bei hochpreisigen Geräten. Besonders interessant für Gamer, die entweder eine der aktuellen High-End-Konsolen besitzen oder sich bereit machen wollen für die nächste Generation, sind hierbei die 4K-Fernseher.

Ein günstiges Modell, mit dem man als Gamer nicht viel falsch machen kann, ist der Samsung RU7179 mit einem sehr niedrigen Input Lag von 11 ms. Die Variante mit 55 Zoll liegt derzeit bei 444 Euro. Falls sich daran nichts ändert, müsste der Preis heute Nacht also auf sehr günstige 359,64 Euro sinken.

Samsung UE55RU7179 (55 Zoll, 4K) bei MediaMarkt

Wer hohe Ansprüche an die Bildqualität hat, fährt gut mit einem OLED-TV von LG. MediaMarkt hat derzeit beispielsweise den LG OLED C9 auf Lager, das 55-Zoll-Modell kostet gerade beispielsweise 1.549 Euro. Der Rabatt würde den Preis auf 1254,69 Euro senken.

LG OLED 55C9 (55 Zoll, 4K, OLED) bei MediaMarkt

Ein guter Kompromiss auf Preis und Leistung ist der Samsung RU8009, der zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Gamer liefert. Hier solltet ihr aber unbedingt ein Modell mit mindestens 55 Zoll wählen, denn erst ab dieser Größe ist ein 100/120-Hz-Panel verbaut.

Da es dieses Modell gerade noch aufgrund der WSV-Aktion bei MediaMarkt günstiger gibt, ist schwer vorherzusagen, wie der Preis heute Nacht aussehen wird. Die 55-Zoll-Variante solltet ihr euch jedenfalls nur holen, falls der Preis unter 549 Euro sinkt. Zu diesem Preis hat Amazon das Modell nämlich gerade im Angebot.

Samsung UE55RU8099 (55 Zoll, 4K) bei MediaMarkt

Weitere Angebote

Viel sparen lässt sich selbstverständlich auch in vielen anderen Bereichen, beispielsweise bei Tablets, Smartphones, Notebooks und bei größeren Haushaltsgeräten. Weitere Anregungen findet ihr auf der Übersichtsseite der Aktion.

