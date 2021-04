Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade nicht nur das Samsung Galaxy S21 mit 128 GB, sondern auch die Nintendo Switch Lite (leider nur noch in Gelb) als Dreingabe in einem günstigen Tarifangebot. Der Tarif enthält neben einer Telefon- und einer SMS-Flatrate auch 60 GB LTE im Netz von O 2 . Der monatliche Grundpreis beträgt 39,99 Euro, der einmalige Gerätepreis 99 Euro. Hier geht's zum Deal:

MediaMarkt Tarifangebot: Samsung Galaxy S21 + Nintendo Switch Lite + 60 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro bezahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 959,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 99 Euro und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten liegen damit bei 1.098,75 Euro.

Ersparnis: In seiner günstigsten Variante kostet das Samsung Galaxy S21 mit 128 GB bei MediaMarkt derzeit 789,99 Euro. Das ist allerdings ein recht hoher Preis, ihr könnt es bei Amazon gerade schon für 694 Euro finden. Die Switch Lite in Gelb kostet bei MediaMarkt gerade 199,99 Euro. Vergleichbare Tarife mit 60 GB LTE im Netz von O 2 oder Telefonica bekommt man für ungefähr 30 Euro im Monat, also 720 Euro in zwei Jahren. Das ergibt einen Gesamtwert von 1.613,99 Euro. Ihr spart mit dem Tarifangebot also über 500 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Das Samsung Galaxy S21 zeichnet sich neben der Unterstützung der neuen 5G-Technologie vor allem durch seinen neuen Prozessor Exynos 2100 aus. Dieser ist nicht nur deutlich leistungsstärker, sondern auch viel effizienter als der Exynos 990 des Samsung Galaxy S20.

Ansonsten hat sich nicht sehr viel getan: Ihr bekommt weiterhin ein High-End-Smartphone mit 8 GB Arbeitsspeicher und AMOLED-Display mit 120 Hz. Die Auflösung des nach wie vor 6,2 Zoll großen Displays ist sogar etwas gesunken, von 3.200 x 1.440 Pixeln auf 2.400 x 1.080 Pixel.