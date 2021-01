Schon seit Montag läuft bei MediaMarkt und Saturn die Xiaomi Week, in der es einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf viele Produkte des chinesischen Herstellers gibt. Das führt in einigen Fällen zu günstigen Preisen, vor allem bei den Smartphones. Aber auch einen 4K-Fernseher gibt es zum derzeitigen Bestpreis. Daneben sind unter anderem auch noch Kopfhörer, Smartwatches und sogar ein E-Scooter reduziert. Die Übersicht findet ihr hier:

Die Angebote laufen wir nur noch bis Sonntag. Hier haben wir für euch ein paar Highlights herausgesucht:

Xiaomi Smartphones im Angebot

Unter den Smartphones sind unter anderem das Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 GB), das Redmi Note 9 Pro (128 GB) und das Mi Note 10 Lite (128 GB) zu einem guten Preis zu bekommen. In allen drei Fällen sind Saturn und MediaMarkt laut Vergleichsplattformen momentan die günstigsten Anbieter.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 GB): Das Redmi Note 8 Pro bietet neben 128 GB Speicher ein 6,53 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln und 6 GB Arbeitsspeicher. Der Prozessor läuft mit Taktfrequenzen von bis zu 2,0 GHz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 GB) für 184,03€ (UVP: 279,90€)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128 GB): Das Note 9 Pro unterscheidet sich vom Note 8 Pro nicht zuletzt durch seinen besseren Prozessor, der 2,3 GHz erreicht. Außerdem ist das Display mit 6,67 Zoll etwas größer. Bei Auflösung und Arbeitsspeicher gibt es hingegen keine Unterschiede.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128 GB) für 199,16€ (UVP: 299,90€)

Xiaomi Mi Note 10 Lite (128 GB): Das Mi Note 10 Lite verwendet den Prozessor Snapdragon 730G, dessen Performance sich kaum vom 720G des Note 9 Pro unterscheidet. Auch bei Arbeitsspeicher und Auflösung liegen die Smartphones gleichauf. Der große Unterschied ist das AMOLED-Display, das beim Note 10 Lite für hohen Kontrast und tolle Bildqualität sorgt, während man sich beim Note 9 Pro mit einem gewöhnlich IPS-Display begnügen muss.

Xiaomi Mi Note 10 Lite (128 GB) für 276,47€ (UVP: 399,90€)

Xiaomi Smart TV 4S: 4K-Fernseher für 246,60 Euro

Unter den Fernsehern sind leider bereits ein paar Modelle ausverkauft, aber eines der Highlights ist weiterhin verfügbar: Den 43 Zoll großen Xiaomi Smart TV 4S bekommt ihr für 246,60 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es den 4K-Fernseher derzeit nirgendwo sonst so günstig.

Xiaomi Smart TV 4S (4K, 43 Zoll) für 246,60€ (UVP: 369€)

Trotz seines geringen Preises bietet der Xiaomi Smart TV 4S durchaus zufriedenstellende Bildqualität, auch wenn man, wie bei anderen Low-Budget-Modellen, mit Kompromissen leben muss, insbesondere bei der Helligkeit. Dafür bietet das auf Android basierende Betriebssystem einen sehr guten App-Support. Allerdings müsst ihr mit einem Input Lag von etwa 35 bis 40 ms rechnen. Damit kann man vor allem in Singleplayer-Titeln leben, bei schnellen Multiplayerspielen kann es aber einen kleinen Nachteil bedeuten.

