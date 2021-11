Obwohl Black Friday eigentlich erst am 26. November ist, läuft im Medion Shop schon jetzt der Black Week Sale mit täglich wechselnden Angeboten. Heute findet ihr hier neben Laptops, Desktop-PCs und Monitoren auch den 4K-Fernseher Medion Life X15532, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 329,95 Euro statt 469,95 Euro bekommt. Hier geht’s zum Deal:

Zum Verkaufspreis kommen noch Versandkosten von 19,99 Euro dazu. Sofern ihr euch für den Newsletter anmeldet, könnt ihr euch allerdings einen Gutschein in Höhe von 25 Euro sichern.

Wie gut ist der Medion Life X15532?

Bild: Unter den Low-Budget-Fernsehern von Medion gehört der Life X15532 zu den besseren Modellen. Das sieht man unter anderem an dem hohen Kontrast, der sich auch mit deutlich teureren 4K-Fernsehern messen kann, und der Unterstützung von Dolby Vision. Selbst die Spitzenhelligkeit ist mit 350 cd/m2 ein bisschen höher, als man es in dieser Preisklasse erwarten kann. Im Vergleich zu teuren Fernsehern ist dieser Wert trotzdem schwach, HDR kann deshalb nicht so gut ausgenutzt werden.

Betriebssystem und Bedienung: Als Betriebssystem dient Android, weshalb der Medion Life X15532 über einen guten App-Support verfügt. Die wichtigsten Streaming-Dienste sind vorinstalliert. Natürlich ist auch ein Internetbrowser integriert. Die Fernbedienung bietet Sprachsteuerung sowie Schnelltasten für Netflix und Youtube.

Gaming: Über die Gaming-Performance des Medion Life X15532 können wir nur mutmaßen, da wir ihn nicht selbst testen konnten und auch kaum verlässliche Berichte existieren. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 gibt es jedenfalls nicht, das wäre zu diesem Preis allerdings auch zu viel verlangt. Zum Input Lag liegen uns keine Daten vor, Medion war aber bisher nicht für niedrigen Input Lag bekannt. Das könnte sich inzwischen gebessert haben, man sollte aber nicht zu viel erwarten.