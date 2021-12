Den 65 Zoll großen 4K-Fernseher Medion Life X16579 könnt ihr gerade direkt im Medion Shop für 499 Euro statt 619,95 Euro im Sonderangebot bekommen. Der Versand ist kostenlos. Laut der Vergleichsplattform Geizhals gab es das im Sommer dieses Jahres erschienene Modell bislang noch nie so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Bei dem Angebot handelt es sich noch um einen Deal aus der Cyberweek. Während bei anderen Händlern die Aktionen zum Black Friday und Cyber Monday schon am letzten Montag ihr Ende gefunden haben, läuft diese bei Medion nämlich noch bis heute. Natürlich gibt es dort auch noch einige weitere 4K-Fernseher im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Daneben gibt es auch noch Monitore, Laptops und Soundbars im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet der Medion Life X16579?

Leider konnten wir den Medion Life X16579 bislang nicht selbst ausprobieren und es existieren auch kaum verlässliche Testberichte. Wir können deshalb nur Rückschlüsse aus den Herstellerangaben ziehen:

Der eher niedrige statische Kontrast von 1.200:1 deutet auf die Verwendung eines IPS-Panels hin. Das würde bedeuten, dass das Bild über eine vergleichsweise geringe Blickwinkelabhängigkeit verfügt. Die Spitzenhelligkeit ist mit 350 cd/m2 etwas höher, als man zu diesem Preis erwarten kann, aber trotzdem nicht hoch. HDR und das immerhin unterstützte Dolby Vision dürften damit nicht richtig ausgenutzt werden können.

Die meisten großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Youtube werden unterstützt, das Smart-TV verfügt darüber hinaus über einen integrierten Webbrowser. Alles in allem scheint der Medion Life X16579 ungefähr das zu bieten, was man in der unteren Preisklasse erwarten kann, nicht mehr und nicht weniger. Leider gibt es aber keinerlei Angaben zum Input Lag. Über HDMI 2.1 verfügt das Modell jedenfalls nicht, das wäre zu diesem Preis aber auch sehr ungewöhnlich.