Microsoft-Activision: Das könnte dem gigantischen Deal noch im Weg stehen

Mit dem geplanten Einkauf von Activision Blizzard holt sich Microsoft einen der weltweit größten Videospiel-Publisher überhaupt ins Boot und sorgt nach der Bethesda-Übernahme vor knapp anderthalb Jahren erneut für einen Paukenschlag. Doch womöglich könnte es noch einige Faktoren geben, die dem Deal in die Quere kommen.

Mehrere Parteien haben Einfluss auf den Deal

Was könnte dem Deal dazwischenkommen? In der Ankündigung von Activision Blizzard ist herauszulesen, dass die Transaktion noch nicht final ist. Vielmehr gibt es mehrere Beteiligte, die dem Handel zunächst noch zustimmen müssen.

So bedarf es eine Zustimmung der Aktionäre von Activision Blizzard, damit der Deal zustande kommt. Den Aktionären gehört durch den Besitz der Aktien ein Anteil der Aktiengesellschaft. Da sich der Deal bei Abschluss vermutlich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken wird, dürften die Aktionäre daran interessiert sein, dass der Deal reibungsfrei über die Bühne geht.

Außerdem muss eine behördliche Prüfung bestanden werden. Erst, wenn die zuständigen Behörden, darunter auch das US-Kartellamt ihr Einverständnis gibt, kann der Deal wie geplant durchgeführt werden. Die Zustimmung der Aufsichtsräte von Microsoft und Activision Blizzard wird hingegen nicht mehr benötigt, beide Parteien haben ihre Einwilligung gegeben.

Wann soll der Deal über die Bühne gehen? Sollten alle beteiligten Parteien dem Deal zustimmen, soll wird Activision Blizzard im Fiskaljahr 2023 ein Teil der Microsoft-Familie. Aufgrund dessen, dass es sich bei den letzten Risikofaktoren um eine normale Prozedur handelt, gehen wir davon aus, dass der Deal so zustande kommen wird, wie es schon bei Bethesda der Fall war.

Xbox Game Pass wird weiter gestärkt

Noch sind die Auswirkungen des Deals nicht ganz klar, doch Xbox-CEO Phil Spencer bekräftigte bereits, dass viele Spiele von Activision Blizzard vom ersten Tag an im Xbox Game Pass landen werden. Auch das Cloud Gaming soll dadurch in Zukunft gestärkt werden.

Sollte der Deal also wirklich zustande kommen, könnte es sein, dass wir Titel wie Call of Duty, Warcraft oder Diablo in Zukunft nur noch auf dem PC und der Xbox sehen werden. Wir dürfen also gespannt sein, was das Fiskaljahr 2023 für uns bringen wird.

Was denkt ihr: Wie stehen die Chancen auf einen Abschluss des Microsoft-Deals?