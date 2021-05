Im Microsoft Store könnt ihr gerade drei Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur einen Euro bekommen - zumindest dann, wenn ihr bislang noch nie ein Abo hattet oder dieses schon längere Zeit ausgelaufen ist. Normalerweise kostet der Game Pass Ultimate 12,99 Euro im Monat. Für Neukund:innen gibt es gewöhnlich nur den ersten Monat für einen Euro. Hier geht's zum Angebot:

3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 1€ im Microsoft Store

Microsoft macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Wir rechnen aber damit, dass es mindestens einige Wochen verfügbar sein wird. Das letzte Mal hat Microsoft eine solche Aktion Anfang Dezember 2020 gestartet, sie lief damals fast den ganzen Winter hindurch.

Was bietet der Xbox Game Pass Ultimate?

Der Xbox Game Pass Ultimate enthält sowohl den Game Pass für Konsole als auch den Game Pass für PC, die beide Zugriff auf jeweils mehrere Hundert Spiele gewähren. Mit dabei sind zum Beispiel Forza Horizon 4, Gears 5, Nier: Automata, Resident Evil 7 und GreedFall. Ebenfalls enthalten ist Xbox Live Gold, dass ihr für den Online-Muliplayer der meisten Spiele benötigt.

Seit einigen Monaten ist auch EA Play mit dabei, mit Spielen wie FIFA 21, Jedi: Fallen Order oder Need for Speed Heat. Außerdem bekommt ihr noch Zugriff auf den Cloud Gaming Service, der das Streaming von zahlreichen im Game Pass enthaltenen Spielen auf Android-Geräte ermöglicht. Für Windows und iOS steckt Cloud Gaming noch in der Testphase, an der man derzeit nur auf Einladung teilnehmen kann.

Wer genau kann das Angebot nutzen?

Alle, die noch nie den Xbox Game Pass Ultimate hatten, bekommen den Rabatt. Das gilt auch dann, wenn man schon den Xbox Game Pass für Konsole oder den Game Pass für PC abonniert hatte. Hatte man schon mal den Game Pass Ultimate, muss das Abo seit längerer Zeit abgelaufen sein. Unserer Erfahrung nach dauert es mindestens ein halbes Jahr, bis man solche Rabatte für Neukund:innen wieder nutzen kann. Eine offizielle Regel dafür gibt es aber nicht. Ihr müsst euch einfach mit eurem Account anmelden und ausprobieren, ob euch das Angebot angezeigt wird.