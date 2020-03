Neben ein paar großen AAA-Titeln wie Call of Duty: Modern Warfare oder Assassin's Creed Odyssey gibt es im Microsoft Store derzeit auch eine Menge kleinerer Spiele im Sonderangebot. Einige davon sind kaum bekannt, obwohl sie durchaus etwas Aufmerksamkeit verdient hätten. In diesem Artikel stellen wir euch zumindest ein paar dieser Geheimtipps kurz vor. Die meisten der Deals sind übrigens nur noch bis morgen verfügbar.

Xbox-One-Spiele günstiger im Microsoft Store

Black the Fall

Ein Tipp für alle, die auf düstere Puzzle-Platformer im Stile eines Limbo stehen, ist Black the Fall, das sich mit der Zeit der Ceausescu-Diktatur in Rumänien auseinandersetzt. Dabei wird aber mehr Wert auf eine dichte, bedrückende Atmosphäre und schickes Artdesign gelegt als auf historische Genauigkeit. Den von Square Enix veröffentlichten Titel bekommt ihr noch eine Woche lang 70 Prozent günstiger.

Black the Fall statt 14,99 Euro für 4,99 Euro

X-Morph: Defense

X-Morph: Defense bietet eine gelungene Mischung aus Action und Tower Defense. Als Vertreter einer außerirdischen Spezies greifen wir die Erde an und verteidigen unser erobertes Territorium mit Türmen, beteiligen uns aber auch selbst am Kampfgeschehen. Neben der Standardversion gibt es auch die Complete Edition mit drei DLCs günstiger, beides aber nur noch bis morgen.

X-Morph: Defense statt 19,99 Euro für 4,99 Euro

Valley

Im Action-Adventure Valley erkunden wir schicke Landschaften und verlassene Forschungsstationen. Dabei tragen wir eine Art Exo-Skelett, das uns nicht nur außerordentliche Sprunkraft verleiht, sondern auch die Macht gibt, Leben zu spenden oder zu nehmen. Den aktuellen Preis von knapp 3 Euro ist der kurzweilige Ausflug auf jeden Fall wert.

Valley statt 14,99 Euro für 2,99 Euro

Observer

Beim von Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) entwickelten Adventure Observer handelt es sich um einen Cyberpunkt-Thriller, der uns ins Jahr 2084 versetzt. Als ein mit Implantaten aufgerüsteter Elitedetektiv untersuchen wir einen Mordfall, in den unser eigener Sohn verwickelt sein könnte, was natürlich einige moralische Fragen aufwirft. Zudem sorgen gelegentliche Horror-Elemente für Herzklopfen.

Observer statt 29,99 Euro für 7,49 Euro

Weitere Angebote:

Wer lieber selber stöbern möchte, kommt hier zur Liste aller 185 Download-Sonderangebote für Xbox One, die der Microsoft Store gerade zu bieten hat:

