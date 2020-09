Im Microsoft Store gibt es diese Woche über hundert Sonderangebote für die Xbox One. Besonders stark vertreten sind diesmal Spiele der Resident-Evil-Reihe sowie Titel aus dem Hause Rockstar. Die Deals gelten größtenteils noch bis Montag. In diesem Artikel geben wir euch einen kurzen Überblick. Wer die Angebote lieber selbst durchstöbern will, findet hier die Übersicht:

Microsoft Store: Resident-Evil-Reihe und Rockstar-Spiele im Angebot für Xbox One

Resident-Evil-Reihe reduziert

Fast alle auf der Xbox One vertretenen Titel der Resident-Evil-Reihe sind im Microsoft Store gerade reduziert. Das betrifft nicht nur die Hauptspiele, sondern auch umfangreichere Editionen und viele DLCs. Hier nur ein kurzer Überblick über die wichtigsten Titel:

Rockstar-Spiele im Angebot

Auch Rockstar ist mit so ziemlich allen auf Xbox One verfügbaren Titeln vertreten. Von den ganz großen Hits wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 bis zum schon etwas betagten, aber bis heute einzigartigen Bully ist alles dabei.

Weitere Angebote

Von Rockstar und Resident Evil abgesehen gibt es noch ein paar weitere Deals, bei denen es sich größtenteils um kleinere Indie-Titel handelt. Mit Dragon Ball FighterZ ist aber auch noch ein größerer hit dabei:

