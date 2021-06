Am 9. Juli 2021 erscheint Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin und ihr könnt es ab sofort vorbestellen. Das RPG ist ein Spinoff der Monster Hunter-Reihe und dieses Mal übernehmt ihr nicht die Rolle des Jägers.



In Monster Hunter Stories 2 seid ihr ein Rider und müsst die Eier von Monstern stehlen, aufziehen und dann die Monsties als Reittiere sammeln. Diese könnt ihr anschließend im Kampf verwenden, welcher nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip funktioniert und rundenbasiert ist.

Monster Hunter Stories 2 vorbestellen

Ihr könnt das Spiel für die Nintendo Switch ab sofort bei diesen Händlern vorbestellen.