N64-Controller für Switch im Angebot: Schnappt ihn euch jetzt noch schnell günstig, bevor er wieder ausverkauft ist!

Der N64-Controller für Switch ist eines der Highlights im Black Friday Sale des My Nintendo Store.

Obwohl der Black Friday eigentlich erst am 29. November stattfindet, haben inzwischen fast alle großen Shops ihre Sales gestartet. Das gilt natürlich auch für den My Nintendo Store. Hier könnt ihr bis zum 1. Dezember zahlreiche Angebote rund um die Nintendo Switch und die großen Nintendo-Marken abstauben, von Switch-Bundles über Zubehör wie Controller bis hin zu LEGO-Sets und Merchandise-Artikeln. Hier geht’s direkt zur Übersicht:

Retro-Gamepad für Switch: N64-Controller zum Top-Preis schnappen!

Den klassischen N64-Controller für Switch bekommt ihr jetzt zum Top-Preis, er dürfte aber schon bald wieder ausverkauft sein.

Eines der Highlights des Sales ist der Retro-Controller im N64-Design, durch den ihr euch beim Spielen an der Nintendo Switch ganz in die späten 90er zurückversetzen könnt. Das Gamepad bleibt dem Design des Originals vollkommen treu, bietet aber natürlich eine moderne Wireless-Verbindung, sodass ihr ohne störendes Kabel in Nostalgie schwelgen könnt.

Der N64-Controller war zwischenzeitlich bereits ausverkauft, ist aktuell aber wieder verfügbar. Wenn ihr ihn noch mit 30 Prozent Rabatt abstauben wollt, solltet ihr jetzt besser schnell sein:

Obwohl ihr ihn natürlich auch für andere Spiele benutzen könnt, ist der N64-Controller in erster Linie dazu gedacht, die im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online enthaltenen N64-Spiele stilecht spielen zu können. Darunter sind unter anderem Super Mario 64, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Mario Party 1 bis 3 und Pokémon Stadium.

Um den Controller bestellen zu können, braucht ihr übrigens ein Abo bei Nintendo Switch Online. Falls ihr noch keine Mitgliedschaft habt, könnt ihr das durch ein weiteres Top-Angebot aus dem Nintendo Black Friday Sale günstig ändern:

12 Monate Nintendo Switch Online kostenlos als Bonus schnappen!

Die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online bietet eine Menge Vorteile. Jetzt könnt ihr 12 Monate kostenlos zum Jahresabo dazu bekommen.

Falls ihr euch während des Black Friday Sales 12 Monate Nintendo Switch Online holt, bekommt ihr weitere 12 Monate in dem Abo-Service dazu spendiert! Das Angebot gilt nicht nur für Neukund*innen, sondern auch für all jene, die ein schon bestehendes Abo verlängern möchten.

Die 12 Extra-Monate werden euch als Code geliefert, weshalb ihr sie sowohl für euch selbst einsetzen als auch an einen Freund weitergeben könnt, um gemeinsam im Online-Multiplayer auf der Switch spielen zu können.

Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele benötigt, bietet aber auch noch zahlreiche weitere Vorteile wie Zugriff auf weit über hundert Spieleklassiker und exklusive Angebote. Außerdem könnt ihr mit NSO Cloud Saves, die Smartphone-App, die unter anderem den Voice Chat in verschiedenen Spielen ermöglicht, und den neuen Streaming-Dienst Nintendo Music nutzen.

Ihr wollt mehr Top-Angebote aus den Black Friday Sales finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: