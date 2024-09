Netflix Geeked Week 2024 - Alle wichtigen Ankündigungen zu Serien, Filmen und Animes

Während der Netflix Geeked Week geht es unter anderem um One Piece (Live-Action) und Arcane.

Um die neuesten und kommenden Filme, Serien und Animes, aber auch Spiele von Netflix zu präsentieren, findet vom 16. bis 19. September die Geeked Week 2024 statt. Um bei all den Ankündigungen den Überblick zu behalten, fassen wir hier die wichtigsten Themen zusammen.

Die (bisher) wichtigsten Ankündigungen der Netflix Geeked Week 2024

Hinweis: Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht, die alle Tage der Geeked Week 2024 abdeckt. Über Updates fügen wir demnach täglich neue Ankündigungen hinzu. Die von Netflix genannten Starttermine können von den für den deutschen Markt abweichen.

Castlevania: Nocturne - Release für Staffel 2 bestätigt

1:04 Castlevania: Nocturne - Netflix nennt Release-Zeitraum für Staffel 2

Castlevania: Nocturne ist zurück! Die gefeierte Animationsserie zur gleichnamigen Videospielreihe bekommt eine zweite Staffel. Season 2 feiert im Januar 2025 exklusiv auf Netflix Premiere. Passend dazu gab es einen Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt.

Wolf King-Serie angekündigt

0:58 Der letzte Wolf von Lyssia - Netflix-Serie zur Wereworld-Buchreihe angekündigt

Wolf King (deutscher Titel: Der letzte Wolf von Lyssia) ist eine animierte Fantasy-Adventure-Serie, die auf Curtis Jobling’s Wereworld-Buchreihe basiert. Sie dreht sich um den Schäferjungen Drew, der herausfindet, dass er der letzte König der Wölfe ist. Staffel 1 soll 2025 auf Netflix starten.

Netflix-Showcase zum Abschluss der Geeked Week

Gegen Ende der Woche dürfen wir uns beim Live Showcase auch noch einmal auf so einige Ankündigungen und Eindrücke freuen.

Wann läuft der Showcase? Am 20. September um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

Was wird während des Showcase gezeigt? Die Live-Show dreht sich nicht nur um Filme und Serien, sondern auch ihre Stars und Spiele.

Es wird neue Ankündigungen, Vorschauen und auch Überraschungen zu Squid Game, Arcane, One Piece, Avatar: Der Herr der Elemente, Don't Move, Wednesday, Cobra Kai, Monument Valley 3, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Devil May Cry und weitere Netflix-Produkte geben.

Zusätzlich sind Cosplays und andere kreative Kreationen zu sehen, die sich rund um Netflix-Titel drehen.

Was war bislang euer Highlight der diesjährigen Netflix Geeked Week?