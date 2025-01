Nintendo Switch Online startet neue Extras: Switch-Hit mit 87 Punkten auf Metacritic jetzt kostenlos spielen!

Es gibt Neuigkeiten zu Nintendo Switch Online: Mitglieder können jetzt unter anderem einen Metroidvania-Hit kostenlos spielen.

Der Abo-Service Nintendo Switch Online liefert mal wieder neue Extras: Mitglieder können jetzt ein Action-Spiel für Nintendo Switch, das weltweit Top-Wertungen eingesammelt hat, kostenlos spielen. Außerdem gibt es gute Nachrichten für Musik-Fans. In diesem Artikel verschaffen wir euch den Überblick über alle Vorteile. Wer gleich weiter zum Abo will, braucht nur diesem Link zu folgen:

Action-Hit für Switch jetzt kostenlos spielen!

2:36 Iconoclasts - Metroidvania-Hit für Switch im Vorstellungs-Trailer

Bei Nintendo Switch Online gibt es regelmäßig Aktionen, durch die Mitglieder Switch-Spiele für begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren können. Gerade ist es wieder so weit: Aktuell könnt ihr euch über den Nintendo eShop den Metroidvania-Hit Iconoclasts, der auf Metacritic bei stolzen 87 Punkten liegt, herunterladen und vollständig kostenlos spielen, und zwar noch bis zum 21. Januar:

Falls ihr danach noch weiterspielen möchtet, könnt ihr euch Iconoclasts noch bis zum 30. Januar im Nintendo eShop günstig im Angebot schnappen. Ihr bekommt stolze 75 Prozent Rabatt. Dieses Angebot gilt übrigens auch für diejenigen, die Nintendo Switch Online nicht abonniert haben.

Iconoclasts: Im Lauf ihrer Reise durchquert die Protagonistin Robin abwechslungsreiche Landschaften.

Bei Iconoclasts handelt es sich um einen 2D-Platformer, der reichlich Action und clevere Rätsel sowie eine trotz seines bunten Looks erstaunlich ernste Geschichte bietet: In einer dystopischen Welt, in der die Bevölkerung von einer tyrannischen Regierung unterdrückt wird, schlüpfen wir in die Rolle der Mechanikerin Robin, die sich nicht länger beugen will. Mit Schraubenschlüssel und Pistole bewaffnet zieht sie los, um das Regime, skrupellose Konzerne und zahlreiche Monster zu bekämpfen.

Den Schraubenschlüssel benutzt ihr nicht nur dazu, um unterwegs defekte Maschinen und andere Konstruktionen zu reparieren, er dient euch auch als Nahkampfwaffe. Die Pistole könnt ihr im Spielverlauf auf vielfältige Weise aufrüsten, was ihr auch tun solltet, um für die fordernden Bosskämpfe gerüstet zu sein. Feuerkraft allein reicht allerdings nicht, denn um die riesigen Feinde zu besiegen, müsst ihr erst mal mit Tricks ihre Schwachstellen offenlegen.

Nintendo Music: Neuer Zelda-Soundtrack und mehr

Nintendo Music ist in den letzten Monaten viel umfangreicher geworden, zuletzt kam der Soundtrack eines Zelda-Hits hinzu.

Bereits im Oktober 2024 wurde mit Nintendo Music ein ganz neuer Service gestartet. Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann seither mithilfe der Nintendo Music App, die ihr im Google Play Store oder im Apple App Store findet, die Soundtracks großer Nintendo-Spiele ohne zusätzliche Kosten hören, von großen NES-Klassikern bis hin zu aktuellen Switch-Hits.

Seither sind fast jede Woche neue Songs hinzugefügt worden. Der jüngste Neuzugang ist beispielsweise der Soundtrack des GameCube-Klassikers The Legend of Zelda: The Wind Waker. Ab jetzt könnt ihr also über euer Smartphone oder andere Mobile-Geräte die nostalgischen Klänge von Links großem Seefahrt-Abenteuer genießen.

Die Nintendo Music App könnt ihr euch sowohl über den Google Play Store als auch über den Apple App Store für eure Mobile-Geräte holen.

Insgesamt ist damit die Zahl der verfügbaren Soundtracks auf stattliche 38 gestiegen und die Auswahl wird sicherlich zukünftig noch weiter wachsen. Hier ein kurzer Überblick über sämtliche Spiele, die seit dem Start von Nintendo Music hinzugekommen sind:

Super Mario Bros. Wonder

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest

Wii Sports

F-Zero X

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging: Wie fit ist Ihr Gehirn?

Splatoon 2

Wave Race 64

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Super Mario 64

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Die Soundtracks vieler anderer Hits aus großen Reihen wie Super Mario, Zelda und Pokémon waren bereits direkt zum Start dabei. Ihr könnt sämtliche enthaltenen Songs sowohl online streamen als auch herunterladen und offline hören. Zum Teil stehen euch sogar Extended-Versionen zur Verfügung, die bis zu einer Stunde lang sind.

Selbstverständlich könnt ihr selbst Playlists zusammenstellen, um die Musik ganz an euren Geschmack und eure Stimmung anzupassen. Wer darauf keine Lust hat, kann aber auch auf vorgefertigte Playlists zugreifen oder einfach die kompletten Soundtracks von vorn bis hinten hören. Ihr könnt euch sogar Vorschläge auf Basis der von euch gespielten Spiele machen lassen. Hier erfahrt ihr mehr:

Nintendo Switch Online bietet noch viel mehr!

Nintendo Switch Online bietet eine ganze Menge Vorteile. Hier verschaffen wir euch den Überblick.

Natürlich hat Nintendo Switch Online noch sehr viel mehr zu bieten als die regelmäßigen Probespiel-Aktionen und Nintendo Music. All jenen unter euch, die sich mit dem dem Abo-Service noch nicht so gut auskennen, verschaffen wir hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten Vorteile:

Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online braucht ihr für den Online-Multiplayer von fast allen Switch-Spielen. Wenn ihr also beispielsweise in Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree gegen den Rest der Welt antreten möchtet oder in Spielen wie Animal Crossing: New Horizons gemeinsam mit euren Freunden im Online-Koop spielen wollt, ist das Abo ein Muss für euch.

Retro-Spiele kostenlos spielen

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr viele große Nintendo-Klassiker ohne zusätzliche Kosten spielen.

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Retro-Spielen, die ihr ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Schon im Basis-Abo sind über 170 Spiele enthalten, die vom NES, SNES und Game Boy stammen. Mit dabei sind große Klassiker wie Donkey Kong, Super Mario World oder The Legend of Zelda: Links Awakening.

Mit dem Erweiterungspaket kommen noch über 100 weitere Spiele hinzu, die ursprünglich für N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive erschienen sind, darunter etwa Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Minish Cap und Sonic the Hedgehog 2. Außerdem sind hier noch Erweiterungen zu aktuellen Switch-Hits wie der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe oder Happy Home Paradise für Animal Crossing: New Horizons enthalten.

Exklusive Angebote und Aktionen

Mit Nintendo Switch Online und den Nintendo Switch-Game-Coupons könnt ihr beim Kauf großer Switch-Spiele kräftig sparen.

Im Nintendo eShop und im My Nintendo Store gibt es exklusive Angebote und Aktionen, die nur mit Nintendo Switch Online verfügbar sind. Neben den schon erwähnten Probespiel-Aktionen gehören hierzu etwa die Nintendo Switch-Game-Coupons: Für 99€ können sich NSO-Mitglieder zwei Coupons kaufen und diese anschließend für große Switch-Spiele einlösen. Entscheidet ihr euch für zwei Titel, die einzeln normalerweise 69,99€ kosten würden, könnt ihr so insgesamt 40,98€ sparen!

Zudem könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online die beiden Multiplayer-Hits Tetris 99 und F-Zero 99 spielen, und zwar ohne zusätzliche Kosten. In den Battle-Royale-Versionen der berühmten Klassiker treten 99 Spieler*innen online gegeneinander an. Im My Nintendo Store findet ihr außerdem exklusive Retro-Controller für Switch, zum Beispiel im NES- oder N64-Design, mit denen ihr die im NSO-Abo enthaltenen Retro-Spiele stilecht genießen könnt.

Cloud Saves & Smartphone App

Cloud Saves sind exklusiv für Mitglieder bei Nintendo Switch Online verfügbar.

Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. So sind sie sicher und ihr könnt euer Spiel notfalls auch von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen. Außerdem können Mitglieder die Smartphone-App nutzen. Diese lässt euch in bestimmten Spielen spezielle Features oder den Voice Chat im Online-Multiplayer verwenden.

Nintendo Switch Online ab 1,67€ pro Monat abonnieren & kostenlos testen!

Nintendo Switch Online könnt ihr schon ab 1,67€ im Monat bekommen, wenn ihr euch das Jahresabo holt.

Für all die gebotenen Vorteile ist das Abo von Nintendo Switch Online erstaunlich günstig. Am besten kommt ihr mit dem Jahresabo weg, durch dieses bekommt ihr die Mitgliedschaft schon ab 1,67 € pro Monat – basierend auf einer jährlichen Zahlung von 19,99 €. Alternativ könnt ihr beim Basis-Abo einen Monat für 3,99€ oder drei Monate für 7,99€ bekommen.

Wollt ihr zusätzlich zum normalen Abo auch das Erweiterungspaket mit Spielen vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive, bezahlt ihr insgesamt 39,99€ im Jahr. Zudem gibt es noch die Familienmitgliedschaft, die sich bis zu acht Accounts teilen können, wodurch ihr zusätzlich sparen könnt. In diesem Fall bezahlt ihr 34,99€ pro Jahr für die Basis-Mitgliedschaft oder 69,99€ pro Jahr für das Abo mit dem Erweiterungspaket.

Falls ihr Nintendo Switch Online erst mal ganz ohne Risiko ausprobieren möchtet, könnt ihr außerdem die 7-tägige kostenlose Testphase nutzen. Mehr hierzu und zu den Abo-Optionen erfahrt ihr hier: