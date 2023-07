Bis zu 40€ auf neue Switch-Spiele sparen: Diesen Trick kennt kaum jemand!

Es gibt einen einfachen Weg, wie ihr beim Kauf brandneuer Switch-Spiele sparen könnt.

Für Switch erscheinen in diesem Jahr viele große Spiele: Nintendo hat in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe neuer Titel angekündigt, etwa Super Mario RPG, WarioWare: Move It! und Super Mario Bros. Wonder. Schon nächste Woche erscheint mit Pikmin 4 ein weiteres großes Exklusivspiel und auch der Release des Megahits The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist noch nicht lange her.

Falls ihr euch angesichts dieser vielen hochkarätigen Neuerscheinungen nun fragt, wie ihr beim Kauf brandneuer Switch-Spiele Geld sparen könnt, haben wir einen Tipp für euch, nämlich die Nintendo Switch Game-Coupons:

Wie viel kann man mit den Game-Coupons sparen?

Durch die Nintendo Switch Game-Coupons könnt ihr im besten Fall gut 40€ sparen.

Bis zu 40€ Rabatt: Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch mit den Game-Coupons zwei große Switch-Hits für zusammen 99€ sichern. Falls ihr dabei zwei Spiele auswählt, die einzeln je 69,99€ kosten würden, könnt ihr also gut 40€ sparen. Gerade für exklusive Switch-Spiele, die bekanntlich sehr preisstabil sind, ist das ein stattlicher Rabatt.

Beispiel: Holt ihr euch etwa die beiden Zelda-Hits Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, würdet ihr beim Einzelkauf je 69,99€ beziehungsweise insgesamt 139,98€ bezahlen. Mit den Coupons für 99€ kommt ihr in also 40,98€ günstiger weg. Kauft ihr Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder, das einzeln 59,99€ kostet, liegt die Ersparnis bei 30,98€. Das ist noch immer eine Menge für ein neues sowie ein noch nicht mal erschienenes Switch-Spiel.

Noch mehr sparen durch Goldpunkte: Hinzu kommt natürlich noch die zusätzliche Ersparnis durch die Goldpunkte. Wenn ihr zwei Coupons für 99€ kauft, werden euch Goldpunkte im Wert von 4,95€ gutgeschrieben, mit denen ihr euch bei zukünftigen Käufen einen Preisnachlass sichern könnt.

Welche Spiele stehen zur Auswahl?

Die Game-Coupons gelten für viele große Switch-Spiele. Auch das am 21. Juli erscheinende Pikmin 4 Teil der Auswahl.

Exklusivhits & Vorbestellungen: Die Auswahl der Spiele, die ihr mit den Coupons bekommen könnt, ist umfangreich und reicht von den großen Klassikern über aktuelle Tophits bis hin zu vorbestellbaren Spielen. Es ist also kein Problem, sich mit einem der beiden Coupons sofort ein Spiel zu holen und sich mit dem anderen einen Titel zu sichern, der noch gar nicht erschienenen ist. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl an Beispielen zusammengestellt:

Ständig erweitert: Wie ihr an Spielen wie Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG sehen könnt, wird die Liste ständig erweitert. Die Auswahl wird also immer größer. Dieser Link bringt euch zur kompletten aktuellen Spieleliste:

Wie funktionieren die Nintendo Switch Game-Coupons?

Unkompliziert & 12 Monate gültig: Der Einsatz der Coupons ist einfach: Ihr könnt sie direkt im Nintendo eShop kaufen danach für die Spiele aus der Liste einlösen. Dazu müsst ihr nur in eurem Account eingeloggt sein. Ab dem Kaufdatum sind die Coupons 12 Monate lang gültig. Sie können auch getrennt verwendet werden. Ihr könnt also einen Coupon sofort einlösen und den anderen aufheben, um beispielsweise auf ein noch nicht bestellbares Spiel zu warten.

Selbst wenn man die Kosten für Nintendo Switch Online einberechnet, spart ihr durch die Game-Coupons noch immer Geld. Zudem profitiert ihr von den Extras des Abos.

Nur mit Nintendo Switch Online: Voraussetzung ist allerdings, wie gesagt, die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Ohne Abo könnt ihr die Coupons nämlich nicht kaufen. Da der Preis für die Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online lediglich 3,99€ im Monat beziehungsweise 19,99€ im Jahr beträgt, lohnt sich das Abo aber definitiv.

Sparen & Vorteile sichern: Durch die Coupons könnt ihr schließlich schnell mehr Geld einsparen, als Nintendo Switch Online euch im ganzen Jahr kostet. Noch dazu profitiert ihr dann von den zahlreichen weiteren Vorteilen des Abos wie Online-Multiplayer, Cloud Saves und natürlich Zugriff auf eine große Auswahl an NES- und SNES-Klassikern. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Gerade bei neuen Spielen: Game-Coupons lohnen sich!

2:38 Super Mario Bros. Wonder im Trailer - Gerade für neue Switch-Hits lohnen sich die Coupons

Ihr seht also: Die Nintendo Switch Game-Coupons lohnen sich selbst dann, wenn ihr bislang noch nicht Nintendo Switch Online abonniert habt. Gerade wenn ihr euch neue Switch-Spiele direkt zum Erscheinungstermin holen und nicht lange auf einen Rabatt warten wollt, sind sie der ideale Weg, um schon beim Vorbestellen Geld zu sparen. Damit seid ihr für die vielen Neuerscheinungen der nächsten Monate bestens gerüstet.