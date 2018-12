Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch - Was lohnt sich in dieser Woche?

Der Start von Red Dead Online in der vergangenen Woche bedeutet auch, der rasante Spiele-Herbst 2018 ist vorbei. Doch heißt das etwa uns erwartet spieletechnisch ein besinnlicher und ruhiger Start in die Weihnachtszeit? Definitiv nicht! Auch der Dezember startet mit dem ein oder anderen Kracher.

Nachfolgend findet ihr eine Liste der wichtigsten Neuerscheinungen vom 03. bis 09. Dezember für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Vorab möchten wir euch zwei Highlights präsentieren, auf die sich die GamePro-Redaktion ganz besonders freut.

Hinweis: Release-Termine können seitens der Entwickler und Publisher jederzeit geändert werden. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Super Smash Bros. Ultimate

Plattform: Nintendo Switch

Worum geht's? Im bereits fünften Teil der Beat 'em up-Serie treten in Super Smash Bros. Ultimate erstmals auf der Nintendo Switch bekannte Nintendo-Charaktere gegeneinander an.

Das Besondere: Das Wort "Ultimate" im Titel kommt nicht von ungefähr. Auf über 100 Stages könnt ihr euch mit den zu Release 74 spielbaren Kämpfern messen.

Just Cause 4

Plattform: PS4 und Xbox One

Worum geht's? Die Fortsetzung der Open World-Reihe setzt erneut auf jede Menge Chaos, Zerstörung und den Greifhaken als Allzweckwaffe. Dank der neuen Engine von Just Cause 4, bieten sich Spielern noch mehr Möglichkeiten für verrückte Experimente.

Das Besondere: Ein besonders verrücktes Feature sind Wettereskapaden wie Blizzards oder Tornados. Die Wirbelstürme reißen alles, was ihnen in die Quere kommt in luftige Höhen, was wir mit den richtigen Waffen für unsere eigenen Zwecke nutzen können.

Neue Spiele im PS Store

7 neue Spiele für PS4:

Neue Spiele im Xbox Live Store

8 neue Spiele für Xbox One:

GODS Remastered - 04. Dezember

Override: Mech City Brawl - 04. Dezember

Thronebreaker: The Witcher Tales - 04. Dezember

Just Cause 4 - 04. Dezember

Monster Boy und das Verfluchte Königreich - 04. Dezember

Mutant Year Zero: Road to Eden - 04. Dezember

Energy Cycle Edge - 05. Dezember

Hello Neighbor: Hide and Seek - 07. Dezember

Neue Spiele im Nintendo eShop

14 neue Spiele für Nintendo Switch:

Demetrios: The BIG Cynical Adventure - 03. Dezember

Monster Boy und das Verfluchte Königreich - 04. Dezember

Gear.Club Unlimited 2 - 04. Dezember

Monica e a Guarda dos Coelhos - 04. Dezember

Atelier Meruru - 04. Dezember

Son of a Witch - 05. Dezember

Energy Cycle Edge - 05. Dezember

Carcassonne - 06. Dezember

SEGA Mega Drive Classics - 06. Dezember

Johnny Turbo's Arcade: Wizard Fire - 06. Dezember

Battle Princess Madelyn - 06. Dezember

Super Smash Bros. Ultimate - 07. Dezember

Yo-Kai Watch 3 - 07. Dezember

Hello Neighbor: Hide and Seek - 07. Dezember

Noch mehr Spiele, die ihr jetzt downloaden könnt

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten ?