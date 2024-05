Neue Spiele für Nintendo Switch: Ein Mario-Hit und 6 weitere Highlights, die ihr im Mai nicht verpassen solltet!

Unter den neuen Releases für Nintendo Switch im Mai findet sich unter anderem ein großes Mario-Spiel.

Auch im Mai gibt es wieder jede Menge Neuerscheinungen für Nintendo Switch, die diesmal von einem großen Exklusivspiel mit Mario bis hin zu spannenden Indie-Geheimtipps reichen. Damit ihr den Überblick behaltet und nichts verpasst, haben wir euch hier einige der Highlights aus dem Nintendo eShop herausgesucht:

2:35 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Nintendo bringt das GameCube-RPG auf die Switch

Erscheint am: 23. Mai

Bei Paper Mario: Die Legende vom Äonentor handelt es sich um eine Neuauflage des vor 20 Jahren erschienenen Klassikers, die stark verbesserte, zeitgemäße Grafik bietet, aber trotzdem weiterhin auf den niedlichen Look im Stil von Papierfigürchen setzt. In der Rolle von Mario folgen wir den Spuren von Prinzessin Peach, die auf der Suche nach einem legendären Schatz verschwunden ist, und stoßen dabei auf Geheimnisse, die mit einer uralten Stadt zu tun haben.

Spielerisch handelt es sich um ein klassisches JRPG mit taktischen Rundenkämpfen, in denen Mario stets mit einem von neun verschiedenen Begleitern antritt. Es gibt jedoch auch ein Action-Element, denn durch gutes Timing können wird bei Angriffen den Schaden verstärken. Während wir die Spielwelt erkunden, müssen wir zudem zahlreiche Rätsel lösen, bei denen Paper Marios spezielle Papierfähigkeiten wie die Verwandlung in einen Papierflieger zum Einsatz kommen.

Mit den Game-Coupons könnt ihr beim Spielekauf im Nintendo eShop eine Menge sparen.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr beim Kauf im Nintendo eShop übrigens eine Menge sparen. Dann könnt ihr euch nämlich für 99€ zwei Game-Coupons holen und diese anschließend für zwei große Switch-Spiele einlösen. Holt ihr euch neben Paper Mario: Die Legende vom Äonentor beispielsweise auch noch Luigi's Mansion 2 HD, kommt ihr so im Vergleich zum Einzelkauf der beiden Spiele rund 21€ günstiger weg. Hier erfahrt ihr mehr:

Endless Ocean: Luminous

Endless Ocean: Luminous lässt euch allein oder im Online-Multiplayer den Ozean erkunden.

Erscheint am: 2. Mai

In Endless Ocean: Luminous erkundet ihr allein oder im Online-Multiplayer mit bis zu 30 Spieler*innen die Geheimnisse des Ozeans. Ihr taucht hinab zum Meeresgrund, wo ihr vielfältige Lebewesen von kleinen Schildkröten bis hin zu riesigen Walen beobachtet, untergegangene Schiffe und alte Ruinen erkundet und nach Schätzen sucht. Wie richtige Taucher kommuniziert ihr dabei durch Gesten mit eurem Team, um euch auf eure Entdeckungen hinzuweisen.

Der Singleplayer-Modus bietet eine eigene Story-Kampagne, in der es darum geht, möglichst viele der über 500 Arten zu scannen und den sogenannten Baum der Meere zu retten. Im Multiplayer taucht ihr gemeinsam auf Forschungsexpeditionen zu unbekannten Gebieten und nehmt mit Spieler*innen aus aller Welt an großen Events teil. Ihr könnt aber natürlich auch einfach entspannen und die Ruhe und Schönheit des Meeres genießen.

Little Kitty, Big City

In Little Kitty, Big City erkundet ihr als niedliches Kätzchen die Straßen der Großstadt.

Erscheint am: 9. Mai

In Little Kitty, Big City sucht ihr als kleines, schwarzes Kätzchen den Weg nach Hause oder erkundet erst mal mutig und ganz in Ruhe die Straßen der Großstadt. Die offene Spielwelt hält eine ganze Menge Sehenswürdigkeiten und Überraschungen bereit, darunter die verschiedensten anderen Tiere von Vögeln bis hin zu Waschbären. Mit vielen von ihnen könnt ihr euch anfreunden und sogar Aufträge für sie erledigen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch für Chaos sorgen und die Menschen zur Weißglut treiben, indem ihr Blumen- und Farbtöpfe umwerft, euch bei Marktständen Essen schnappt oder sogar Smartphones klaut. Euer Kätzchen könnt ihr zudem noch niedlicher machen, in dem ihr es mit kreativen Kopfbedeckungen vom spitzen Magierhut bis hin zu flauschigen Hasenohren schmückt. Bis zum 16. Mai könnt ihr im Nintendo eShop übrigens 10 Prozent Rabatt bekommen.

Animal Well

In Animal Well müsst ihr in einer gespenstischen und erbarmungslosen Tierwelt überleben.

Erscheint am: 9. Mai

Im Vergleich zum bunten Little Kitty, Big City geht es im 2D-Pixelartspiel Animal Well eher düster zu. Hier spielt ihr ein kleines, rundes Wesen, das aus einer Blume schlüpft und die ebenso geheimnisvolle wie gespenstische Tierwelt eines riesigen Brunnens erkundet. Manche der Kreaturen, die ihr hier trefft, werden euch helfen, während andere euch töten wollen. Es ist eure Aufgabe, das Risiko richtig einzuschätzen.

Die meisten eurer Feinde sind euch zwar körperlich weit überlegen, aber wenn ihr genau auf eure Umgebung achtet und die herumliegenden Gegenstände nutzt, seid ihr trotzdem nicht machtlos. Wenn ihr die zahlreichen Rätsel und Geheimnisse des Brunnens löst, gewinnt ihr zudem neue Fähigkeiten für euren Überlebenskampf hinzu. Die Spielwelt ist im Metroidvania-Stil aufgebaut und prinzipiell frei erkundbar, an manchen Stellen braucht ihr zum Weiterkommen aber die richtigen Skills.

Braid, Anniversary Edition

Der Rätsel-Klassiker Braid kehrt in einer neuen, deutlich hübscheren Version zurück.

Erscheint am: 14. Mai

Der Klassiker Braid kehrt zum 15. Geburtstag in der Anniversary Edition zurück. Die Neuauflage des Indie-Hits bietet zahlreiche Verbesserungen wie zum Beispiel neue, handgemalte Grafik, die das Spiel wie ein lebendiges Gemälde aussehen lässt, eine weit höhere Auflösung und vollständig überarbeiteten Sound. Sogar neue Rätsel sind dabei, sodass selbst Fans, die das Original bereits in- und auswendig kennen, noch vor Herausforderungen gestellt werden.

Am grundlegenden Gameplay hat sich nichts geändert: Braid ist ein Puzzle-Platformer, in dem ihr die Zeit manipulieren und zurückdrehen oder sogar parallele Universen erschaffen müsst, um Rätsel zu lösen und tödlichen Gefahren zu entkommen. Auf der Suche nach einer verschwundenen Prinzessin durchquert ihr verschiedene Welten und werdet dabei nach und nach in eine komplexe Geschichte mit überraschenden Wendungen hineingezogen.

Lorelei and the Laser Eyes

Das Horror-Adventure Lorelei and the Laser Eyes profitiert sehr von seiner atmosphärischen Präsentation.

Erscheint am: 16. Mai

Lorelei and the Laser Eyes ist ein Horror-Adventure mit einem einzigartigen, ganz in Schwarz, Weiß und Rot gehaltenen Grafikstil. Ihr spielt eine Frau, die in ein altes Hotel irgendwo in Mitteleuropa gelockt wird und sich dort in einem Labyrinth aus Illusionen, Geheimnissen und surrealen Erlebnissen wiederfindet. Die kreative Inszenierung mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven trägt viel zur albtraumhaften Atmosphäre bei.

Um herauszufinden, weshalb ihr hier seid, müsst ihr mehr als 150 abwechslungsreiche und teils bizarre Rätsel lösen. Außerdem soll die Erkundung eurer Umgebung in dem nicht linearen Spiel von großer Bedeutung sein. In dem großen Haus finden sich Bücher, Briefe und Computer, die euch Hintergrundinformationen und wichtige Hinweise liefern. Ihr trefft zudem auf skurrile Charaktere, deren Existenz allerdings mehr Fragen aufwirft als beantwortet.

Duck Detective – The Secret Salami

In Duck Detective spürt ihr als Privatdetektiv einer Verschwörung nach und verlasst euch dabei auf euer Talent beim Verhören.

Erscheint am: 23. Mai

Duck Detective – The Secret Salami ist genau das richtige Spiel für alle, die Lust auf ein kompaktes Mystery-Abenteuer haben, das sich an einem Abend durchspielen lässt. Wie der Name schon sagt, schlüpft ihr in die Rolle eines Entendetektivs. Dieser hatte in seinem Job bislang wenig Glück, kommt in seinem neusten Fall aber einer großen Salami-Verschwörung auf die Spur. Diese führt euch an Schauplätze, welche in einem hübschen und niedlichen Diorama-Stil inszeniert sind.

Kern des Gameplays ist das Befragen der Verdächtigen, wobei viel von eurer Beobachtungsgabe und eurer Fähigkeit, euer Gegenüber mit Blicken unter Druck zu setzen, abhängt. Das Spiel profitiert hierbei enorm von seinen voll vertonten und humorvollen Dialogen. Eure Erkenntnisse setzt ihr anschließend in eurem Notizbuch zu komplexen Schlussfolgerungen zusammen, um ein Geheimnis nach dem anderen aufzudecken.