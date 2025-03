Werden das die nächsten Switch-Hits? Diese Open-World-Spiele, Rollenspiele, Shooter & mehr erscheinen im April!

Der April bringt einige spannende neue Spiele für Nintendo Switch, die ihr bislang bestimmt noch nicht auf dem Schirm hattet. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht.

Im April steht der Release vieler spannender Spiele für Nintendo Switch an. Mit dabei sind unter anderem ungewöhnliche Open-World-Spiele, epische Fantasy-Rollenspiele, actiongeladene Shooter und bunte Rätselspiele. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber eigenhändig die Liste der Neuerscheinungen durchgehen will, findet diese hier im Nintendo eShop:

Star Overdrive

In Star Overdrive rast ihr mit dem Hoverboard durch eine exotische Open World.

Erscheint am: 10. April

In Star Overdrive rast ihr nach einer Bruchlandung mit eurem Hyperschall-Hoverboard durch die weiten Landschaften eines fremden Planeten, um eure verschwundene Geliebte wiederzufinden. Bei der Erkundung der riesigen Open World stoßt ihr auf mysteriöse Bauwerke, skurrile und teils gigantische Kreaturen sowie auf zahlreiche knifflige Rätsel. Unterwegs sammelt ihr zudem Ressourcen, mit denen ihr euer Hoverboard verbessern könnt.

Auch Kämpfe gibt es natürlich. In diesen ist eure wichtigste Waffe eure treue Keytar (eine Mischung aus Keyboard und Gitarre), durch die ihr eure Feinde mit der Macht der Musik bekämpft und sogar die Regeln der Physik in eurer Umgebung manipuliert. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das alles spielt, solltet ihr am besten die kostenlose Demo im Nintendo eShop ausprobieren. Falls ihr bis zum 9. April vorbestellt, könnt ihr euch übrigens 10 Prozent Rabatt sichern.

Promise Mascot Agency

Promise Mascot Agency verbindet Maskottchen-Management mit einer schrägen Open World.

Erscheint am: 10. April

Promise Mascot Agency ist ein schräges Open-World-Spiel, in dem ihr einen in Ungnade gefallenen und ins Exil geschickten Yakuza spielt. Während ihr versucht, die Verschwörung hinter eurer Verbannung aufzudecken, baut ihr eure eigene Maskottchen-Agentur auf. Dazu müsst ihr neue Maskottchen rekrutieren, euch um sie kümmern, sie trainieren und ihnen bei ihren Problemen helfen. Jedes Maskottchen hat nämlich eine eigene Persönlichkeit und bestimmte Schwächen.

Mit eurem zunächst noch schäbigen, aber aufrüstbaren Truck fahrt ihr die Maskottchen zu ihren Einsätzen und erkundet dabei die Stadt Kaso-Machi, die voller Geheimnisse und seltsamer Charaktere steckt. Im Kampf gegen die gefährlichen Feinde der Maskottchen, zu denen zum Beispiel zu kleine Eingangstüren gehören, kommt eine Sammelkartenspiel-Mechanik zum Einsatz. Durch Heldenkarten lässt diese euch befreundete Stadtbewohner zu Hilfe rufen.

LUNAR Remastered Collection

Die LUNAR Remastered Collection liefert euch zwei Rollenspielklassiker in neuem Gewand.

Erscheint am: 18. April

Mit der LUNAR Remastered Collection bekommt ihr die ursprünglich 1992 und 1994 erschienenen Rollenspielklassiker LUNAR: Silver Star Story und LUNAR 2: Eternal Blue in einer Neuauflage, die zahlreiche Verbesserungen bei Grafik, Sound und Steuerung sowie eine deutsche Übersetzung bietet. Beide JRPGs wurden zu ihrer Zeit von Kritikern hochgelobt, die durchschnittliche Bewertung lag laut GameRankings bei 88 Punkten für den ersten und 91 Punkten für den zweiten Teil.

Bei beiden Teilen handelt es sich um klassische Rollenspiele, in denen ihr die Welt mit einer Gruppe von Helden erkundet und euch rundenbasierte Taktik-Kämpfe liefert. Im ersten LUNAR spielt ihr den jungen Drachenmeister Alex und kämpft gegen den Magiekaiser, während ihr euch im tausend Jahre später spielenden LUNAR 2 auf die Suche nach der Göttin Althena macht. Die Story wird in beiden Spielen mit aufwendigen Zeichentrick-Zwischensequenzen in Szene gesetzt.

Dave the Diver – Ichiban's Holiday [DLC]

Der neue DLC zu Dave the Diver bringt den Protagonisten von Yakuza: Like a Dragon ins Spiel.

Erscheint am: 10. April

Für den Überraschungshit Dave the Diver erscheint schon bald eine Erweiterung namens Ichiban’s Holiday, welche die Welt des Hauptspiels mit jener der Spielereihe Like a Dragon verbindet. Nicht nur kommt der von dort stammende Charakter Ichiban Kasuga ins Spiel, der DLC liefert auch Beat-‘em-Up- und Karaoke-Minispiele mit, um für das typische Yakuza-Spielgefühl zu sorgen. Der DLC soll übrigens laut den Entwicklern nur für sechs Monate verfügbar sein!

Für alle, die das Hauptspiel noch gar nicht kennen: Dave the Diver ist eine Mischung aus Roguelike, Rollenspiel und Management-Spiel. Tagsüber geht ihr tauchen, erkundet die Tiefsee, fangt Fische und sammelt Ressourcen. Am Abend macht ihr die Fische dann in eurem eigenen Sushi-Restaurant zu Geld, das ihr wiederum in die Verbesserung eurer Ausrüstung steckt. So könnt ihr immer gefährlichere Tauchgänge wagen. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo.

The Hundred Line -Last Defense Academy-

In The Hundred Line -Last Defense Academy- müsst ihr eure Schule 100 Tage lang gegen Monster verteidigen.

Erscheint am: 23. April

In The Hundred Line -Last Defense Academy- spielt ihr einen Schüler in Tokyo, der ein ruhiges Leben führt, bis die Stadt plötzlich von Monstern angegriffen wird. Fortan müsst ihr zusammen mit 14 anderen Schülern eure Schule 100 Tage lang gegen die Angreifer verteidigen. Die Kämpfe laufen dabei rundenbasiert auf Spielfeldern mit Kacheln im Schach-Stil ab, wobei ihr taktisch klug die Spezialfähigkeiten aller Schüler einsetzen müsst, wenn ihr überleben wollt.

Zwischen den Gefechten könnt ihr die anderen Schüler in Dialogen im Stil einer Visual Novel besser kennenlernen und so eure Beziehung zu ihnen verbessern. Ihr könnt aber auch losziehen und die Schule sowie ihre Umgebung erkunden, um mehr über die geheimnisvolle Invasion zu erfahren und wertvolle Items zu finden. Eure Entscheidungen haben dabei großen Einfluss auf den Verlauf der mit viel schwarzem Humor erzählte Story, denn es gibt verschiedene Enden. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr das ungewöhnliche Spiel ausprobieren.

Deep Deep Deep Nightmare

In Deep Deep Deep Nightmare ballert ihr euch durch die Albträume eines kleinen Jungen.

Erscheint am: 24. April

Deep Deep Deep Nightmare ist ein Top-Down-Shooter mit einem Grafikstil, der stark an The Binding of Isaac erinnert. Die Story ist allerdings weniger düster und scheint mehr auf Humor zu setzen: Ihr spielt einen Jungen, der nicht auf die Warnungen seiner Mutter gehört hat, dass er vor dem Schlafen besser nicht so viel essen sollte. Nun muss er sich durch die bizarren Albträume kämpfen, welche ihm sein überfüllter Magen beschert.

Deep Deep Deep Nightmare konzentriert sich ganz auf Kämpfe in kompakten Arenen, in denen ihr euch manchmal gegen Horden schwächerer Gegner und manchmal gegen riesige Bosse wehren müsst. Zusätzlich machen Fallen euch das Leben schwer. Zwischendurch könnt ihr euch mit eingesammelten Seelen im Shop neue Waffen und Zaubersprüche kaufen. Da ihr immer nur vier davon in die Kämpfe mitnehmen könnt, müsst ihr eine taktisch kluge Kombination zusammenstellen.

Rusty Rabbit

In Rusty Rabbit kämpft ihr euch als Kaninchen mit einem Mech durch die Ruinen der Menschheit.

Erscheint am: 17. April

Rusty Rabbit ist ein Action-Platformer, der zwar auf 3D-Grafik, aber auf klassische zweidimensionale Level setzt. Ihr befindet euch in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit die Erde verlassen hat und Hasen die neue dominante Spezies sind. Ihr spielt eines jener mutigen Häschen, die sich in die gigantischen Ruinen wagen, welche die Menschen hinterlassen haben, und sich den Gefahren stellen, die dort lauern. Dabei sucht ihr nach eurer verschwundenen Tochter.

Die labyrinthischen Ruinen erkundet ihr übrigens nicht einfach zu Fuß, sondern mithilfe eines schwer bewaffneten Mechs, der sowohl Feinde als auch Hindernisse aus dem Weg räumt. Mit Maschinenteilen und Ressourcen, die ihr unterwegs findet, könnt ihr euren Mech immer weiter aufwerten, wodurch eine Rollenspiel-ähnliche Fortschrittsmechanik ins Spiel kommt. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr jetzt bereits probespielen.

Pilo and the Holobook

Pilo and the Holobook lässt euch bunte Planeten erforschen.

Erscheint am: 10. April

Pilo and the Holobook ist ein farbenfrohes Adventure mit Fokus auf Erkundung. Ihr spielt ein niedliches, fuchsähnliches Wesen und begebt euch mit ihm auf eine Reise durch die Galaxie, um die Wunder des Universums zu erforschen und ihre Geheimnisse aufzudecken. Dabei landet ihr auf verschiedenen Planeten mit einzigartiger Flora und Fauna, welche durch die handgemalten Hintergründe wunderschön in Szene gesetzt werden.

Euer Ziel ist es, mehr über eine seltsame Substanz namens Teer herauszufinden, welche zu einer Gefahr für die Planeten zu werden droht. Hindernisse räumt Pilo dabei ohne zu kämpfen allein durch Klugheit, Kreativität und das Holobuch aus dem Weg. Bei Letzterem handelt es sich um eine Art Enzyklopädie mit besonderen Kräften, die weiter wachsen, je mehr ihr das Buch mit Wissen füttert. Auch für Pilo and the Holobook gibt es im Nintendo eShop eine kostenlose Demo!

Tempopo

Im Takt der Musik dirigiert ihr die Tempopos zu ihrem Ziel.

Erscheint am: 17. April

Tempopo ist eine Mischung aus Musikspiel und Rätsel-Adventure und erinnert ein wenig an den Klassiker Lemmings. Ihr müsst die Musikblumen retten, die durch einen Sturm auf viele kleine Inseln verteilt wurden. Das schafft ihr, indem ihr niedliche, kugelförmige Wesen namens Tempopo, die sich stets im Rhythmus der Musik bewegen, über die Inseln zu den Blumen dirigiert. Die geretteten Pflanzen bringt ihr in euren Garten, wo ihr aus ihren Melodien euren eigenen Klangteppich webt.

Um die zahlreichen Hindernisse zu überwinden, müsst ihr jedem Tempopo die richtige Rolle zuweisen und ihre Routen so planen, dass sie perfekt ineinander greifen. Beispielsweise könnt ihr einem Tempopo einen Propeller aus Blättern verpassen, der andere in die Luft wirbelt, aber eben nur, wenn diese sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden. Auf eurer Reise durchlauft ihr zudem alle vier Jahreszeiten, jede davon stellt euch vor unterschiedliche Herausforderungen.

CyberCorp

In CyberCorp sorgt ihr in einer dystopischen Großstadt für Recht und Ordnung.

Erscheint am: 22. April

CyberCorp ist ein Top-Down-Shooter mit einem Science-Fiction-Szenario, das an Actionfilme wie RoboCop und Judge Dredd erinnert. In einer vom organisierten Verbrechen beherrschten Stadt sorgt ihr mithilfe eines neuen technischen Wunderwerks, nämlich eines ferngesteuerten und schwer bewaffneten Roboters, für Recht und Ordnung. Den ebenfalls schwer bewaffneten Horden von Gangstern stellt ihr euch entweder allein oder im Online-Koop gemeinsam mit Freunden entgegen.

Euer Weg führt euch nicht nur durch Slums und Industrieanlagen, sondern auch durch die Wohnviertel der Reichen. Die Level sind prozedural generiert und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, um für einen hohen Wiederspielwert zu sorgen. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto besser sind übrigens die Belohnungen. Euren Roboter könnt ihr nämlich mit verschiedenen Waffen, Fähigkeiten und Rüstungen aufrüsten und ihn so an euren Spielstil anpassen.

Findet noch mehr neue Switch-Spiele!

Natürlich erscheinen im April noch viele weitere neue Spiele für Nintendo Switch. Wenn ihr garantiert nichts verpassen wollt, solltet ihr also am besten selbst noch einmal einen Blick auf die Liste der kommenden Releases im Nintendo eShop werfen. Dafür braucht ihr nur diesem Link zu folgen: