Neuer DLC für Pokémon Karmesin & Purpur: Holt mit Nintendo Switch Online das Beste heraus!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr als Pokémon-Fan besonders viel Spaß haben.

Bald erscheint mit „Der Schatz von Zone Null“ eine große Erweiterung für Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin, zu der es diese Woche eine Menge frischer und spannender Infos gab. In diesem Artikel wollen wir euch nicht nur das Wichtigste zusammenfassen, sondern euch auch verraten, wie ihr mit Nintendo Switch Online das Beste aus eurer Spielerfahrung herausholt und sowohl mit Pokémon Purpur und Karmesin als auch mit anderen Pokémon-Spielen von vielen exklusiven Vorteilen profitiert.

Das bietet die große Erweiterung für Pokémon Purpur & Karmesin

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ bietet einen Menge Umfang und lässt euch völlig neue Gebiete erkunden, in denen ihr natürlich auch viele neue Pokémon finden könnt. Dass Add-on ist in zwei Teile unterteilt, die zwar zusammen gekauft werden, aber zeitlich getrennt voneinander erscheinen:

Ogerpons furchterregende Maske gibt dem ersten Teil von "Der Schatz von Zone Null" seinen Namen.

Teil 1: Die Türkisgrün Maske - Der erste Teil der Erweiterung erscheint schon am 13. September. Hier führt euch ein Schulausflug in die Kitakami-Region am Fuß eines riesigen Berges, wo ihr auf neue Pokémon trefft und uralten Legenden und Geheimnissen auf den Grund geht. Eine besondere Rolle spielen dabei die drei Pokémon Boninu, Benesaru und Beaturi, die von den Bewohnern Kitakamis als Helden verehrt werden, weil sie die Region einst beschützt haben. Außerdem könnt ihr auf das Legendäre Pokémon Ogerpon stoßen, dessen mysteriöse Maske diesem Teil der Erweiterung seinen Namen gibt.

Im zweiten Teil der Erweiterung messt ihr euch unter anderem mit den vier Eliteschülern der Blaubeer-Akademie.

Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe – Im Winter soll der zweite Teil der Erweiterung folgen. In „Die Indigoblaue Scheibe“ nehmt ihr an einem Schüleraustausch teil und reist zur neu gegründeten Blaubeer-Akademie, die sich größtenteils unter der Meeresoberfläche befindet. Hier könnt ihr unter anderem das Legendäre Pokémon Terapagos entdecken. Außerdem erkundet ihr die vier verschiedenen Biome, die sich in der riesigen Kuppel der Akademie befinden, nehmt an Kursen teil, lernt andere Schüler kennen und messt euch mit ihnen in der sogenannten Blaubeer-Liga, die von vier Eliteschülern dominiert wird.

Falls ihr die Erweiterung bis zum 31. Oktober kauft, könnt ihr ein Hisui-Zoroark vom Tera-Typ Unlicht als Bonus bekommen. „Der Schatz von Zone Null“ erscheint übrigens in zwei verschiedenen Versionen, die jeweils nur mit Pokémon Karmesin oder nur mit Pokémon Purpur funktionieren. Achtet beim Kauf im Nintendo eShop also darauf, dass ihr die richtige Erweiterung für das Hauptspiel kauft, das ihr besitzt:

Mehr Spaß mit Pokémon Purpur & Karmesin durch Nintendo Switch Online

Wenn ihr Pokémon Purpur und Karmesin sowie die neuen Erweiterungen im vollen Umfang genießen und das Maximum an Spielspaß herausholen wollt, braucht ihr Nintendo Switch Online. Nur dann könnt ihr nämlich die zahlreichen Multiplayer-Features nutzen, durch die ihr mit Spieler*innen auf der ganzen Welt Spaß haben und gemeinsam an Events teilnehmen könnt, die immer wieder für neue Herausforderungen sorgen:

In den Tera-Raids könnt ihr gemeinsam im Viererteam gegen terakristallisierte Pokémon kämpfen.

Pokémon tauschen, Duelle und gemeinsame Raids: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr den Online-Multiplayer von Pokémon Karmesin und Purpur nutzen und Pokémon mit Spieler*innen auf der ganzen Welt tauschen oder euch mit ihnen in Duellen im Kampf-Stadion messen. Außerdem könnt ihr gemeinsam im Team mit bis zu drei anderen Trainern in den Tera-Raids gegen die terakristallisierten Pokémon der Paldea-Region kämpfen und dabei gegenseitig eure Pokémon anfeuern, um euch zu unterstützen.

Neuer Mewtu-Raid im September: Gerade erst wurde der neue Mewtu-Raid angekündigt: Vom 1. bis zum 17. September könnt ihr in dem 7-Sterne-Raid gegen Mewtu mit Titanenzeichen antreten. Schon jetzt könnt ihr euch übrigens Mew holen, indem ihr im Geheimgeschenk-Menü den Code „GETYOURMEW“ eingebt. Wenn ihr bald loslegt, habt ihr noch genügend Zeit, Mew für den Kampf gegen Mewtu bereitzumachen. Besonders spannend: Tretet ihr in diesem Mewtu-Raid mit eurem Mew an, wird etwas ganz Besonderes während des Kampfes geschehen! Der Code ist bis zum 18. September um 15 Uhr gültig.

Durch den Geheimgeschenk-Code könnt ihr eine von vielen verschiedenen, ganz besonderen Mew-Varianten bekommen.

Online-Koop: Gerade für Pokémon Karmesin und Purpur lohnt sich das Abo von Nintendo Switch Online besonders, weil ihr dadurch den neuen Koop-Modus auch online spielen könnt. Zum ersten Mal in der Pokémon-Reihe könnt ihr gemeinsam mit Freunden oder der Familie eine offene Spielwelt erkunden, Abenteuer erleben und auf Pokémon-Suche gehen.

Noch mehr Pokémon-Multiplayer: Selbstverständlich bringt euch Nintendo Switch Online nicht nur in Pokémon Karmesin und Purpur, sondern auch in vielen anderen bereits für Nintendo Switch erschienenen Pokémon-Spielen jede Menge Multiplayer-Spaß. Das gilt beispielsweise für Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Pokémon-Legenden: Arceus oder Pokémon Tekken. Weitere Pokémon-Spiele für Switch findet ihr im Nintendo eShop:

Pokémon-Klassiker spielen mit Nintendo Switch Online

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr außerdem exklusiven Zugriff auf einige Pokémon-Klassiker. Ganz besonders dann, wenn ihr euch zusätzlich zum Standardabo auch das Erweiterungspaket holt und dadurch unter anderem Zugriff auf N64-Hits sichert, könnt ihr euch auf viele Dutzend Stunden Spielspaß mit vielfältigen Titeln freuen. Hier der Überblick über die Spiele:

Pokémon Trading Card Game

Im Pokémon Trading Card Game versucht ihr, die Großmeister des Sammelkartenspiels zu schlagen.

Das Pokémon Trading Card Game ist einer der jüngsten Neuzugänge in der Klassiker-Bibliothek von Nintendo Switch Online. Ähnlich wie in anderen Pokémon-Spielen erkundet ihr auch hier die Spielwelt, trefft auf NPCs und Gegner und liefert euch Duelle mit taktischem Tiefgang. Nur dreht sich hier eben alles um das Sammeln der Pokémon-Karten und das Zusammenstellen des bestmöglichen Decks.

Durch Siege sammelt ihr Booster Packs, durch die ihr euer Deck verbessern könnt. Seid ihr gut genug, könnt ihr es irgendwann mit den acht Großmeistern der Clubs aufnehmen und um ihre legendären Karten spielen. Neben über 200 Karten, die auf dem originalen Pokémon-Sammelkartenspiel basieren, sind in dem ursprünglich für Game Boy Color erschienenen Videospiel auch einige neue Karten enthalten, die es nur hier gibt.

Pokémon Stadium 1 + 2

Pokémon Stadium konzentriert sich weitgehend auf Duelle und Turniere. Der zweite Teil ist jetzt neu im NSO Erweiterungspaket.

Pokémon Stadium 1 und 2 sind ursprünglich für Nintendo 64 erschienen und deshalb im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online enthalten. Einen besonderen Platz in der Pokémon-Geschichte haben die beiden Spiele unter anderem dadurch, dass hier Pokémon-Kämpfe zum ersten Mal spektakulär in 3D inszeniert wurden. Der zweite Teil, der erst kürzlich hinzugefügt wurde, enthält im Gegensatz zum ersten sämtliche Pokémon aus den Editionen Gold und Silber, wodurch ihre Gesamtzahl auf stolze 251 steigt.

Die Pokémon Stadium-Spiele konzentrieren sich weitgehend auf die rundenbasierten Kämpfe. In verschiedenen Turnieren schickt ihr eure Pokémon ins Gefecht. Daneben gibt es aber auch noch Minispiele, die gerade im Multiplayer mit bis zu vier Spieler*innen nach wie vor viel Spaß und Abwechslung bringen. Teil 2 bietet dank seiner zwölf neuen Spiele eine besonders große Auswahl.

Pokémon Puzzle League

Pokémon Puzzle League bietet Puzzle-Duelle im Tetris-Stil.

Pokémon Puzzle League ist ebenfalls im NSO Erweiterungspaket enthalten. Es handelt sich um die Pokémon-Version eines Puzzlespiels, das im Westen ursprünglich als Tetris Attack auf den Markt kam. Wie in Tetris müsst ihr auch hier herabfallende Blöcke richtig anordnen. Bei Puzzle League geht es aber darum, mindestens drei Blöcke mit der gleichen Farbe in eine Reihe zu bringen.

Am meisten Spaß macht Puzzle League, wenn man im Multiplayer-Duell gegen andere Spieler*innen antritt. Die Pokémon-Version punktet im Vergleich zum gewöhnlichen Puzzle-League übrigens nicht nur durch ihr schickes Pokémon-Design und den dazu passenden Soundtrack, sondern bringt auch zusätzliche Gameplay-Inhalte wie einen besonders anspruchsvollen 3D-Modus mit einem zylindrisch geformten Spielfeld mit.

Pokémon Snap

In Pokémon Snap schießt ihr die perfekten Fotos von wilden Pokémon.

Während es in den bisher genannten Pokémon-Spielen vor allem um Kampf und Duelle geht, ist Pokémon Snap eine vergleichsweise entspannte Spielerfahrung. Hier geht es darum, perfekte Fotos von den niedlichen Taschenmonstern zu schießen. Das Gameplay ähnelt einem Rail-Shooter: Ihr fahrt auf Schienen durch Landschaften und versucht Pokémon abzulichten, die am Rand eures Weges auftauchen.

Ganz einfach ist das allerdings nicht. So müsst ihr manche Pokémon erst mal mit Hilfsmitteln wie Äpfeln anlocken und dazu bringen, sich für euch in Pose zu werfen. Um dann im optimalen Moment ein hübsches Bild zu knipsen, braucht ihr Zielsicherheit und einen schnellen Finger am Abzug. Insgesamt fotografiert ihr 63 Pokémon aus der ersten Generation. Auch Pokémon Snap stammt vom N64 und ist damit Teil des Erweiterungspakets.

Nintendo Switch Online: Das sind die wichtigsten Vorteile

Natürlich bietet Nintendo Switch Online auch abseits von Pokémon-Spielen eine Menge Vorteile. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten:

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr unter anderem große SNES-Klassiker ohne zusätzliche Kosten spielen.

Kostenlose Klassiker: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eine riesige Auswahl an NES-, SNES- und Game-Boy-Klassikern ohne zusätzliche Kosten spielen. Mit dem Erweiterungspaket kommen sogar noch Spiele vom N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance sowie Erweiterungen für aktuelle Switch-Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons mit dazu.

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online braucht ihr natürlich nicht nur für die Mherspieler-Features der Pokémon-Spiele, sondern für den Online-Multiplayer fast aller Switch-Titel. Ohne das Abo bleibt ihr also in den allermeisten Fällen auf den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer beschränkt.

Mit den Game-Coupons könnt ihr beim Kauf von Switch-Spielen eine Menge sparen.

Exklusive Angebote: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf exklusive Angebote. Beispielsweise könnt ihr euch für 99€ zwei Game-Coupons holen, die ihr anschließend für große Switch-Titel einlösen könnt. So könnt ihr bis zu 40€ beim Spielekauf sparen. Es gibt auch exklusive Hardware-Angebote wie beispielsweise den stilvollen Retro-N64-Controller.

Smartphone-App: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr die Smartphone-App verwenden, die Extra-Features für bestimmte Spiele wie beispielsweise Animal Crossing: New Horizons bereitstellt. Auch den Voice Chat kompatibler Games könnt ihr dadurch nutzen.

Cloud Storage: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern, sodass sie sicher sind und ihr euer Spiel bei Bedarf jederzeit von einer anderen Switch-Konsole fortsetzen könnt, wenn ihr euch in eurem Account einloggt.

Mehr über die Vorteile von Nintendo Switch Online könnt ihr hier erfahren:

Was kostet Nintendo Switch Online?

Die zahlreichen Vorteile von Nintendo Switch Online bekommt ihr schon ab 3,99€ im Monat oder 19,99€ im Jahr.

Nintendo Switch Online könnt ihr für 3,99€ im Monat oder schon für 19,99€ im Jahr abonnieren. Sehr günstig ist auch die Familienmitgliedschaft für 34,99€ im Jahr, die sich bis zu acht Accounts miteinander teilen können. Holt ihr euch NSO zusammen mit dem Erweiterungspaket, bezahlt ihr 39,99€ im Jahr oder 69,99€ mit dem Familienabo. Mehr Infos zu den Abo-Optionen bekommt ihr hier: