Erstes Spyro-Spiel nach 18 Jahren angekündigt - doch wir sind stark verwirrt

Spyro ist zurück und wir haben alle Infos für euch.

Soeben wurde auf dem Xbox Showcase ein neuer Teil der Spyro the Dragon-Reihe angekündigt, der wie zuletzt die Reignited-Trilogie von Entwickler Toys for Bob produziert wird.

Das Wichtigste zum neuen Spyro

Spyro: A Realm Beyond

erscheint im Frühjahr 2027

für Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 und PC

entwickelt in der Unreal Engine 5

Hier könnt ihr euch den ersten kurzen Teaser zu Spyro: A Realm Beyond anschauen:

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Kaum handfeste Infos zum Spiel

Obwohl Entwickler Toys for Bob am Freitag vor dem Xbox Showcase die internationale Spielepresse zu einem 45-minütigen Reveal samt Q&A eingeladen hatte, können wir euch leider kaum handfeste Infos zum Spiel geben – und wir schreiben hier bewusst "Spiel".

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir euch nämlich noch nicht einmal mit einhundert prozentiger Sicherheit sagen, dass es sich um ein klassisches Jump&Run handelt.

Spyro kann jederzeit fliegen

Infos zur Enthüllung drehten sich nämlich einzig darum, dass sich der freche lila Drache jederzeit in die Lüfte schwingen und fliegen kann. Zwar klang vage durch, dass es auch wie gewohnt Level gibt und die Spielwelt jetzt lediglich wie in Sonic Frontiers offener gestaltet ist.

Rein nach dem, was wir gesehen und erfahren haben, könnte A Realm Beyond aber auch genauso gut ein reines Drachenflug-Spiel sein.

Mehr zum Thema Spyro Reignited Trilogy im Test - Ein drachenstarkes Comeback von Dennis Müller

Als Spyro-Fans der ersten Stunde sind wir vor allem eines, verwirrt. Die Rückkehr des einstigen PlayStation-Maskottchens nach mittlerweile 18 Jahren ist natürlich eine ganz fantastische Info. Und auch Toys for Bob haben mit der Remake-Trilogie bewiesen, dass sie ein großes Herz für den lila Drachen haben.

Ein solch dünner Reveal, und das nicht einmal ein Jahr vor Erscheinen des Spiels, ist dennoch bestenfalls merkwürdig. Aber gut, warten wir ab und hoffen auf das Beste – denn nur das hat Spyro verdient.

Habt ihr euch gefreut, als ihr den kleinen lila Drachen wiedergesehen habt und wie sind eure Gedanken nach dem Reveal?