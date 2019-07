Nintendo gehört zu den ganz großen Namen in der Videospielindustrie und ist daher auf der ganzen Welt aktiv. Aber nicht alle Regionen werden auf dieselbe Art und Weise beachtet und es gibt auch Länder wie Brasilien, aus denen sich Nintendo schon vor Jahren zurückgezogen hat. Sehr zum Leidwesen der dortigen Fans, die aus der Not aber eine Tugend machen.

Rodrigo Coelho ist ein brasilianischer Nintendo-Fan, der zwar zurzeit in Japan lebt, aber dennoch weiß, wie schwer es ist, in Brasilien sein Gaming-Hobby auszuleben. Hohe Importzölle haben dazu geführt, dass sich Nintendo im Jahr 2015 aus dem Markt zurückgezogen hat und seitdem sind Spieler darauf angewiesen, selbst zu importieren und hohe Preise zu zahlen:

"In Brasilien fühlen wir uns von Nintendo etwas verlassen. In den 90ern waren sie ganz offiziell hier und es gibt tausende Fans. Aber wenn du heute in Brasilien Nintendo spielen willst, musst du die Spiele importieren. Und das zu einem hohen Preis. Es ist nicht gerade billig, ein Nintendo-Fan in Brasilien zu sein."