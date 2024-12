Nintendo eShop startet Nikolaus-Angebot: Eines der besten Switch-Spiele des letzten Jahres gibt’s jetzt zum Spitzenpreis!

Der Nintendo eShop spielt Nikolaus und hat eine besondere Überraschung für euch: Es gibt einen großen Exklusivhit für Switch im Angebot!

Kurz nach dem Black Friday Sale und pünktlich zum Nikolaustag hat der Nintendo eShop schon wieder die nächste Rabattaktion gestartet. Diesmal könnt ihr eines der großen exklusiven Switch-Spiele des letzten Jahres günstiger abstauben. Bis zum 15. Dezember bekommt ihr 20€ Rabatt auf das bunte Spiel, das gekonnt verschiedene Genres mischt und der jüngste Teil einer erfolgreichen Reihe ist. Hier findet ihr das Sonderangebot:

Bunter Switch-Hit: Action, Strategie und Rätsel in einem Spiel

Die Rede ist von Pikmin 4, das bei seinem Release im letzten Jahr weltweit hervorragende Rezensionen bekommen hat. Laut OpenCritic liegt die durchschnittliche Bewertung internationaler Kritiker*innen bei eindrucksvollen 88 Punkten. Im Kern folgt Pikmin 4 noch immer dem Erfolgsrezept der berühmten Vorgänger und bietet eine ungewöhnliche Mischung aus Strategie, Action, Erkundung und Rätseln.

10:53 Pikmin 4 - Test-Video zum knuffigen Strategiespiel für die Switch

Als Raumfahrer erforscht ihr einen fremden Planeten und sucht dort nach Schätzen und verschwundenen Personen. Um die zahlreichen Hindernisse zu überwinden und gefährlichen Kreaturen zu besiegen, die sich euch dabei in den Weg stellen, nehmt ihr die Hilfe der Pikmin in Anspruch, die sich euch im Lauf eurer Reise in großer Zahl anschließen. Die niedlichen, außerirdischen Pflanzenwesen gibt es in verschiedenen Farben, jede davon bringt ihre eigenen Spezialfähigkeiten mit.

Ihr könnt in Pikmin 4 auf alle Pikmin-Arten aus den Vorgängern zurückgreifen: Die besonders kampfstarken roten Pikmin, die blauen Wasser-Pikmin und die gegen Elektro-Schaden resistenten gelben Pikmin, die sich noch dazu sehr weit werfen lassen, sind alle schon seit dem ersten Teil der Reihe dabei. Die schweren und kräftigen lila Pikmin, die giftigen weißen Pikmin, die Flügel-Pikmin und die widerstandsfähigen Fels-Pikmin stammen aus Teil 2 und 3.

3:53 Pikmin 4 kommt mit spannender Tag-Nacht-Mechanik

Daneben gibt es zwei völlig neue Pikmin-Arten: Die Leucht-Pikmin sind besonders nützlich bei den gefährlichen Nachtmissionen, die in Teil 4 neu hinzugekommen sind, und bei der Erkundung der tiefen Höhlen, die sich diesmal überall auf dem Planeten finden. Die Eis-Pikmin können nicht nur Gewässer, sondern auch Gegner einfrieren und sind selbst resistent gegen Frostattacken.

Ebenfalls neu ist der niedliche und riesengroße Hund Otschin, der euch auf eurem Abenteuer stets treu begleitet. Dieser hilft euch nicht nur, indem er beispielsweise Hindernisse durchbricht, sondern dient euch auch als Reittier. Sogar ganze Gruppen von Pikmin kann er auf seinem Rücken transportieren.

Die Story-Kampagne, die ihr allein oder im Assistenz-Modus mithilfe einer zweiten Person spielen könnt, bietet einen stattlichen Umfang, denn der fremde Planet hält eine Menge Geheimnisse und abwechslungsreiche Missionen für euch bereit. Auch abseits der Hauptgeschichte gibt es noch Nebenquests und optionale Schätze zu entdecken.

Durch die neuen Dandori-Duelle von Pikmin 4 könnt ihr im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten.

Daneben gibt es mit den sogenannten Dandori-Duellen einen neuen Multiplayer-Modus, in dem zwei Spieler*innen lokal an einer Konsole gegeneinander antreten können. Hier geht es darum, in begrenzter Zeit möglichst viele Schätze einzusammeln, während ihr euren Gegner mit Blitzen oder Felsen angreift. Die temporeichen Zweikämpfe treten als Nebenaufgabe auch in der Kampagne auf, dort messt ihr euch mit Außerirdischen.

Falls ihr Pikmin 4 vor dem Kauf erst mal Probe spielen möchtet, findet ihr im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo, die euch in das Spielprinzip der Reihe einführt. Euren dortigen Fortschritt könnt ihr später in die Vollversion übernehmen. Um euch die Probeversion zu holen, müsst nur hier auf der Shopseite des Spiels auf „Demo herunterladen“ klicken:

Mehr Pikmin: Auch Teil 1 bis 3 gibt es für Nintendo Switch!

Neben Pikmin 4 könnt ihr euch übrigens auch alle drei Vorgänger für Switch im Nintendo eShop schnappen. Pikmin 1 und 2 bekommt ihr in einer HD-Fassung mit verbesserter Grafik und Steuerung. Ihr könnt die beiden Teile entweder einzeln oder, mit 10€ Rabatt im Vergleich zum Einzelkauf, im Bundle kaufen.

Den gelben, roten und blauen Pikmin begegnet ihr in allen Teilen der Reihe.

Pikmin 3 bekommt ihr sogar in einer erweiterten Deluxe-Version, die neben zahlreichen Verbesserungen ein ganz neues Abenteuer und einen zusätzlichen, extraharten Schwierigkeitsgrad bietet. Hier erklären wir euch kurz, was jeden der drei Teile besonders auszeichnet:

In Pikmin 1 stürzt ihr mit eurem Raumschiff auf einem fremden Planeten ab. Um wieder nach Hause zu kommen, müsst ihr die über die Spielwelt verteilten Einzelteile eures Schiffs wiederfinden. Dazu habt ihr nur 30 Tage Zeit, da der Planet für eure Spielfigur giftig ist und euer Raumanzug euch nicht länger am Leben erhalten kann.

Pikmin 2 lässt euch den Planeten gemeinsam mit eurem neuen Assistenten erforschen, der über sein eigenes Pikmin-Team verfügt. Bei der Lösung vieler Rätsel müssen beide Teams zusammenarbeiten. Es gibt nun lokale Multiplayer-Duelle und tiefe Höhlen voller gefährlicher Gegner und Schätze.

1:41 Pikmin 3 Deluxe - Die kleinen Pflanzen-Helden kommen per Port auf die Nintendo Switch

In Pikmin 3 seid ihr sogar in einem Dreierteam unterwegs, um nach möglichen Nahrungsquellen für euren Heimatplaneten zu suchen. Die Deluxe-Version für Switch bietet außerdem erstmals lokalen Koop für zwei Spieler*innen. Wie für Pikmin 4 findet ihr auch für Pikmin 3 Deluxe eine kostenlose Demo im Nintendo eShop.

Über 1000 weitere Sonderangebote im Nintendo eShop

Pikmin 4 ist übrigens längst nicht das einzige aktuelle Sonderangebot: Im Nintendo eShop bekommt ihr gerade mehr als 1000 weitere Switch-Spiele günstiger, die aus allen möglichen Genres stammen. Was auch immer euer Geschmack ist, hier werdet ihr ganz bestimmt das Richtige für euch finden. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über sämtliche Deals: