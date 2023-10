Wahnsinns-Woche im Nintendo eShop – Mario, Sonic und mehr: Diese Must-Haves sind erschienen!

Im Nintendo eShop feiern diese Woche viele spannende Switch-Spiele ihren Release. Auch Mario und Sonic sind dabei.

Gerade ist eine gute Zeit für alle, die eine Nintendo Switch besitzen, denn in dieser Woche sind mal wieder einige hochkarätige Spiele für die Konsole erschienen. Auch berühmte Namen wie Mario und Sonic finden sich unter den Titeln. Damit ihr nichts verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel fünf brandneue Spiele näher vor, wobei wir ein großes Highlight besonders genau unter die Lupe nehmen und euch sogar verraten, wie ihr beim Kauf sparen könnt:

Das Highlight: Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Neuer Switch-Megahit: Das große Highlight in dieser Woche ist natürlich Super Mario Bros. Wonder. Das am 20. Oktober erschienene Jump&Run hat weltweit Top-Wertungen abgeräumt. Auf OpenCritic liegt der Wertungsdurchschnitt aktuell bei beeindruckenden 92 Punkten, was übrigens auch genau die Wertung ist, die unser begeisterter Redakteur im großen GamePro-Test vergeben hat.

Die Wunderblume verändert die Welt: Auf den ersten Blick handelt es sich bei Super Mario Bros. Wonder um einen traditionellen Mario-Platformer mit klassischen 2D-Leveln. Tatsächlich gibt es aber viele neue Ideen, etwa die Wunderblume, die dem Spiel seinen Namen gibt. Diese gibt es in jedem Level mindestens einmal und durch sie kann so ziemlich alles passieren: Die ganze Welt kann auf dem Kopf stehen, Röhren können zum Leben erwachen oder ihr findet euch plötzlich im Weltall wieder.

Die neuen Power-ups in Super Mario Bros. Wonder ermöglichen euch unter anderem die Verwandlung in einen Elefanten.

Vom Elefanten bis zum Bohrerpilz: Außerdem gibt es gleich zwölf spielbare Charaktere sowie drei neue Power-ups: Eine Frucht verwandelt uns in einen Elefanten, verleiht uns dadurch enorme Körperkraft und lässt uns Wasser aufsaugen. Die Seifenblasenblumen lassen uns Gegner in Seifenblasen einhüllen, wodurch wir sie vorübergehend als Plattformen verwenden können. Ebenfalls neu ist der Bohrerpilz, mit dessen Hilfe wir uns durch den Boden oder die Decke graben und so neue Wege eröffnen können.

Alte Stärken: Natürlich sind auch die bekannten Power-ups, also Feuerblume, Pilz und Stern, wieder mit dabei. Auch ansonsten sind trotz aller Neuerungen die typischen Stärken von Mario-Spielen weiterhin vorhanden. Das gilt etwa für die perfekte Präzision der Steuerung, die jedes gute Jump&Run braucht, ebenso für das hervorragende Leveldesign der acht abwechslungsreichen Welten, die wir durchqueren, um Bowser das Handwerk zu legen.

Auch lokalen Koop hat Super Mario Bros. Wonder zu bieten, daneben gibt es einen Online-Modus.

Koop und Online-Modus: Ihr müsst euch übrigens nicht allein auf eure Reise begeben, sondern könnt im lokalen Koop mit bis zu vier Spieler*innen losziehen. Daneben gibt es auch noch einen Online-Modus, in dem ihr andere Spieler*innen als Schatten durch eure Welt gehen und hüpfen seht. Wie im lokalen Koop könnt ihr euch hier gegenseitig helfen, indem ihr euch wieder ins Leben zurückholt. Außerdem kann man Schilder mit hilfreichen Hinweisen aufstellen, ähnlich wie in Dark Souls.

So spart ihr beim Kauf von Super Mario Bros. Wonder

Mit den Game Coupons könnt ihr beim Kauf großer Switch-Spiele sparen - aber nur, wenn ihr Nintendo Switch Online habt.

Beim Spielekauf sparen mit Game Coupons: Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr beim Kauf von Super Mario Bros. Wonder im Nintendo eShop übrigens kräftig sparen. Dann könnt ihr euch nämlich für 99€ zwei Game Coupons kaufen, die sich anschließend für zwei große Switch-Spiele einlösen lassen, was je nach gewählten Spielen einen starken Rabatt bedeuten kann.

Zwei Beispiele: Falls ihr euch etwa Super Mario Bros. Wonder und das bald erscheinende Super Mario RPG holt, würdet ihr normalerweise zusammen 119,98€ zahlen. Durch die Coupons spart ihr somit 20,98€. Wählt ihr hingegen neben Super Mario Bros. Wonder den Superhit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, der einzeln 69,99€ kosten würde, sind es sogar 30,98€ Rabatt. Für diese Rabatte lohnt es sich sogar, Nintendo Switch Online einfach mal für einen Monat zu abonnieren. Schließlich kostet das nur 3,99€.

Weitere Top-Releases der Woche

Sonic Superstars

1:30 Klassische 2D-Action mit Koop - Sonic Superstars feiert Release mit neuem Trailer

Nachdem er sich mit Sonic Frontiers kürzlich in eine 3D-Open-World gewagt hat, kehrt auch Segas blauer Igel in dieser Woche zu seinen Wurzeln zurück. Bei Sonic Superstars handelt es sich nämlich wieder um einen klassischen 2D-Platformer, der mit Tails, Knuckles, Amy Rose und natürlich Sonic selbst die beliebtesten spielbaren Charaktere der Reihe enthält, mit all ihren üblichen Fähigkeiten. Auch der Oberschurke Dr. Eggman taucht wieder auf, wenngleich er diesmal nicht die einzige Bedrohung ist.

Das Gameplay bringt aber auch eine ganze Menge Neuerungen mit, beispielsweise neue Fähigkeiten, die es euch erlauben Klone zu erzeugen oder die eigene Gestalt zu ändern. Zudem gibt es eine ganze Reihe neuer Minispiele, mehr Raum zur Erkundung der Level und fordernde Bosskämpfe. Die elf Zonen, zu denen beispielsweise Dschungel, Fabrikanlagen und eine sogenannte "Pinball Carnival Zone" gehören, bieten ebenfalls einige kreative Überraschungen.

Über den Umfang von Sonic Superstars kann man sich nicht beschweren: Die Kampagne bietet gleich drei verschiedene Geschichten, die sowohl allein als auch im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen gespielt werden können. Daneben gibt es noch den Time Attack Mode mit Online-Bestenlisten sowie den brandneuen Kampfmodus, in dem bis zu acht Spieler*innen in verschiedenen Minigames gegeneinander antreten.

The Jackbox Party Pack 10

Das Jackbox Party Pack 10 sorgt mit fünf neuen Spielen für einen gelungenen Abend mit Freunden oder der Familie.

Die beliebte Partyspiel-Reihe The Jackbox Party Pack hat einen neuen Teil mit fünf neuen Spielen für bis zu neun Spieler*innen bekommen. Wie immer braucht ihr dafür nur eine Konsole, da die anderen per Handy oder Tablet mitspielen können. Dodo Re Mi beispielsweise ist ein Koop-Musikspiel, in dem ihr eure Handys als Instrumente benutzt. Falls ihr hingegen Lust auf ein spannendes Social Deduction Game im Stil von Among Us habt, seid ihr bei Hypnotorious richtig.

Auch ein Quizspiel ist dabei: In Timejinx rettet ihr als Zeitreisender euren Zeitstrahl, indem ihr die Vergangenheit zurechtrückt. In FixyText geht es darum, im gemeinsamen Chat möglichst schnell die besten Posts zu verfassen. Bei Tee K.O. 2 schließlich handelt es sich um die Neuauflage eines Klassikers, in dem ihr eure eigenen T-Shirts designt und sie anschließend gegeneinander antreten lasst – wer ist der kreativste Modedesigner? Für Abwechslung ist also gesorgt, sodass ihr für jeden Abend mit Freunden oder der Familie das Passende findet.

Gargoyles Remastered

0:59 Das Gargoyles-Spiel zur Kult-Serie bekommt ein Remaster, das Kinder der 90er glücklich machen dürfte

Mit Gargoyles Remastered kehrt der Jump&Run-Klassiker aus dem Jahr 1995 in einer stark verbesserten Fassung zurück. Ihr könnt euch entscheiden zwischen dem nostalgischen 16-Bit-Look und moderner Cartoon-Grafik, die den Stil der Zeichentrickserie von Disney, auf der das Spiel basiert, sehr gut einfängt. Auch Sound und Animationen wurden stark überarbeitet und es gibt Verbesserungen wie zeitgemäße Grafikoptionen und eine Playback-Funktion, die euch an schwierigen Stellen hilft.

Beim Gameplay bleibt das Remaster dem Original weitestgehend treu. Das bedeutet, dass ihr jede Menge Action bekommt und euch Kämpfe mit vielfältigen Feinden von Wikingern bis hin zu Robotern liefert, während ihr euch mithilfe eurer Schwingen und Klauen über die Dächer Manhattans bewegt. Ihr spielt Goliath, den aus der Serie bekannten Anführer des Gargoyle-Clans, der die Welt vor der Zerstörung durch das böse Auge Odins retten muss.

A Boy and His Blob: Retro Collection

Mit der A Boy and His Blob Retro Collection bekommt ihr zwei klassische Platformer in einem günstigen Paket.

Mit der A Boy and His Blob Retro Collection bekommt ihr für nicht mal 10€ beide Teile des Klassikers, nämlich Trouble on Blobolonia aus dem Jahr 1989 und The Rescue of Princess Blobette aus 1990, und zwar sowohl in der englischen als auch in der japanischen Version. Die Neuauflage bietet eine Reihe von Verbesserungen wie Grafikoptionen und Filter sowie die Möglichkeit, den Spielstand zu speichern. Außerdem wird der Soundtrack beider Spiele mitgeliefert.

Beide Spiele sind Rätsel-Platformer, in denen sich ein Junge gemeinsam mit seinem außerirdischen Begleiter Blobert auf ein großes Abenteuer begibt, um dessen Heimat Blobonia zu retten. Das Besondere dabei: Wenn Blobert Jelly Beans isst, kann er je nach Geschmacksrichtung verschiedene Gestalten annehmen, von einer Leiter über einen Kolibri bis hin zu einer Rakete, was euch neue Wege und spielerische Möglichkeiten eröffnet.