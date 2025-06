Pokémon-Legenden: Z-A vorbestellen und mit Game-Coupons kräftig sparen

Ihr wollt beim neuen Pokémon-Abenteuer sparen? Dann aufgepasst: Mit einem cleveren Trick sichert ihr euch Pokémon-Legenden: Z-A und weitere Top-Titel für die Nintendo Switch und die Switch 2 deutlich günstiger! Alle Informationen wie ihr sparen könnt, erhaltet ihr hier.

Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober gleichzeitig für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Das Spiel führt Trainer zurück in die Kalos-Region und erzählt eine neue Geschichte rund um die Stadt Illumina City. Im Fokus der Handlung steht ein urbaner Umgestaltungsplan mit dem Ziel, eine harmonische Koexistenz zwischen Menschen und Pokémon zu schaffen. Zusammen mit deinen Pokémon erlebst du eine Menge Abenteuer in der riesigen Stadt und nimmst an dynamischen Echtzeit-Kämpfen teil.

Ihr könnt Pokémon-Legenden: Z-A im Nintendo eShop jetzt schon vorbestellen - und hier kommt eine besonders interessante Möglichkeit ins Spiel, bei der sowohl Nintendo Switch- als auch Switch 2-Besitzer ordentlich sparen können: die Nintendo Switch Game-Coupons. Diese ermöglichen es euch, zwei Spiele aus einem umfangreichen Katalog von über 80 Titeln im Bundle zu kaufen und so weitaus weniger zu zahlen!

Bis zu 30,98 € sparen mit cleveren Kombinationen

Die Game-Coupons funktionieren denkbar einfach: Ihr zahlt einmal für zwei Coupons und könnt euch dann zwei Spiele aussuchen. So zahlt ihr deutlich weniger, als wenn ihr sie einzeln direkt erwerben würdet. Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr mit anderen tollen Hits kombinieren! Die Game-Coupons sind für 99 Euro erhältlich. Beim Einzelkauf von Pokémon-Legenden: Z-A (59,99 €) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (69,99 €) ergibt sich eine Ersparnis von 30,98 €. Kombiniert ihr Pokémon-Legenden: Z-A mit Pokémon Karmesin oder Purpur (jeweils 59,99 €), spart ihr ebenfalls 20,98 €

Erst Pokémon sammeln, dann Hyrule retten!

Diese Kombination ist ein echter Volltreffer für alle, die noch nicht das neueste Zelda-Abenteuer gespielt haben. Tears of the Kingdom bietet eine riesige offene Welt mit innovativen Bau-Mechaniken und gehört zu den besten Spielen der Switch-Bibliothek.

Das Spiel setzt die Geschichte von Breath of the Wild fort und erweitert Hyrule um spektakuläre Himmelsinseln und geheimnisvolle Tiefen unter der Erdoberfläche. Mit der revolutionären Synthese-Fähigkeit könnt ihr Waffen und Gegenstände miteinander verschmelzen und so völlig neue Ausrüstung erschaffen. Die Ultra-Hand-Fähigkeit ermöglicht es euch, komplexe Konstruktionen zu bauen - von einfachen Brücken bis hin zu fahrenden Maschinen und sogar fliegenden Gefährten.

Besonders beeindruckend ist die Physik-Engine des Spiels, die euren kreativen Lösungsansätzen praktisch keine Grenzen setzt. Ob ihr einen Heißluftballon baut, um zu den Himmelsinseln zu gelangen, oder einen Kampfroboter konstruiert, um gegen Ganondorfs Truppen zu kämpfen - Tears of the Kingdom belohnt Experimentierfreude und kreatives Denken. Die epische Geschichte rund um die Rückkehr des Dämonenkönigs Ganondorf bietet dabei über 100 Stunden Spielspaß.

Das Pokémon-Doppelpack

Auch die aktuellen Pokémon-Hauptspiele sind im Game-Coupon-Katalog enthalten. Karmesin und Purpur haben auf der Nintendo Switch 2 übrigens ein technisches Update erhalten, durch das sie deutlich flüssiger laufen und besser aussehen!

Diese Spiele markieren einen Meilenstein in der Pokémon-Geschichte: Erstmals könnt ihr die Welt der Pokémon in einer vollständig offenen 3D-Umgebung erkunden. Die mediterran anmutende Paldea-Region lädt dazu ein, in eurem eigenen Tempo die Welt zu entdecken - ohne festgelegte Reihenfolge der Arenaleiter oder vorgeschriebene Routen.

Besonders spannend sind die drei miteinander verwobenen Geschichtsstränge: Neben dem klassischen Weg zum Champ wartet die "Straße der Legenden" mit mächtigen Titan-Pokémon auf euch, während ihr in "Operation Sternenstaub" das rebellische Team Star herausfordert. Terakristiallisierung verleiht euren Pokémon besondere Formen und kann den Typ eines Pokémon komplett verändern - eine strategische Tiefe, die Kämpfe völlig neu definiert.

Dank der nahtlosen Multiplayer-Integration könnt ihr mit bis zu drei Freunden gemeinsam durch Paldea reisen, Pokémon tauschen und sogar zusammen picknicken. Die liebevoll gestalteten Picknick-Szenen bieten nicht nur entspannende Momente, sondern auch die Möglichkeit, Pokémon-Eier zu finden und eure Team-Mitglieder zu pflegen.

Der Geheimtrick für Nintendo Switch 2-Besitzer

Hier wird es besonders interessant für Switch 2-Besitzer: Auch wenn ihr die neue Konsole habt, lohnt sich der Kauf der Switch-Versionen über die Game-Coupons. Der Grund sind die Upgrade Packs, mit denen ihr die Switch-Versionen zur jeweiligen Switch 2 Edition aufwerten könnt.

Pokémon-Legenden: Z-A kostet als Switch 2 Edition regulär 69,99 €. Das Upgrade Pack schlägt mit 9,99 € zu Buche. Kauft ihr das Spiel jedoch über die Game-Coupons zusammen mit einem anderen Titel, spart ihr selbst nach dem Upgrade noch erheblich - vor allem, wenn auch der zweite Titel ein Upgrade Pack anbietet. Ein wahrer Geheimtrick für preisbewusste Spieler!

Nintendo Switch Online: Mehr als nur Game-Coupons

Die Game-Coupons können übrigens nur von aktiven Nintendo Switch Online-Mitgliedern genutzt werden. Falls ihr noch nicht dabei seid, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg, denn Nintendo Switch Online bietet weit mehr als nur die Sparmöglichkeiten.

Neben dem Online-Multiplayer für eure Lieblingsspiele erhaltet ihr Zugang zu einer ständig wachsenden Bibliothek klassischer Nintendo-Spiele. Mit der Nintendo Switch 2 sind außerdem zwei spannende neue Features dazugekommen:

GameChat ist aktuell kostenlos nutzbar, ab März 2026 braucht ihr dann Nintendo Switch Online, um den Service weiter nutzen zu können. GameChat ermöglicht es euch, während des Spielens direkt über die Konsole mit Freunden zu sprechen - ohne zusätzliche Apps oder Headsets.

Nintendo Classics: GameCube bringt die beliebten Titel der klassischen Würfel-Konsole auf die Switch 2. Dieser Service ist allerdings den Mitgliedern des Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets vorbehalten.

Jetzt zuschlagen und sparen

Die Nintendo Switch Game-Coupons sind eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur bei Pokémon-Legenden: Z-A zu sparen, sondern gleichzeitig euren Spielekatalog um einen weiteren Knaller zu erweitern. Mit über 80 verfügbaren Titeln im Katalog findet sich garantiert für jeden Geschmack etwas Passendes.

Beachtet dabei: Die Game-Coupons können nicht für Spiele eingelöst werden, die exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Für Titel wie Pokémon-Legenden: Z-A, die für beide Konsolen verfügbar sind, funktioniert das System jedoch perfekt.

Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober - wer clever vorbestellt, kann ordentlich sparen und sich gleichzeitig auf ein weiteres großartiges Spiel freuen.