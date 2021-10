Am Freitag soll die Nintendo Switch OLED in die Läden kommen, falls sie nicht ohnehin durch die Vorbestellungen restlos ausverkauft ist. So oder so sorgt ihr Erscheinen jedenfalls dafür, dass auch die Preise der normalen Nintendo Switch in der Edition aus 2019 tendenziell nach unten gehen. Nintendo hat die unverbindliche Preisempfehlung hierzulande ohnehin schon auf 299,99 Euro gesenkt, hier und da sieht man die Konsole aber noch günstiger. So etwa bei Amazon, wo ihr sie gerade mit 277 Euro am günstigsten bekommt:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Möglicherweise ist Amazon ohnehin nur mit dem größeren Ebay-Händler Sbdirect24 mitgezogen, der die Nintendo Switch derzeit ebenfalls für 277 Euro mit kostenlosem Versand anbietet. In diesem Fall würde das Angebot bei Amazon also enden, wenn der Ebay-Deal ausverkauft ist. Der Amazon-Deal gilt übrigens nur für die Switch-Version in Rot und Blau, während ihr bei Sbdirect24 auch die graue Version günstiger bekommt.

Nintendo Switch: Lieber Edition 2019 oder neue OLED holen?

Wie gesagt, erscheint am Freitag die neue Nintendo Switch, die einige Vorteile gegenüber der älteren Version bietet. Das betrifft vor allem das bessere und mit 7 Zoll statt 6,2 Zoll auch etwas größere OLED-Display, aber auch der Speicher ist mit 64 GB statt 32 GB etwas größer. Außerdem gibt es zusätzliche kleinere Verbesserungen wie einen besseren Standfuß, einen LAN-Anschluss an der Docking-Station und bessere Lautsprecher.

Am Prozessor und Arbeitsspeicher oder generell an der Leistungsfähigkeit der Switch ändert sich hingegen nichts. In dieser Hinsicht habt ihr mit der Edition aus 2019 also keinerlei Nachteile. Da der Speicher der Switch zudem ziemlich leicht und günstig zu erweitern ist, zählt auch dieser Vorteil nicht allzu viel.

Ob die Nintendo Switch OLED der bessere Kauf ist, hängt also vor allem davon ab, ob euch der bessere Bildschirm den deutlich höheren Preis von 359,99 Euro (UVP) wert ist. Hinzu kommt, dass ihr die Switch OLED erst mal zu diesem Preis finden müsst. Momentan ist sie laut Vergleichsplattformen nämlich nur zu deutlich überhöhten Preisen ab 429 Euro aufwärts zu bekommen. Wir hoffen allerdings, dass sie bis zum Release nochmal bei großen Händler wie Amazon oder MediaMarkt auftauchen wird.