Switch-Überraschungshit für nur 2,99€: Warum dieses günstige Puzzle-Spiel die Welt erobert hat

Das Puzzle-Spiel Suika Game hat sich in kurzer Zeit zu einem gewaltigen Hit entwickelt.

Suika Game ist ein echter Überraschungshit: Das Puzzle-Spiel für Nintendo Switch hat zunächst Japan im Sturm erobert, bevor es Ende Oktober auch in der westlichen Welt erschienen ist und hier ähnliche Wellen geschlagen hat. Für nur 2,99€ könnt ihr euch Suika Game jetzt im Nintendo eShop holen und euch selbst von der Qualität des Indie-Bestsellers überzeugen:

Falls ihr noch nie von Suika Game gehört habt und vor dem Kauf erst mal erfahren möchtet, was es mit dem Hype auf sich hat, versuchen wir euch hier die Faszination des Spiels näherzubringen und seinen Erfolg zu erklären:

Was ist das Besondere an Suika Game?

Suika Game ist ein einsteigerfreundliches Puzzle-Spiel, das mit seinem simplen Prinzip erstaunlich lange motiviert.

Einfaches Spielprinzip: Das Spielprinzip von Suika Game ist im Kern so simpel, dass man es schon in der ersten Spielminute versteht: Ihr lasst Früchte in einen großen Behälter fallen. Wenn sich im Behälter zwei gleichartige Früchte berühren, verwandeln sie sich in eine größere Frucht und ihr bekommt Punkte. Euer Ziel ist es, den Highscore zu knacken. Sobald die Früchte keinen Platz mehr im Behälter haben, habt ihr verloren und müsst von vorn anfangen.

Physik & Kettenreaktionen: Was Suika Game von ähnlichen Puzzle Games wie Tetris abhebt, ist die Physiksimulation: Wenn die Früchte sich verwandelt, stoßen sie andere Früchte aus dem Weg und bringen sie ins Rollen oder schaffen plötzlich neue Räume. So kann das ganze Spielfeld von einer Sekunde auf die andere in Bewegung geraten und es können lange Kettenreaktionen entstehen.

Die Wassermelone gibt die meisten Punkte, nimmt aber auch viel Platz ein und versperrt den Weg zu kleineren Früchten, wenn sie zu weit oben liegt.

Glück & Skill: Um solche Kettenreaktionen auszulösen, braucht man oft Glück, denn sie bis in letzte Detail vorauszuberechnen, ist sehr schwierig. Mit etwas Verstand, Geschick und Übung lassen sie sich jedoch zumindest bis zu einem gewissen Grad geplant auslösen. Hier zeigt sich, dass Suika Game eben doch nicht so simpel ist, wie es zunächst scheint, sondern viel Raum bietet, um dazuzulernen und sich zu verbessern. Das sorgt für eine hohe Langzeitmotivation.

Steigende Schwierigkeit & kurze Runden: Dadurch, dass die kombinierten Früchte immer größer werden und immer weniger Platz im Behälter lassen, steigt der Schwierigkeitsgrad beständig. Deswegen ziehen sich die Runden nicht zu lange hin, sondern enden nach einigen Minuten, was Suika Game zu einem guten Spiel für Zwischendurch macht. Zugleich hat man stets das Gefühl, dass noch Zeit für eine Runde mehr ist. Die größte Frucht im Spiel ist übrigens die Wassermelone, japanisch Suika, von der das Spiel seinen Namen hat.

Die Jagd nach dem Highscore in Suika Game wirkt extrem motivierend. Ihr könnt eure Leistungen mit denen von Spieler*innen auf der ganzen Welt vergleichen.

Die Jagd nach dem Highscore: Dass man immer wieder einen neuen Versuch starten will, liegt natürlich auch daran, dass man die eigene Leistung über den Highscore mit Spieler*innen auf der ganzen Welt vergleichen kann. Da das Spiel zudem von außen betrachtet so leicht aussieht, kann man kaum einen Stream oder ein Youtube-Video ansehen, ohne sich zu denken: „Das kann ich bestimmt besser!“ Das dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, weshalb Suika Game sich so rasend schnell verbreitet hat.

Kleiner Preis: Nicht zuletzt dürfte natürlich auch der kleine Preis viel zum Erfolg des Spiels beigetragen haben. Bei gerade mal 2,99€ für ein Switch-Spiel, das trotz des einfachen Prinzips viele Stunden lang fesseln kann, gibt es schlicht keinen Grund, nicht selbst mal einen Versuch zu wagen und auszuprobieren, ob man nicht vielleicht tatsächlich besser ist als alle anderen.