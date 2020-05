Ab sofort ist die Nintendo Switch bei Amazon wieder vorrätig. Zumindest eine der beiden Standardfarben. Ihr bekommt die Nintendo Switch in Grau für 329 Euro und erhaltet sie in wenigen Werktagen geliefert. Wie lange die Konsole bei Amazon auf Lager ist, ist uns nicht bekannt.



Rechnet damit, dass sie eher zügig wieder vergriffen sein wird. Bei anderen Händlern ist sie aktuell weiterhin nicht auf Lager und wird teils erst im August erwartet. Wer noch schnell eine Nintendo Switch will, sollte also nicht zu lange zögern.

Update 17:05 Uhr: Wie zu erwarten war, ist die Nintendo Switch bei Amazon schon wieder ausverkauft.

Nintendo Switch, Grau für 329 Euro kaufen

Es handelt sich hierbei um das neue Modell von 2019. Dieses nutzt die Hardware effizienter, wodurch der Akku zwei bis drei Stunden länger hält. Außerdem verfügt die Switch über ein verbessertes Display.



Sollte die Switch bei Amazon ebenfalls vergriffen sein, könnt ihr stets einen Blick in unsere Übersicht zur Verfügbarkeit der Nintendo Switch werfen. Dort zeigen wir euch Shops, bei denen ihr sie zumindest bestellen könnt.

