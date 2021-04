2020 war die Nintendo Switch viele Monate fast durchgängig ausverkauft bis sich die Situation zum Spätsommer hin entschärfte. Nun sind wir wieder an einem Punkt angekommen, an dem die Konsole nur schwer erhältlich ist. Bei vielen Shops ist sie sogar restlos ausverkauft, andere bieten sie nur deutlich teurer an.



In unserer Übersicht zeigen wir euch daher wo ihr die Nintendo Switch bestellen oder kaufen könnt, wenn ihr jetzt eine wollt.

Letztes Update: 08.04.2021

Neu hinzugefügt: -

Aktualisiert: Nintendo Switch über Amazon dank UK Import bestellbar

Hier könnt ihr die Nintendo Switch kaufen

Jetzt bestellen: Die Nintendo Switch ist zwar großteils ausverkauft, aber mancher Händler bietet sie zum Bestellen mit längerer Lieferzeit an.

Alternativ könnt ihr auch eine Nintendo Switch Lite kaufen, um Spiele der Nintendo Switch spielen zu können.

Nintendo Switch Lite bei Amazon kaufen

Weitere Nintendo Switch Händler

Aktuell ausverkauft: Bei diesen Shops könnt ihr die Nintendo Switch normalerweise kaufen, allerdings ist sie hier jeweils ausverkauft.