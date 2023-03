Im Nintendo eShop gibt es im April wieder viele spannende Neuerscheinungen für Nintendo Switch. Wir stellen euch die Highlights vor.

Im April stehen wieder einmal viele tolle Neuerscheinungen für Nintendo Switch an. Diesmal sind einige große Namen dabei, von Minecraft über League of Legends bis hin zu Mega Man. Natürlich gibt es aber auch wieder viele spannende Indie-Geheimtipps. Damit ihr nichts verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn Highlights aus dem Nintendo eShop kurz vor:

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

0:44 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Neuer Trailer kündigt endlich Releasetermin an

Erscheint am: 21. April

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp bringt gleich zwei ursprünglich für Game Boy Advance erschienene Rundentaktik-Klassiker mit neuer, aktueller 3D-Grafik und weiteren Verbesserungen auf Nintendo Switch. Wie in den Originalen befehligen wir Land-, Luft- und Seestreitkräfte, sammeln Ressourcen und versuchen, uns gut zu positionieren. Hierbei sollten wir zudem stets das Gelände und sogar das Wetter in unseren Schlachtplan einbeziehen. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Kommandanten, die mit ihren individuellen Fähigkeiten das Glück auf dem Schlachtfeld schnell wenden können. Neben den beiden Solo-Kampagnen könnt ihr euer taktisches Geschick selbstverständlich auch in Mehrspieler-Gefechten beweisen. Das geht nun nicht nur lokal, sondern auch im neuen Online-Multiplayer.

Minecraft Legends

2:09 Minecraft Legends wird ein Strategiespiel im beliebten Universum

Erscheint am: 18. April

Mit Minecraft Legends erhält das berühmte Sandbox-Spiel einen Ableger, der Elemente von Action, Strategie und Rollenspiel miteinander verknüpft. Eure Aufgabe ist es, die Dörfer und Städte an der Oberwelt vor einer Invasion durch die aus dem Nether kommenden Piglins zu beschützen. Dabei könnt ihr sowohl eure Spielfigur direkt in der Third-Person-Perspektive in die Schlacht führen als auch wie in einem Echtzeitstrategiespiel die Truppen eurer Verbündeten kontrollieren. Zu diesen sollen auch Kreaturen wie Zombies und Skelette gehören, die im Original-Minecraft eher zu euren Feinden zählen. Außerdem sollt ihr wie in einem RPG die Spielwelt erforschen und Schätze entdecken können. Neben dem Solo-Modus wird es auch Online-Multiplayer geben, sowohl im Koop als auch im PvP.

The Mageseeker: A League of Legends Story

The Mageseeker ist ein Action-RPG im Universum von League of Legends, in dem wir eine Revolution anzetteln.

Erscheint am: 18. April

Mit The Mageseeker: A League of Legends Story erlebt ihr nach Ruined King ein weiteres Abenteuer im Universum von League of Legends. Das in einem kunstvollen, detaillierten Pixelartstil gehaltene Action-Rollenspiel führt uns ins Königreich Demacia, in dem Magier unterdrückt werden. Wir spielen Sylas, der nicht nur selbst ein Magier ist, sondern auch die Zauber anderer Magier stehlen kann. Unsere Fähigkeiten setzten wir dazu ein, eine Revolution zu beginnen und unsere Unterdrücker für ihre Taten büßen zu lassen. Dazu müssen wir aber zuerst stärker werden, indem wir die mächtigsten Zauber von Feuer bis Eis meistern oder unsere körperlichen Fähigkeiten steigern, um selbst unsere bloßen Fäuste in gefährliche Waffen zu verwandeln.

Disney Speedstorm

1:00 Disney Speedstorm-Trailer zeigt Mario Kart-Alternative mit Disney-Figuren

Erscheint am: 18. April

Disney Speedstorm ist ein Kart Racer im Stile eines Mario Kart, aber mit Disney-Figuren wie Micky Maus, Mogli oder auch Captain Jack Sparrow. Die Charaktere verfügen alle über einzigartige Fähigkeiten, mit denen ihr euch auf der Strecke einen Vorteil verschaffen und eure Gegner austricksen könnt. Das bunte Design der Strecken ist natürlich ebenfalls an große Disney-Filme angelehnt. Die Strecken können sich während des Rennens dynamisch verändern, sodass ihr eure Fahrweise immer wieder anpassen müsst. Neben der Standard Edition könnt ihr auch das Luxus-Gründerpaket und das Ultimative Gründerpaket vorbestellen, die unter anderem mehr Ingame-Währung und zusätzliche von Anfang an freigeschaltete Charaktere mitbringen.

Fire Emblem Engage: Erweiterungspass (Welle 4)

Das 4. DLC-Paket für Fire Emblem Engage bringt zwei neue Charakterklassen und das neue Dämonenwelt-Szenario ins Spiel.

Erscheint am: 5. April

Für Fire Emblem Engage erscheint nächste Woche das vierte und letzte DLC-Paket. Es bringt neben den neuen Charakterklassen Verzauberer und Magiekanonier auch ein völlig neues Szenario namens „Dämonenwelt“ mit, das neue Charaktere, Schauplätze und Karten enthält. Danach zu urteilen, was wir bislang von der Erweiterung sehen konnten, werden wir hier in eine Art Parallelwelt von Elyos geschickt, in der wir einen alternativen Verlauf der Handlung mit neuen Figuren erleben. Wie die drei bereits zuvor erschienenen Pakete, die ebenfalls eine Menge Inhalte wie neue Emblem-Charaktere und Kapitel hinzugefügt haben, ist auch das vierte DLC-Paket im Fire Emblem Engage: Erweiterungspass enthalten.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

In Mega Man Battle Network kämpfen wir in der virtuellen Welt gegen Cyberkriminelle und ihre Computerviren.

Erscheint am: 18. April

Die Legacy Collection von Mega Man Battle Network enthält die gesamte Reihe, also alle sechs Teile mit ihren verschiedenen Varianten, sodass ihr insgesamt zehn Spiele bekommt. Mega Man Battle Network spielt in einem alternativen Universum zur Mega-Man-Hauptreihe, in dem wir MegaMan.EXE durch die virtuelle Netzwerkwelt steuern, um eine Organisation von Cyberkriminellen zu bekämpfen. Es handelt sich um RPGs mit einem schnellen und dennoch taktischen Echtzeitkampfsystem. Falls ihr nicht das ganze Paket auf einmal kaufen wollt, könnt ihr euch auch für je 39,99€ die Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 mit den ersten drei Teilen oder die Legacy Collection Vol. 2 mit den Teilen 4 bis 6 in verschiedenen Varianten holen. Mit dem Kombi-Paket spart ihr aber rund 20€ im Vergleich zu den Einzelpaketen.

Pupperazzi

1:03 Pupperazzi - Süßes Hunde-Pokémon Snap

Erscheint am: 6. April

In Pupperazzi dreht sich alles um das Fotografieren von Hunden. Um das niedlichste, schönste oder auch lustigste Bild der Vierbeiner zu schießen, braucht ihr nicht nur künstlerisches Talent, sondern auch den richtigen Umgang mit den Tieren und eine Menge Geschicklichkeit. Manchmal reichen ein paar Streicheleinheiten, um für die richtige Pose zu sorgen, manchmal müsst ihr aber auch erst Hindernisse überwinden, um zu den Hunden vorzudringen, oder habt nur wenige Momente Zeit für den perfekten Schnappschuss. Die Bilder teilt ihr anschließend in den sozialen Medien. Habt ihr dort Erfolg, könnt ihr sowohl neue Ausrüstung für eure Kamera als auch weitere Hunde freischalten.

Desta: The Memories Between

Desta ist eine kreative Mischung aus taktischem Sportspiel und surrealem Adventure.

Erscheint am: 26. April

Desta: The Memories Between ist ein ungewöhnliches Spiel, in dem ihr in rundenbasierten sportlichen Wettkämpfen an einem Ballspiel teilnehmt und zugleich surreale Traumwelten erkundet. Es handelt sich um ein Roguelike. Scheitert ihr, müsst ihr also wieder von vorn anfangen. Dabei lernt ihr aber immer neue Charaktere und Facetten der komplexen Story kennen. Letztere ist neben der kreativen Spielmechanik das Highlight des Spiels. Die Geschichte handelt von Ängsten, Verlusten, Reue und zerbrochenen Beziehungen, aber auch von der Chance, es mit jedem Versuch noch mal anders und besser zu machen und dadurch stärkere Beziehungen und neue Erinnerungen zu erschaffen.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

In Coffe Talk Episode 2 bedienen wir Fantasy-Charaktere in einer alternativen Version von Seattle.

Erscheint am: 20. April

Der gefeierte Überraschungshit Coffee Talk geht in die zweite Runde! Wie im Vorgänger stehen wir auch diesmal wieder am Tresen eines Coffee Shops, und zwar in einer alternativen Version von Seattle, die Cyberpunk- und Fantasy-Elemente miteinander vermischt. Neben gewöhnlichen Menschen mit alltäglichen Jobs gehören deshalb beispielsweise auch Orks, Elfen oder Sukkuben zu unseren Gästen. Für diese müssen wir die verschiedensten Getränke zubereiten und mischen, wobei wir auch experimentieren und unsere eigenen Geheimrezepte entwickeln können. Außerdem führen wir viele interessante Gespräche, die uns einen Einblick in die Lebensgeschichten unserer Gäste geben. Im Nintendo eShop bekommt ihr noch bis zum 19. April 10 Prozent Vorbestellerrabatt.

Melon Journey: Bittersweet Memories

Melon Journey sieht aus wie ein niedliches Retro-Spiel, hat aber spannende Wendungen zu bieten.

Erscheint am: 6. April

Melon Journey: Bittersweet Memories ist ein im Retro-Pixelstil gehaltenes Adventure, in dem ihr ein junges Mädchen namens Honigtau spielt, das einen Haarreif mit Hasenohren trägt und in einer Melonenlimonadenfabrik arbeitet. Das Spiel wirkt zunächst sehr niedlich, hält aber so einige Überraschungen bereit. Als Honigtau sich nämlich auf die Suche nach ihrer verschwundenen besten Freundin begibt, muss sie eine Stadt erkunden, in der es vor Gefahren und zwielichtigen bis skurrilen Charakteren nur so wimmelt. Während sie Rätsel lösen muss, um ihrer Freundin näher zu kommen, wird Honigtau in die Geschichten dieser Figuren hineingezogen und erlebt dabei lustige und schräge, aber auch düstere und tragische Momente.