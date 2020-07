In den WOW!-Angeboten bei Ebay gibt es die Nintendo Switch Lite heute für 174,90 Euro. Laut Vergleichsplattformen sind das derzeit mindestens 20 Euro weniger als bei allen anderen Anbieter. Verkäufer ist der große Ebay-Händler sbdirect24 mit 97,5 Prozent positiven Bewertungen, der die Konkurrenz schon häufiger mit ähnlichen Switch-Deals unterboten hat. Bei den Farben stehen Gelb und Grau zur Auswahl.

Nintendo Switch Lite (gelb oder grau) für 174,90 Euro bei Ebay

Bei den WOW!-Angeboten auf Ebay handelt es sich in der Regel um Tagesdeals, die für 24 Stunden gültig sind beziehungsweise so lange, wie der Vorrat reicht. In manchen Fällen lassen Verkäufer die Deals aber auch länger laufen.

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Die Nintendo Switch Lite ist eine günstigere Variante der Switch, die ausschließlich für den Gebrauch als Handheld-Konsole gedacht ist. Sie lässt sich nicht ohne Weiteres an den Fernseher anschließen und die Controller sind fest mit der Konsole verbaut, also nicht abnehmbar wie die Joy-Cons der normalen Switch. Man kann Joy-Cons aber auch an der Switch Lite verwenden, wenn man sie separat dazukauft.

Der Akku der Switch Lite hält durch den effizienteren Prozessor etwas länger als bei der ursprünglichen Switch, allerdings nicht so lange wie bei der neuen Edition aus 2019. Außerdem ist das Display ein kleines bisschen heller, wodurch sie sich besser zum Spielen im Freien bei Tageslicht eignet.

Weitere WOW!-Angebote bei Ebay

Die Nintendo Switch Lite ist natürlich nicht das einzige aktuelle Sonderangebot bei Ebay. Unter anderem gibt es auch noch Smartphones von Samsung und Google, Laptops von Lenovo sowie verschiedene Sport- und Outdoor-Artikel vom Zelt übers Surfboard bis zum Gartentrampolin günstiger. Zur Übersicht findet ihr hier:

WOW!-Angebote bei Ebay