Nintendo Switch: Großes Multiplayer-Festival mit zahlreichen Angeboten und Aktionen gestartet!

Den ganzen August hindurch läuft im Nintendo eShop das Multiplayer-Festival mit verschiedenen Phasen, Aktionen und Angeboten.

Im Nintendo eShop läuft im August das große Multiplayer-Festival. Insbesondere dann, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch auf viele Aktionen und Sonderangebote freuen, die über den ganzen Monat verteilt sind. Aber selbst dann, wenn ihr kein Mitglied seid, könnt ihr von einigen Vorteilen und Angeboten profitieren. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Überblick. Wer lieber gleich zur Aktion möchte, findet diese hier:

Goldpunkte-Aktion: Spiele kaufen und 20% des Preises zurückbekommen

Der erste Teil des Multiplayer-Festivals ist die große Goldpunkte-Aktion. Durch diese könnt ihr bis zum 16. August beim Kauf von großen Switch-Exklusivhits mit Mehrspieler-Modus Goldpunkte im Wert von 20 Prozent des Kaufpreises bekommen, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Die Goldpunkte könnt ihr dann bei zukünftigen Käufen verwenden, um kräftig zu sparen.

Die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online lohnt sich allein schon für die Extra-Goldpunkte, die ihr dadurch abstauben könnt.

Falls ihr nicht über Nintendo Switch Online verfügt, bekommt ihr übrigens immer noch Goldpunkte im Wert von 10 Prozent des Preises statt der üblichen 5 Prozent. Es lohnt sich aber allein schon für diese Aktion, Nintendo Switch Online zu abonnieren. Da das Monatsabo gerade mal 3,99€ kostet, könnt ihr nämlich leicht mehr sparen, als ihr für die Mitgliedschaft bezahlt. Schon beim Kauf von Super Smash Bros. Ultimate bekommt ihr beispielsweise Goldpunkte im Wert von 14€, wenn ihr Nintendo Switch Online habt. Ohne NSO sind es noch 7€.

Hier die Liste der Spiele, die Teil der Goldpunkte-Aktion sind:

Nintendo Switch Sports

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate Fighter Pass 1 und 2

Mario Strikers: Battle League Football

Pokémon Karmesin & Purpur

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe + Booster-Streckenpass

Splatoon 3

Splatoon 3 + Erweiterungspass

Mehr über die Goldpunkte-Aktion des Multiplayer-Festivals könnt ihr erfahren, wenn ihr diesem Link folgt:

Großer Multiplayer-Sale startet am 17. August

Der zweite Teil des Multiplayer-Festivals ist der große Multiplayer Sale, der vom 17. bis zum 27. August im Nintendo eShop läuft. Durch diesen werdet ihr bis zu 67 Prozent auf eine große Auswahl an Mehrspieler-Titeln sparen können.

Welche Spiele genau Teil des Sales sein werden, ist noch nicht bekannt. Bislang wissen wir nur, dass mit Animal Crossing: New Horizons und Mario Party Superstars zwei große First-Party-Hits dabei sein werden, die es zum allerersten Mal im Nintendo eShop günstiger gibt. Mehr zum Multiplayer-Sale erfahrt ihr hier:

Diejenigen Spiele, die schon Teil der Goldpunkte-Aktion waren, werden übrigens nicht mehr Teil des Multiplayer Sales sein. Falls ihr eines dieser Spiele haben wollt, braucht ihr also nicht auf den Sale zu warten, sondern solltet besser gleich zuschlagen, solange ihr noch die zusätzlichen Goldpunkte abstauben könnt.

Multiplayer-Titel kostenlos probespielen ab dem 25. August

Zum Abschluss des Multiplayer-Festivals könnt ihr gleich drei Spiele kostenlos spielen.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, werdet ihr außerdem ab dem 25. August drei ausgewählte Spiele mit Multiplayer-Fokus kostenlos spielen können. Für einen begrenzten Zeitraum wird euch die komplette Vollversion dieser Spiele zur Verfügung stehen. Um welche Titel es sich handelt, ist aktuell noch nicht bekannt. Ihr werdet es aber schon am 21. August auf dieser Seite erfahren:

Weitere Extras und Angebote des Multiplayer-Festivals

Für Mitglieder bei Nintendo Switch Online gibt es im Multiplayer-Festival noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. So könnt ihr Spiele und Hardware aus dem My Nintendo Store kostenfrei per Expressversand bestellen. Diesen Vorteil könnt ihr gleich bei einem ganz besonderen Angebot nutzen: Ihr bekommt nämlich 50 Prozent Rabatt beim Kauf der Retro-NES-Controller für Nintendo Switch und bezahlt somit für zwei Controller zusammen nur noch 29,99€:

Die NES-Controller für Nintendo Switch könnt ihr jetzt günstig im Angebot bekommen.

Mit den beiden Retro-Controllern könnt ihr die zahlreichen in Nintendo Switch Online enthaltenen NES-Klassiker stilvoll im lokalen Multiplayer genießen. Die Controller sind exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online verfügbar. Das Angebot gilt noch bis zum 16. August.

Außerdem könnt ihr mit einem Abo bei Nintendo Switch Online während des Festivals die doppelten Platinpunkte beim Spielen von Titeln mit Online-Multiplayer bekommen, wodurch ihr bis zu 60 Platinpunkte pro Woche sammeln könnt. Die Platinpunkte könnt ihr anschließend für besondere Belohnungen im My Nintendo Store einsetzen.

Des Weiteren soll es den ganzen Monat hindurch Spiele des Tages geben. Auf der Übersichtsseite des Multiplayer-Festivals findet ihr zudem verschiedene Kollektionen mit Mehrspieler-Titeln und kostenlosen Demos, die euch zum Ausprobieren der verschiedensten Spielideen inspirieren und jede Menge Mutiplayer-Spaß bringen:

Nintendo Switch Online: Was euch das Abo bietet

Nintendo Switch Online bringt euch auch außerhalb des Multiplayer-Festivals eine ganze Menge Vorteile.

Wie ihr sehen könnt, zahlt sich das Abo von Nintendo Switch Online derzeit schon allein durch all die Vorteile, die ihr im Rahmen des Multiplayer-Festivals bekommen könnt, mehrfach aus. Die Mitgliedschaft lohnt sich aber natürlich auch und vor allem für all das, was das Abo normalerweise schon bietet. Hier eine kurze Übersicht:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online braucht ihr in erster Linie dazu, um im Online-Multiplayer spielen zu können. Ohne das Abo bleibt ihr bei den meisten Spielen nämlich auf den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer beschränkt.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr zahlreiche NES-, SNES- und Game-Boy-Klassiker spielen.

Kostenlose Klassiker: NSO-Mitglieder können ohne zusätzliche Kosten eine große Auswahl an NES-, SNES- und Game-Boy-Klassikern wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda: A Link to the Past oder Metroid II: Return of Samus spielen. Mit dem Erweiterungspaket kommen noch Spiele, die ursprünglich für N64, Sega Mega Drive oder Game Boy Advance erschienen sind, sowie Erweiterungen für große Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons oder Mario Kart 8 Deluxe dazu.

Tetris 99 & Pac-Man 99: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr die beiden Multiplayer-Hits Pac-Man 99 und Tetris 99 spielen – und das auch noch kostenlos. Bei den beiden Spielen handelt es sich um Battle-Royale-Varianten der berühmten Klassiker, bei denen 99 Spieler*innen gegeneinander antreten.

Mit den Game-Coupons könnt ihr große Switch-Hits deutlich günstiger bekommen.

Sparen mit Game-Coupons: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch für 99€ zwei Game-Coupons kaufen, die ihr anschließend für zwei Spiele eintauschen könnt. Falls ihr euch für Spiele entscheidet, die einzeln 69,99€ kosten würden, könnt ihr so gut 40€ sparen. Zur Auswahl stehen viele große Exklusivhits für Nintendo Switch, auch Zelda: Tears of the Kingdom ist mit dabei. Mehr erfahrt ihr hier:

Smartphone-App: NSO-Mitglieder können die Smartphone-App verwenden und dadurch besondere Funktionen für Spiele wie Animal Crossing: New Horizons oder Splatton 3 sowie den Voice-Chat kompatibler Games nutzen.

Durch Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud sichern.

Cloud-Speicher: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern. So sind sie sicher und ihr könnt euer Spiel auch von einer anderen Switch aus fortsetzen, wenn ihr euch in euren Account einloggt.

Exklusive Angebote und Aktionen: Neben all den genannten Vorteilen können sich NSO-Mitglieder immer wieder über exklusive Angebote und Aktionen freuen. Das aktuelle Multiplayer-Festival ist hierfür das beste Beispiel.

Das Monatsabo von Nintendo Switch Online kostet 3,99€, mit dem Jahresabo zahlt ihr nur 19,99€ und könnt so kräftig sparen. Noch günstiger geht es mit dem Familienabo, das sich bis zu acht Accounts teilen können und das nur 34,99€ im Jahr kostet. Mehr erfahrt ihr hier: