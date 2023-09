Nintendo Switch: 10 neue Spiele von Mario bis Metal Gear, die ihr im Oktober nicht verpassen dürft

Der Oktober bringt euch viele neue Spiele für Nintendo Switch, darunter mit Super Mario Bros. Wonder ein großer Exklusivtitel.

Im Oktober gibt's wieder eine Menge Nachschub an neuen Spielen für Nintendo Switch. Das große Highlight ist natürlich Super Mario Bros. Wonder, das große neue Mario-Jump&Run. Es sind aber noch mehr bekannte Namen und auch einige Indie-Geheimtipps mit dabei, die ihr nicht verpassen solltet. Hier stellen wir euch zehn der wichtigsten Spiele kurz vor:

Super Mario Bros. Wonder

15:19 Super Mario Bros. Wonder - Nintendo stellt das neue 2D-Mario ausführlich vor

Erscheint am: 20. Oktober

Super Mario Bros. Wonder ist ein traditionelles Mario-Jump&Run, das auf klassische 2D-Level und gewohnte Stärken wie eine knallbunte, fantasievolle Spielwelt, präzise Steuerung und abwechslungsreiches Leveldesign setzt. Natürlich gibt es aber auch ganz neue Ideen. Die wohl spektakulärste ist die Wunderblume, die es in jedem Level gibt und die so ziemlich alles möglich macht. Beispielsweise stellt sie die Welt auf den Kopf, erweckt Röhren zum Leben oder befördert euch ins Weltall. Hier solltet ihr stets das Unerwartete erwarten!

Es gibt auch spaßige neue Power-ups : Mit einer roten Frucht verwandelt ihr euch in einen Elefanten, wodurch ihr enorme Körperkräfte bekommt und Wasser aufsaugen könnt. Die Seifenblasenblume lässt euch Gegner in Seifenblasen einhüllen, wodurch ihr sie vorübergehend als Plattformen nutzen könnt. Mit dem Bohrerpilz könnt ihr euch durch den Boden oder die Decke graben.

Ihr könnt euch übrigens nicht nur mit Mario ins Abenteuer stürzen: Euch stehen zwölf spielbare Charaktere zur Verfügung, darunter Luigi, Peach oder Yoshi. Außerdem gibt es einen Koop-Modus, der bis zu vier Spieler*innen gemeinsam an einer Konsole antreten lässt. Ob nun allein oder gemeinsam, eure Aufgabe besteht jedenfalls darin, das Blumenkönigreich vor Bowser zu retten, der sich durch eine Wunderblume in eine fliegende Festung verwandelt hat.

Wenn ihr Super Mario Bros. Wonder im Nintendo eShop vorbestellt, könnt ihr am Release-Tag direkt um Mitternacht losspielen und müsst nicht erst auf die Post warten oder es euch erst noch im Laden holen. Falls ihr Nintendo Switch Online habt, könnt ihr außerdem durch die Game-Coupons beim Kauf sparen. Zum Preis von 99€ bekommt ihr nämlich zwei Coupons, die ihr für zwei große Switch-Spiele einlösen könnt. Pro Spiel zahlt ihr dadurch nur noch 49,50€. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Sonic Superstars

1:43 Der erste Gameplay-Trailer zum neuen Sonic Superstars

Erscheint am: 17. Oktober

Nachdem Segas blauer Igel in Sonic Frontiers zuletzt erstmals einen Ausflug in eine 3D-Open-World gewagt hat, kehrt er mit Sonic Superstars zu seinen Wurzeln zurück: Trotz 3D-Grafik es handelt sich um einen klassischen Platformer mit 2D-Levels, in dem ihr neben Sonic auch Tails, Knuckles und Amy Rose spielen könnt. Wie üblich legt ihr euch mit dem Schurken Dr. Eggman an, bekämpft aber auch einen mysteriösen neuen Feind.

Das Gameplay soll wie gewohnt auf hohe Geschwindigkeit setzen und die bekannten Fähigkeiten der Charaktere enthalten, aber auch spannende neue Kräfte bieten. Beispielsweise könnt ihr jetzt Klone erzeugen oder eure Gestalt ändern. Die Kampagne könnt ihr nicht nur allein, sondern auch im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen bestreiten. Außerdem gibt es einen neuen Kampfmodus, in dem bis zu acht Personen lokal oder online gegeneinander antreten.

Wargroove 2

Das Rundentaktikspiel Wargroove 2 bringt im Vergleich zum Vorgänger eine Menge neuer Inhalte mit.

Erscheint am: 5. Oktober

Wie der Vorgänger ist auch Wargroove 2 ein Rundentaktikspiel, in dem ihr als Spielfigur einen von vielen verschiedenen Kommandanten wählt, die individuelle Fähigkeiten, die sogenannten Wargrooves, mitbringen. Von der Heilung der eigenen Truppen bis hin zum Beschwören von Untoten ist so ziemlich alles dabei, was das Schlachtenglück wenden kann. Durch das neue, stufenbasierte Groove-System sind die Kommandanten jetzt sogar noch mächtiger.

Im Vergleich zu Teil 1 gibt es eine Menge neuer Inhalte, zum Beispiel eine fünfte Fraktion und fünf neue Einheitentypen. Neu sind auch die Tag-Nacht-Wechsel und der Roguelike-Modus, den es nun zusätzlich zur normalen Story-Kampagne gibt. Erneut mit dabei ist der Editor zum Erstellen eigener Abenteuer sowie der Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen, online oder lokal. Bis zum Release am 5.10. könnt ihr im Nintendo eShop 20 Prozent Rabatt bekommen.

Dave the Diver

In Dave the Diver fangt ihr tagsüber im Meer Fische, die ihr abends zu Sushi verarbeitet.

Erscheint am: 26. Oktober

Mit Dave the Diver kommt einer der größten Indie-Überraschungshits des Jahres auf die Nintendo Switch. Es handelt sich dabei um eine kreative Mischung aus Roguelike-Abenteuer, Rollenspiel und Management-Spiel. Tagsüber geht ihr tauchen, erforscht die Geheimnisse der Tiefsee, fangt Fische und sammelt Ressourcen. Wenn der Abend kommt, kümmert ihr euch um euer eigenes Sushi-Restaurant, das ihr nicht nur verwaltet, sondern in dem ihr auch selbst mitarbeitet.

Roguelike-typisch sieht der Meeresgrund bei jedem Tauchgang anders aus. Zudem schaltet ihr immer wieder neue Geräte und Upgrades frei, durch die ihr in neue Tiefen und Regionen vorstoßen könnt. Dabei geht es nicht immer friedlich zu, hin und wieder erwarten euch sogar fordernde Bosskämpfe. Dave the Diver punktet außerdem durch seine schrulligen Charaktere, seine Story mit verschiedenen Handlungssträngen und seine abwechslungsreichen Minispiele.

Metal Gear Solid Collection: Vol. 1

1:27 Konami bringt jede Menge Metal Gear Solid-Spiele auf die Switch

Erscheint am: 24. Oktober

Mit der Metal Gear Solid Collection: Vol. 1 könnt ihr euch gleich sieben Klassiker auf einmal holen, nämlich Metal Gear 1 und 2, Metal Gear Solid 1 bis 3 und Snake’s Revenge. Metal Gear Solid 2 und 3 bekommt ihr dabei in der aufpolierten HD-Version. Bei Metal Gear Solid 1 gibt’s die Erweiterungen VR Missions und Special Missions mit dazu und das allererste Metal Gear wird in der ursprünglichen Version und der überarbeiteten NES-Version geliefert.

Die Sammlung lässt euch gut nachvollziehen, wie Metal Gear zur wohl beliebtesten Stealth-Action-Reihe überhaupt wurde. Vor allem das legendäre Metal Gear Solid 2, das auf MetaCritic bei beeindruckenden 96 Punkten steht, ist auch heute noch ein tolles Spiel. Doch auch das erste Metal Gear Solid (94 Punkte) und Metal Gear Solid 3 (91 Punkte) sollte man mal gespielt haben. Als Extras bekommt ihr noch den Soundtrack, zwei Videos und diverse digitale Bücher mitgeliefert.

Headbangers Rhythm Royale

In Headbangers liefern sich seltsam gekleidete Tauben einen musikalischen Wettstreit.

Erscheint am: 31. Oktober

Headbangers Rhythm Royale ist ein schräges Multiplayer-Musikspiel für bis zu 30 Spieler*innen, in dem ihr eine headbangende Taube spielt. Insgesamt messt ihr euch in 23 verschiedenen Minispielen, die in erster Linie euer Rhythmusgefühl, aber auch eure Reaktionsgeschwindigkeit, euer Gedächtnis oder sogar eure Rap-Fähigkeiten testen. Ihr tretet dabei stets in vier Runden an, deren Schwierigkeitsgrad sich von Runde zu Runde steigert.

Die Spiele sind extrem vielfältig. In einem müsst ihr beispielsweise die Übungen eures Headbanging-Coaches nachahmen, in einem anderen kurze Musikfragmente reproduzieren und wiederum in einem anderen die Instrumente, die ihr hört, richtig zuordnen. Durch Erfolge sammelt ihr Krümel, mit denen ihr nach und nach hunderte kosmetische Gegenstände freischalten und dadurch individuelle Outfits für eure Taube zusammenstellen könnt.

Batman Arkham Trilogy

Mit der Arkham Trilogy bekommt ihr drei hervorragende Batman-Spiele auf einmal.

Erscheint am: 13. Oktober

Die Batman Arkham Trilogy enthält mit Batman: Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knights gleich drei hervorragende Actionspiele. In diesen schlüpft ihr in die Rolle des dunklen Ritters, nehmt es mit berühmten Schurken wie Joker, Scarecrow und Poison Ivy auf und erlebt fesselnde, düstere Geschichten. Neben den Hauptspielen sind in dem Paket auch sämtliche DLC-Zusatzinhalte für alle drei Titel enthalten.

Die Batman-Arkham-Reihe hat ihre Beliebtheit nicht zuletzt ihrem vielseitigen Gameplay zu verdanken. Mal liefert ihr euch spektakulär inszenierte Prügeleien, mal schleicht ihr und schaltet eure Feinde aus, bevor sie euch bemerken, und mal betätigt ihr euch als Detektiv. Dabei kommen stets Batmans coole Gadgets zum Einsatz. Während Arkham Asylum verschachteltes Metroidvania-Leveldesign bietet, könnt ihr in den beiden anderen Teilen die Spielwelten frei erkunden.

Jackbox Party Pack 10

Das Jackbox Party Pack 10 liefert fünf neue, kreative Party-Spiele.

Erscheint am: 19. Oktober

Die beliebte Partyspiel-Reihe geht in die nächste Runde: Mit dem Jackbox Party Pack 10 bekommt ihr fünf Spiele für ein bis neun Spieler*innen, die ganz einfach mit dem Handy oder Tablet mitspielen können. Mit Tee K.O. 2 kehrt der Klassiker aus dem Party Pack 3 zurück, in dem es darum geht, das lustigste T-Shirt zu entwerfen. In FixyText liefert ihr euch im gemeinsamen Gruppenchat einen hektischen Wettkampf darum, wer die besten Posts verfassen kann.

In Hypnotorious versucht ihr, die geheimen Identitäten der anderen herauszufinden, wie man es vom Brettspiel-Klassiker Werwölfe oder auch von Among Us kennt. Dodo Re Mi ist ein Musikspiel, in dem ihr euer Handy als Musikinstrument benutzen und zusammen im Team schwierige Songs meistern müsst. Bei Timejinx handelt es sich um ein ungewöhnliches Quizspiel: Als Zeitreisender muss man den eigenen Zeitstrahl retten, indem man die Vergangenheit zurechtrückt. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Just Dance 2024 Edition

Die Tanzspielreihe Just Dance bekommt eine neue Edition, die natürlich viele neue Songs mitbringt.

Erscheint am: 24. Oktober

Die neuste Version von Ubisofts beliebtem Tanzspiel Just Dance bringt 40 neue Songs mit, die von aktuellen Hits bis zu großen Klassikern reichen und die verschiedensten Genres bedienen. Mit dabei sein sollen unter anderem Taylor Swift, Dua Lipa und Whitney Houston. Falls ihr Just Dance+ abonniert, könnt ihr zudem auf eine Bibliothek mit hunderten weiteren Songs zugreifen, die ständig wächst. Ein kostenloser Probemonat ist in der Standardversion bereits enthalten.

Selbst ohne Abo bekommt ihr das ganze Jahr hindurch Updates und spezielle saisonale Events, die kostenlose Songs und Playlists liefern. Durch gute Leistungen auf der Tanzfläche könnt ihr zudem in jeder Saison zahlreiche Belohnungen freischalten. Übrigens könnt ihr mit der Just Dance 2024 Edition auch online gemeinsam mit anderen spielen, die nur die 2023 Edition besitzen. Wenn ihr beide Editionen habt, könnt ihr auf die gesamten Inhalte zugreifen.

River City: Rival Showdown

River City: Rival Showdown lässt euch einen Klassiker in moderner Form mit vielen Verbesserungen erleben.

Erscheint am: 12. Oktober

River City: Rival Showdown für Nintendo Switch ist eine überarbeitete Neuauflage des 2016 für Nintendo 3DS erschienenen Beat ’em ups, das seinerseits ein modernisiertes Remake des ursprünglich nur in Japan erschienenen River City Ransom aus dem Jahr 1989 ist. Von der viel hübscheren Grafik über die komfortablere Steuerung bis hin zum neuen Online-Multiplayer gibt es zahlreiche Verbesserungen im Vergleich zum altehrwürdigen Original.

Nach wie vor spielt ihr den Serienhelden Kunio, der nur drei Tage Zeit hat, um das Geheimnis um das Verschwinden einer Freundin aufzuklären. Dazu prügelt er sich quer durch die Stadt River City und macht mithilfe seiner Special Moves knifflige Bossgegner platt. Die Story ist nicht linear, sondern verläuft je nach euren Taten anders. Das Remake bringt sogar neue Story-Events mit. Als Bonus könnt ihr zudem im Fighting-Game-Modus „Double Dragon Duel“ gegen Freunde kämpfen.