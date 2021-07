Bei Amazon bekommt ihr gerade den neuen, niedlichen Beboncool Switch Controller im niedlichen Hündchen-Design günstiger, und zwar für 21,24 Euro statt 35,99 Euro. Er kostet damit derzeit genauso viel wie der normale Beboncool Switch Controller, den es ebenfalls im Angebot gibt. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Beboncool Switch Controller Hündchen-Design statt 35,99€ für 21,24€ bei Amazon

Was bietet der niedliche Beboncool Controller für Nintendo Switch?

Fast alle Features: Der neue kabellose Beboncool-Controller bietet mehr als nur ein niedliches Äußeres. Wie das ältere Beboncool-Modell besitzt er sowohl Bewegungssteuerung als auch Vibration. Letztere lässt sich auf drei verschiedene Stufen einstellen oder auch ganz abschalten. Um HD-Rumble wie beim Nintendo Switch Pro Controller handelt es sich allerdings nicht. Was zudem fehlt, ist NFC zum Einlesen von Amiibos. Immerhin lässt sich die Switch durch Drücken des Home-Buttons (bzw. der Hundenase) aus dem Ruhemodus wecken, was längst nicht bei allen Controllern von Drittherstellern funktioniert.

Zusätzliche Tasten: Wie der ältere Beboncool Controller bietet auch das neue Modell einen Turbo-Button, der allerdings auf die Unterseite des Controllers gewandert ist, um das niedliche Design nicht zu stören. Links und rechts neben dem Turbo-Button gibt es zwei zusätzliche, programmierbare Tasten.

Mäßiger Akku: Was die Kapazität des Akkus angeht, schneidet der niedliche Beboncool Controller eher schwach ab. Er bietet 300 mAh, was eine Spielzeit von etwa 8 bis 9 Stunden bedeutet. Selbst der normale Beboncool Controller liefert mit 400 mAh etwas mehr. An die bis zu 40 Stunden Spielzeit des Nintendo Switch Pro Controllers kommt sowieso kein Gamepad von Drittherstellern heran.

Kleiner: Mit 13,0 x 10,2 cm ist der niedliche Beboncool Controller deutlich kleiner als der Nintendo Switch Pro Controller, der auf 15,5 x 15,3 cm kommt. Dadurch ist das Beboncool-Modell sehr gut für Kinderhände geeignet, für Menschen mit sehr großen Händen dürfte er hingegen nicht das Richtige sein.

Offene Fragen: Was die Qualität der Sticks und Buttons angeht, können wir leider nicht viel sagen, da wir den Controller noch nicht selbst ausprobiert haben und auch nicht viele Testberichte existieren. Frühere Switch-Controller von Beboncool haben aber für ihren niedrigen Preis ziemlich gute Qualität geboten.

