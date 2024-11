Mit Switch Online könnt ihr euch jetzt für kurze Zeit wieder einige Gratis-Items schnappen - so geht's

Es gibt mit Switch Online wieder exklusive Items abzustauben.

Der Dezember steht direkt vor der Tür und damit quasi auch schon die Feiertage. Und die bedeuten für die meisten von uns besonders eines: Geschenke! Wenn ihr euch nicht mehr bis zum nächsten Monat gedulden wollt, könnt ihr aber auch jetzt schon ein paar Goodies für eure Nintendo Switch abstauben.

Mit einer Switch Online-Mitgliedschaft könnt ihr euch jetzt nämlich ein paar exklusive Icons schnappen, die nur für eine bestimmte Zeit verfügbar sind.

Das sind die neuen Weihnachts-Icons für eure Switch

Wie schon letztes Jahr gibt es auch diesmal wieder eine ganze Reihe Weihnachts-Icons, die vermutlich wieder nur ein einziges Mal angeboten werden. Mit dabei sind typische Nintendo-Motive wie Mario und Luigi, Yoshi, aber auch Icons für The Legend of Zelda, Splatoon und Pikmin. Zusätzlich gibt es auch noch eine Reihe an Hintergründen für die Motive.

Und so sehen sie dann aus:

Das kosten die Icons: Geld müsst ihr für die neuen Icons nicht hinblättern, sie kosten euch aber zumindest einige Platin-Punkte. Icons sind dabei 10 Punkte wert und Hintergründe jeweils 5 Punkte. Platin-Punkte könnt ihr etwa verdienen, indem ihr im Nintendo eShop einkauft.

Ihr müsst aber nicht zwingend Geld ausgeben. Ihr bekommt die Punkte auch als Belohnung, wenn ihr etwa an bestimmten "Missionen" als Teil des Platin-Programms teilnehmt und dabei spezielle Spiele oder Demos zockt.

Brauche ich Nintendo Switch Online? Ja, ihr benötigt zumindest eine Mitgliedschaft für Nintendos Abo-Service, um euch die Icons schnappen zu können. Auch ein Probe-Abo zählt hier übrigens! Der teurere Erweiterungspass ist außerdem nicht notwendig.

Bis wann gibt es die Icons? Sie sind ab sofort und bis zum 25. Dezember verfügbar. Viele Icons veröffentlicht Nintendo nur einmal, wenn ihr sie euch also jetzt nicht schnappt, ist die Chance vermutlich vertan.

So schnappt ihr euch die Icons für eure Switch

Um zu den Icons zu gelangen, müsst ihr auf dem Startbildschirm eurer Switch einfach auf den Reiter Switch Online ganz links klicken. Danach navigiert ihr in der linken Leiste zu Missionen & Belohnungen, hier sollten euch die neuen Icons direkt angezeigt werden. Eure verfügbaren Platin-Punkte werden euch oben rechts im Bildschirm angezeigt.

Seid ihr an solchen kleinen Goodies interessiert?