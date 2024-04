Nintendo Switch Online: Spielt jetzt kostenlos dieses wunderschöne Action-Rollenspiel!

Nintendo Switch Online hat für seine Mitglieder mal wieder ein ganz besonderes Extra zu bieten.

Fans von RPGs mit nostalgischem Charme können sich über eine neue Gratis-Aktion freuen: Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann ab jetzt Eiyuden Chronicle: Rising kostenlos spielen. Das hübsche Action-Rollenspiel steht euch bis zum 18. April in seiner Vollversion komplett zur Verfügung.

Ihr könnt euch das Spiel direkt über die Produktseite im Nintendo eShop herunterladen. Falls ihr es gerne gleich dauerhaft behalten würdet, könnt ihr es euch dort außerdem gerade mit 70 Prozent Rabatt kaufen. Somit bezahlt ihr nur noch 4,49€! Dieses Angebot gilt übrigens auch dann, wenn ihr keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online habt.

Eiyuden Chronicle: Rising – Schickes Action-RPG mit drei Helden

Eiyuden Chronicle: Rising punktet nicht nur durch seinen hübschen Grafikstil, sondern auch durch sein actionreiches Gameplay.

Eiyuden Chronicle: Rising ist ein Action-Rollenspiel mit Elementen eines Platformers, das trotz detaillierter 3D-Grafik auf zweidimensionale Level mit Seitenansicht setzt und stark an klassische Metroidvanias erinnert. Die Charaktere sind in einem nostalgischen Grafikstil gehalten, der JRPGs der 16-bit-Ära ähnelt, während die Spielwelt in einem märchenhaften, farbenfrohen Look erstrahlt.

Ihr spielt drei Helden, nämlich die Schatzsucherin CJ, die Magierin und Bürgermeisterin Isha und den Känguruh-Söldner Garoo, die gemeinsam der bei einem Erdbeben zerstörten Stadt Neu-Nevaeh wieder zu altem Glanz verhelfen wollen. Dazu suchen sie das Umland und seine uralten Ruinen nach Material und wertvollen Gegenständen ab. Hierbei stoßen sie auf Geheimnisse, welche der zu Beginn noch simpel erscheinenden Story schon bald Tiefgang und Spannung verleihen.

Zwischen den drei Helden könnt ihr jederzeit wechseln, was auch nötig ist, um in den temporeichen Echtzeit-Kämpfen schnell auf ihre individuellen Fähigkeiten zuzugreifen. Durch das rollenspieltypische Fortschrittssystem mit Levelaufstiegen kommen immer wieder neue Skills hinzu, durch die das Gameplay immer komplexer wird. Eure Charaktere könnt ihr zudem durch immer bessere Ausrüstung aufwerten.

Jetzt noch schnell nachholen, bevor der nächste Teil erscheint!

Die beiden Eiyuden Chronicle-Spiele sind miteinander verknüpft. Deswegen lohnt es sich, erst Rising zu spielen, bevor man sich in Hundred Heroes stürzt.

Eiyuden Chronicle: Rising noch nachzuholen, lohnt sich gerade übrigens ganz besonders, weil bereits am 23. April der Release-Termin von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist. Das kompaktere, actionreiche Eiyuden Chronicle: Rising ist nämlich das Prequel zum umfangreichen, epischen Rollenspiel Hundred Heroes und erzählt euch dessen Vorgeschichte. Außerdem könnt ihr in Hundred Heroes Vorteile und besondere Inhalte freischalten, wenn ihr vorher Eiyuden Chronicle: Rising gespielt habt und beide Spiele miteinander verknüpft.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Das heißersehnte JRPG kommt endlich!

2:20 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes im Gameplay-Trailer

Schon seit Jahren warten JRPG-Fans sehnlichst auf den Release von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Das ungewöhnliche Rollenspiel gehört nämlich zu den erfolgreichsten Kickstarter-Spielen aller Zeiten, weshalb sich das Entwicklerstudio die Zeit nehmen konnte, ein Spiel mit gewaltigem Umfang und einem ganz besonderen Feature zu erschaffen.

Wie der Name schon andeutet, gibt sich Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes nämlich nicht mit drei Helden zufrieden. Insgesamt gibt es hier mehr als 100 spielbare Charaktere, die ihr nach und nach kennenlernt, während ihr die riesige Spielwelt erforscht, und die alle über ihre eigene Persönlichkeit und Geschichte sowie natürlich über individuelle Fähigkeiten verfügen. Mit ihrer Hilfe sollt ihr eine vom Krieg zerrüttete Welt retten.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes spielt zwar in derselben Welt wie Eiyuden Chronicle: Rising und hat auch einen ähnlichen, wunderschönen Grafikstil. Spielerisch unterscheiden sich die beiden Titel aber deutlich. Auf Platforming verzichtet Hundred Heroes, stattdessen gibt es traditionelle, rundenbasierte Gefechte mit taktischem Tiefgang. Außerdem bekommt ihr hier eine richtige 3D-Spielwelt. Die Rollenspielelemente, die schon das Prequel bietet, sind in Hundred Heroes zudem noch stärker ausgeprägt.

Was hat Nintendo Switch Online sonst noch zu bieten?

Der Abo-Service Nintendo Switch Online bietet eine ganze Menge Vorteile. Wir stellen euch die Wichtigsten vor.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr immer mal wieder großartige Spiele für einen begrenzten Zeitraum komplett kostenlos spielen. Neben solchen besonderen Aktionen hat der Abo-Service aber natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile zu bieten, auf die ihr dauerhaft und jederzeit zugreifen könnt. Hier stellen wir euch einige der wichtigsten vor:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele benötigt. Wenn ihr euch also mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen oder mit ihnen gemeinsam im Koop antreten möchtet, ist das Abo ein Muss für euch.

Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele benötigt. Wenn ihr euch also mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen oder mit ihnen gemeinsam im Koop antreten möchtet, ist das Abo ein Muss für euch. Klassiker spielen: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr sofortigen Zugriff auf über 150 Retro-Spiele, die ursprünglich für NES, SNES oder Game Boy erschienen sind. Falls ihr auch das Erweiterungspaket bucht, kommen noch über 80 Klassiker vom N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance dazu.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr mehr als 150 Retro-Spiele spielen, darunter beispielsweise Super Mario Kart.

Speichern in der Cloud: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. So sind sie sicher und ihr könnt euer Spiel jederzeit auch von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen, wenn ihr euch dort in euren Account einloggt.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. So sind sie sicher und ihr könnt euer Spiel jederzeit auch von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen, wenn ihr euch dort in euren Account einloggt. Smartphone-App: Außerdem können NSO-Mitglieder die App für Smart-Geräte nutzen. Mit dieser könnt ihr den Voice Chat verwenden oder in Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 3 spezielle Features nutzen.

Außerdem können NSO-Mitglieder die App für Smart-Geräte nutzen. Mit dieser könnt ihr den Voice Chat verwenden oder in Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 3 spezielle Features nutzen. Exklusive Angebote: Es gibt spezielle Angebote, auf die man nur mit Nintendo Switch Online Zugriff hat. Dazu gehören beispielsweise die Game Coupons, durch die euch zwei große Switch-Spiele für zusammen 99€ holen und so kräftig beim Spielekauf sparen könnt, oder die Multiplayer-Spiele Tetris 99 und F-Zero 99, die euch ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen.

Bei all diesen Vorteilen lohnt sich Nintendo Switch Online auf jeden Fall, vor allem, wenn man bedenkt, wie günstig die Abo-Optionen ausfallen: Das Monatsabo kostet 3,99€, für das Jahresabo bezahlt ihr sogar nur 19,99€ und somit gerade mal rund 1,67€ pro Monat. Mit dem Familienabo könnt ihr sogar noch zusätzlich sparen. Hier erfahrt ihr alles über die Abo-Optionen von Nintendo Switch Online: