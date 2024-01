Nintendo Swicht Online liefert RPG-Hits: Diese neuen Games solltet ihr nicht verpassen!

Rollenspiel-Fans bekommen gerade kräftig Nachschub, wenn sie Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket abonniert haben.

Gerade lohnt es sich ganz besonders, Nintendo Switch online zu abonnieren, denn zu den zahlreichen schon bekannten Vorteilen und Inhalten des Services sind in dieser Woche noch ein paar neue hinzugekommen. Nicht nur könnt ihr jetzt ein hervorragendes Indie-RPG gratis spielen, es wurden auch zwei große Rollenspielklassiker, die auch nach heutigen Maßstäben noch hervorragende Spiele sind, zum NSO Erweiterungspaket hinzugefügt.

Hier erklären wir, weshalb ihr euch die neuen Vorteile von Nintendo Switch Online nicht entgehen lassen solltet:

Golden Sun 1 & 2: Diese JRPG-Klassiker sind ein Muss!

1:44 Zwei legendäre GBA-Rollenspiele kommen jetzt für Nintendo Switch Online

Mit dem 2001 erschienenen Golden Sun und dem Nachfolger Golden Sun: The Lost Age wurden gerade zwei große Rollenspiel-Klassiker der umfangreichen Retro-Spielebibliothek des Nintendo Switch Online Erweiterungspakets hinzugefügt. Die beiden vom Game Boy Advance stammenden JRPGs wurden zu ihrer Zeit von Kritiker*innen und Spieler*innen gleichermaßen hoch gelobt. Teil 1 hält auf Metacritic bis heute einen beeindruckenden Wertungsschnitt von 91 Punkten und die Auszeichnung als „Must-Play“.

JRPG & Metroidvania: Die Golden Sun-Spiele sind klassische JRPGs mit rundenbasierten Kämpfen, die aber auch einige Metroidvania-Elemente aufweisen. Mit unserer Heldengruppe erkunden wir eine verschachtelte Spielwelt und legen uns nicht nur mit zahlreichen Feinden an, sondern lösen auch Rätsel. Oftmals eröffnen sich uns dabei neue Wege, sobald wir über die richtigen Fähigkeiten verfügen.

Nicht nur der Pixelart-Stil der Golden Sun-Spiele hat sich gut gehalten, die JRPGs sind auch spielerisch gut gealtert.

Mit Magie gegen die Alchemie: Im ersten Teil ist es unter Ziel, die Welt namens Weyard vor der Alchemie zu beschützen. Die alchemistischen Kräfte, die die Herrschaft über die Elemente ermöglichen, wurden nämlich vor langer Zeit versiegelt, da sie ansonsten Chaos über die verfeindeten Kontinente gebracht hätten. Nun wollen vermeintliche Schurken diese Alchemie befreien, weshalb wir mithilfe magischer Fähigkeiten, die uns durch sogenannte Dschinns verliehen werden, den Kampf aufnehmen.

Seitenwechsel: Im ein Jahr später erschienenen Nachfolger Golden Sun: The Lost Age wechseln wir dann die Seiten und erleben die Geschichte diesmal aus der Perspektive derjenigen, die die Kräfte der Alchemie nach Weyard zurückbringen wollen. Spielerisch sind sich beide Spiele sehr ähnlich. Auch in Teil 2 suchen wir Dschinns, die uns diesmal den Einsatz neuer und noch mächtigerer Kombo-Zauber in den taktischen Kämpfen ermöglichen.

Action-RPG-Hit Eastward jetzt kostenlos spielen!

Es gibt aber noch mehr gute Nachrichten für alle, die Nintendo Switch Online abonniert haben. Bis zum 24. Januar könnt ihr nämlich das Action-RPG Eastward, das uns in unserem GamePro-Test mit dem Charme früher Zelda-Spiele und seinem ganz eigenen Humor überzeugt hat, komplett kostenlos spielen.

Eine Reise durch die Postapokalypse: In Eastward spielt ihr den Minenarbeiter John und die übernatürlich begabte Sam, die als Strafe dafür, dass Sam ihre Neugier nicht zügeln kann, aus ihrer unterirdischen Heimatstadt an die Erdoberfläche verbannt werden. Hier müssen sie sich quer durch eine postapokalyptische und von gefährlichen Monstern sowie skurrilen Charakteren bevölkerte Welt schlagen, um mehr über Sams seltsame Kräfte zu erfahren.

Schwere Waffen und übermenschliche Kräfte: Das Gameplay bietet die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen. Ein besonderer Kniff ist dabei, dass ihr jederzeit zwischen den beiden Hauptfiguren wechseln und ihre besonderen Fähigkeiten nutzen könnt. Während John ein Mann fürs Grobe ist und mit schweren Waffen vom Flammenwerfer bis zum Zahnradgewehr umgehen kann, nutzt Sam ihre übernatürlichen Fähigkeiten und betäubt Feinde beispielsweise mit Kinetikstößen.

Im neuen Octopia-DLC sollen die Hauptfiguren ein friedliches Leben wie in Stardew Valley führen können.

DLC im Stardew-Valley-Stil: Falls ihr nach dem Durchspielen des Hauptspiel noch mehr von Eastward wollt, habt ihr übrigens Glück: Am 31. Januar erscheint nämlich der große DLC Octopia, der John und Sam in eine idyllische Parallelwelt reisen lässt. Hier können sie wie in Stardew Valley Pflanzen anbauen, Tiere aufziehen, sich mit anderen Bewohnern anfreunden und das ruhige Leben genießen. Es gibt aber auch spannende Geheimnisse zu erforschen, sogar Geister sollen sich in der Gegend herumtreiben.

Online-Multiplayer, Retro-Spiele & mehr: Die wichtigsten Vorteile von Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online bietet neben JRPG-Klassikern und Gratis-Anspielaktionen natürlich noch eine Menge weiterer Vorteile. Hier fassen wir die wichtigsten kurz für euch zusammen:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online braucht ihr für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele. Wenn ihr euch also vom Wohnzimmer aus mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen oder im Online-Koop eure Kräfte mit anderen vereinen wollt, ist der Abo-Dienst ein Muss für euch.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr unter anderem SNES-Klassiker wie Super Mario Kart spielen.

Über 200 Retro-Hits vom NES, SNES & Game Boy: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf eine prall gefüllte Bibliothek mit über 200 Retro-Spielen, die ursprünglich für NES, SNES oder Game Boy erschienen sind. Mit dabei sind einige der berühmtesten und auch besten Spiele aller Zeiten von Super Mario Bros. und The Legend of Zelda über Super Metroid und Donkey Kong Country bis hin zu Tetris.

Über 80 weitere Klassiker im Erweiterungspaket: Falls euch das noch nicht reicht, bekommt ihr mit dem Abo des Nintendo Switch Online Erweiterungspakets auch noch über 80 Klassiker vom Nintendo 64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance dazu, etwa Titel wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2, Metroid Fusion oder eben Golden Sun. Zudem sind hier Erweiterungen für aktuelle Switch-Hits wie der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe und die Erweiterung Happy Home Paradise für Animal Crossing: New Horizons enthalten.

Cloud Saves & Smartphone-App: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr exklusive Services verwenden. Ihr könnt eure Spielstände online in der Cloud speichern, sodass ihr notfalls jederzeit von einer anderen Switch-Konsole aus weiterspielen könnt, wenn ihr euch in euren Account einloggt. Über die Smartphone-App könnt ihr außerdem den Voice-Chat und exklusive Features großer Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate und Splatoon 3 nutzen.

Durch die Game Coupons könnt ihr beim Kauf großer Switch-Spiele sparen.

Beim Spielekauf sparen mit Game Coupons: NSO-Abonnent*innen können sich außerdem für 99€ zwei Game Coupons kaufen und diese anschließend für hochkarätige Switch-Spiele einlösen. Falls ihr euch beispielsweise für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das einzeln 69,99€ kostet, und Another Code: Recollection zum Preis von 59,99€ von entscheidet, könnt ihr auf diese Weise rund 31€ sparen.

Exklusive Spiele und Angebote: Nintendo Switch Online bietet seinen Mitgliedern noch weitere exklusive Angebote. Neben zeitlich begrenzten Gratis-Events wie bei Eastward und exklusiver Hardware wie schicken Retro-NES-Controllern könnt ihr beispielsweise die beiden Multiplayer-Hits Tetris 99 und F-Zero 99 spielen. Dabei handelt es sich um Battle-Royale-Versionen der Klassiker, in denen 99 Spieler*innen gegeneinander antreten.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Das Standard-Abo von Nintendo Switch Online kostet 3,99€ im Monat, mit anderen Abo-Optionen könnt ihr aber eine Menge sparen.

Das Monatsabo bei Nintendo Switch Online ist mit 3,99€ ohnehin schon alles andere als teuer. Wenn ihr drei Monate für 7,99€ oder 12 Monate für 19,99€ nehmt, könnt ihr aber zusätzlich sparen. Beim Jahresabo zahlt ihr also nur noch rund 1,67€ pro Monat. Mit der Familienmitgliedschat, die sich bis zu acht Accounts teilen können und die 34,99€ im Jahr kostet, könnt ihr sogar noch günstiger wegkommen.

Entscheidet ihr euch für das Komplettpaket aus Nintendo Switch Online und Erweiterungspaket, gibt es nur das Jahresabo, das entweder 39,99€ als Einzelmitgliedschaft oder 69,99€ als Familienmitgliedschaft kostet. Hier der Überblick über die Abo-Optionen: