Nintendo Switch Online: Nach Tears of the Kingdom warten noch mehr Zelda-Abenteuer!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eine ganze Reihe großer Zelda-Klassiker nachholen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist letzte Woche erschienen und räumt weltweit Höchstwertungen ab. Falls auch euch jetzt das Zelda-Fieber gepackt hat und ihr Lust bekommen habt, auch ein paar ältere Teile der Serie nachzuholen, habt ihr Glück: Wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr nämlich eine ganze Reihe von Zelda-Spielen ohne zusätzliche Kosten spielen!

In diesem Artikel stellen wir euch sechs Zelda-Spiele vor, die in Nintendo Switch Online und im Erweiterungspaket enthalten sind. Zuvor wollen wir aber noch kurz erklären, was Nintendo Switch Online überhaupt ist:

Was bietet Nintendo Switch Online?

Der Abo-Service Nintendo Switch Online bietet neben Online-Multiplayer noch eine Menge weiterer Vorteile.

Multiplayer, Cloud & mehr: Nintendo Switch Online ist ein Abo-Service für Nintendo Switch, den ihr für den Online-Multiplayer der meisten Spiele braucht. Er bietet aber noch viel mehr, zum Beispiel Cloud-Speicher, durch den ihr euren Fortschritt in Zelda: Tears of the Kingdom online sichern könnt. Auch die Nintendo Switch Online-App mit Extra-Features und Sprach-Chat für bestimmte Spiele gibt es nur für Mitglieder.

Exklusive Angebote und Spiele: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr auch exklusive Angebote. Zum Beispiel könnt ihr euch zwei Game Coupons für zusammen 99€ kaufen und diese für zwei hochkarätige Switch-Spiele einlösen. Wenn ihr Spiele wählt, die einzeln 69,99€ kosten, spart ihr so über 40€. Außerdem könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online die beiden Battle-Royale-Hits Tetris 99 und Pac-Man 99 spielen.

Klassiker spielen: Hinzu kommt die umfangreiche Bibliothek an Spieleklassikern, auf die ihr mit Nintendo Switch Online ohne zusätzliche Kosten zugreifen könnt. Mit dem Standard-Abo könnt ihr zahlreiche NES-, SNES- und Game-Boy-Hits spielen. Mit dem Erweiterungspaket gibt es noch Klassiker, die ursprünglich für N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance erschienen sind, sowie Add-Ons für Switch-Hits wie Mario Kart 8 Deluxe obendrauf.

The Legend of Zelda (NES)

Auch wenn es simpel aussieht, hatte das allererste Zelda schon viele der heutigen Gameplay-Elemente.

Das allererste Zelda-Spiel, das 1986 erschienen ist, bringt bereits vieles mit, was bis heute fester Bestandteil der Reihe ist und auch Tears of The Kingdom noch prägt: Als mit Schwert und Schild bewaffneter Link begeben wir uns auf eine Reise durch eine offene Spielwelt, um das Königreich Hyrule vor Ganon zu retten. Dazu müssen wir alle Teile des legendären Triforce finden und vereinen.

Neben Kämpfen und dem Erforschen der Oberwelt bietet das Ur-Zelda bereits labyrinthische Dungeons mit kniffligen Rätseln. In diesen finden sich oft wichtige Ausrüstungsgegenstände, die uns neue Wege eröffnen, indem sie uns beispielsweise Flüsse überqueren oder Hindernisse wegsprengen lassen. Dadurch entfaltet sich die Spielwelt nach und nach und offenbart immer mehr ihrer Geheimnisse.

The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES)

Der Grafikstil von Zelda: A Link to the Past aus 1992 hat sich erstaunlich gut gehalten.

A Link to the Past aus dem Jahr 1992 ist im Vergleich zum ersten Zelda technisch ein deutlicher Fortschritt. Es präsentiert sich in einem niedlichen Pixelart-Stil, der auch heute noch hübsch anzusehen ist. Um Ganons finstere Pläne zu durchkreuzen, muss Link diesmal sieben in die Schattenwelt entführten Mädchen, unter denen sich auch Prinzessin Zelda befindet, befreien.

Dafür braucht Link allerdings erst mal die nötige Ausrüstung. Um diese zu bekommen, muss er die Dungeons der Spielwelt finden, erforschen und die fordernden Bossgegner besiegen, die stets am Ende auf ihn warten. Das Gameplay bietet auch hier wieder Zelda-typische Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln. Neu ist dabei die Schattenwelt, die Link an bestimmten Punkten betreten kann und die ihn in eine düstere, verfallende Version von Hyrule führt.

Zelda: Link's Awakening könnt ihr in der verbesserten Version für Game Boy Color aus dem Jahr 1998 spielen.

Das ursprünglich 1993 für Game Boy erschienene Link’s Awakening, das inzwischen ein tolles Switch-Remake bekommen hat, ist in der verbesserten Version für Game Boy Color in Nintendo Switch Online enthalten. Das erste Handheld-Zelda knüpft hinsichtlich Optik und Gameplay an A Link to the Past an. Auch hier erkundet ihr also wieder aus der Vogelperspektive die Spielwelt und sucht nach Dungeons, an deren Ende Bossgegner warten. Stellenweise wird aber auch in die Seitenansicht gewechselt.

Link’s Awakening erhielt viel Lob für seine interessanten Charaktere und seine spannende Mystery-Geschichte. Auf die übliche Rettung der Prinzessin Zelda wurde hier verzichtet. Stattdessen dreht sich die Story um eine mysteriöse Insel, auf der Link strandet, nachdem er Schiffbruch erlitten hat. Er möchte so schnell wie möglich zurück nach Hyrule, doch die Bewohner behaupten, dass es außer der Insel nichts als Wasser gibt.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64)

6:12 Hall of Fame der besten Spiele - Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time könnt ihr mit dem Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online spielen. Mit einem Wertungsschnitt von 99 Punkten auf Metacritic handelt es sich um eines der am höchsten bewerteten Spiele der ganzen Videospielgeschichte. Technisch war das 3D-Spiel beim Release so beeindruckend und fortschrittlich, dass es auch nach heutigen Standards noch ansehnlich und komfortabel zu steuern ist.

Seine hohen Wertungen verdankt Ocarina of Time aber natürlich vor allem dem Gameplay, das die Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln perfekt ausbalanciert. Zudem bietet Ocarina of Time eine Menge Nebentätigkeiten, vom Pferderennen bis hin zum gemütlichen Angeln. Die Dungeons sind diesmal mit jeweils einem Naturelement wie Feuer oder Wasser verbunden und enthalten entsprechende Gegner und Rätsel, was für eine Menge Abwechslung sorgt.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask (N64)

Majora's Mask ist deutlich düsterer als der Vorgänger Ocarina of Time.

Majora’s Mask ist der Nachfolger von Ocarina of Time und diesem technisch und spielmechanisch ähnlich. Dementsprechend kann es mit vielen der Vorzüge von Ocarina of Time punkten. Trotzdem unterscheidet sich Majora’s Mask durch seine düstere Atmosphäre, seinen vergleichsweise hohen Schwierigkeitsgrad und seine komplexe Geschichte rund ums Zeitreisen deutlich von seinem Vorgänger.

Neu ist die Zeitschleifenmechanik: Link hat drei Tage im Spiel beziehungsweise genau 72 Spielminuten Zeit, um verschiedene Missionen zu erfüllen und so zu verhindern, dass der Mond auf die Erde stürzt. Das ist auf Anhieb praktisch nicht zu schaffen. Glücklicherweise kann Link aber durch die sogenannte Hymne der Zeit die Uhr immer wieder zurückdrehen und so sein Wissen aus vorherigen Versuchen nutzen.

The Legend of Zelda: The Minish Cap (GBA)

Zelda: The Minish Cap bietet traditionelles Gameplay im SNES-Stil, aber mit witzigen neuen Items.

Das 2004 für Game Boy Advance erschienene The Legend of Zelda: The Minish Cap erinnert sowohl spielerisch als auch optisch stark an SNES-Titel wie Zelda: A Link to the Past. Größte Besonderheit ist diesmal die sprechende Mütze namens Ezelo, durch die Link sich schrumpfen lassen kann. Dadurch macht Link die Bekanntschaft der kleinen Minish, die ihn fortan unterstützen.

In seiner geschrumpften Form kann Link in neue Bereiche vordringen. Andererseits werden aber einige Hindernisse, die zuvor keine Herausforderung waren, plötzlich unüberwindbar. Deshalb muss die Fähigkeit mit Bedacht eingesetzt werden. Neben der Mütze mit Schrumpfzauber führt The Minish Cap weitere Items ein, die beispielsweise Gegner verschlucken oder Objekte auf den Kopf stellen können und für ganz neue spielerische Möglichkeiten sorgen.

Nintendo Switch Online: Über 200 Retro-Games & bald noch mehr Zelda-Spiele

Auch der vom Game Boy Color stammende Klassiker The Legend of Zelda: Oracle of Seasons wird bald in Nintendo Switch Online enthalten sein.

All diese Zelda-Spiele sind Teil von insgesamt über 200 Retro-Games, die ihr sofort und ohne zusätzliche Kosten spielen könnt, wenn ihr Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket abonniert habt. Bald werden sogar noch weitere Spiele dazukommen. Unter anderem sind die beiden Game-Boy-Klassiker Zelda: Oracle of Seasons und Zelda: Oracle of Ages bereits angekündigt. Hier findet ihr weitere Infos: