Nintendo Switch - Neuer eShop-Sale: Diese Switch-Spiele lohnen sich

Nintendo bietet passend zum Start des Wochenendes einen neuen Sale für Nintendo Switch. Im Rahmen der "Mehr Spieler, mehr Spaß"-Aktion gibt es bis zu 80% Rabatt auf lokale Mehrspielertitel. So ist unter anderem die Diablo 3: Eternal Collection und Donkey Kong Country: Tropical Freeze deutlich reduziert.

Wie lange geht der Sale? Die "Mehr Spieler, mehr Spaß"-Aktion gilt ab sofort und endet am 21. Februar 2019. Ihr könnt den eShop direkt via Browser oder über eure Nintendo Switch aufrufen.

Wir nennen euch alle Highlights des Sales und sagen zudem, mit welchen Spielen wir im lokalen Multiplayer besonders viel Spaß hatten.

Sale: Angebote für Nintendo Switch

Die vollständige Liste des Sales findet ihr hier.

Unsere Empfehlung: Nidhogg 2

Release: 15. August 2017

15. August 2017 Preis: 10,49€

Darum geht's: Nidhogg 2 ist ein 2D-Fechtspiel. STOP! Das ist um einiges cooler, als es sich anhört. Zwei Spieler treten in unterschiedlichen Arenen an, um sich mit Attacken, Schlägen und Kicks auszuschalten und das Ziel am Levelende zu erreichen. Während im Vorgänger lediglich ein Degen verfügbar war, kann man nun auch mit einem Dolch, sowie mit Pfeil und Bogen ins Duell ziehen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Lust auf rasante, kurzweilige Action habt

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... eure Freundschaft bereits auf der Kippe steht und jeder kleine Zwist ein Nimmerwiedersehen bedeuten könnte.

Unsere Empfehlung: Resident Evil: Revelations 2

Release: 25.02.2015

25.02.2015 Preis: 14,99€

Darum geht's: In mehreren Episoden müsst ihr mit Claire Redfield und Moira Burton aus einem monsterverseuchten Gefängniskomplex fliehen. Die Story-Kampagne könnt ihr komplett im Splitscreen spielen - sogar mit jeweils nur einem Joy-Con.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr nach dem Remake von Resident Evil 2 so richtig Lust auf Survival-Horror habt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... Horror für euch der absolute Horror ist und selbst zusammen mit einem Freund eure Nerven den ganzen Grusel nicht aushalten.