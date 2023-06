Nintendo Switch: Was ein Sommer-Auftakt! Diese neuen Spiele kommen im Juni!

Wir stellen auch die coolsten Releases zum Sommerauftakt im Nintendo eShop vor.

Auch im Juni erscheinen wieder viele tolle Spiele für Nintendo Switch. Damit ihr angesichts der Masse der Neuerscheinungen nicht das Beste verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn besonders interessante Spiele vor, die ihr bald im Nintendo eShop bekommen und teilweise schon jetzt mit Rabatt vorbestellen könnt. Passenderweise sind diesmal viele entspannte Titel dabei, die wie gemacht sind für die Erholung an den heißen Sommertagen, die uns bevorstehen:

Etrian Odyssey I-III

Mit den ersten drei Teilen von Etrian Odyssey bekommt ihr klassische Dungeon Crawler mit First-Person-Perspektive.

Erscheint am: 1. Juni

Wenn ihr diesen Artikel lest, sind die HD-Remakes der ersten drei Teile von Etrian Odyssey bereits erschienen. Ihr könnt sie entweder einzeln oder alle zusammen in der Etrian Odyssey Origins Collection kaufen. Die Neuauflagen bringen neben Verbesserungen bei Grafik und Sound auch noch eine Reihe weiterer Neuerungen wie verschiedene Schwierigkeitsgrade und Speicherslots mit.

Bei allen drei Spielen handelt es sich um klassische Dungeon Crawler im Stile eines Dungeon Master oder Legend of Grimrock, in denen ihr eure Gruppe von Abenteurern aus der First-Person-Perspektive Feld für Feld durch verschachtelte Level steuern. In der Nähe des idyllischen Städtchens Etria erkundet ihr ein riesiges Labyrinth, das immer tiefer in den Boden führt und jede Menge Monster, Fallen und Rätsel bereit hält.

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie

In We Love Katamari REROLL rollen wir alle möglichen Gegenstände auf, um neue Sterne zu erschaffen.

Erscheint am: 2. Juni

Bei We Love Katamari REROLL handelt es sich um eine Neuauflage des ursprünglich 2005 erschienenen zweiten Teils der Katamari-Reihe. Die Switch-Version wurde sowohl grafisch als auch im Hinblick auf die Steuerung deutlich verbessert. Außerdem bekommt ihr eine neue Erweiterung namens Royal Reverie geboten, die zusätzliche Herausforderungen enthält.

In We Love Katamari bekommen wir vom König des Kosmos den Auftrag, neue Sterne zu formen. Dazu rollen wir unseren Katamari über den Erdboden, wobei alles an ihm haften bleibt, was kleiner ist als er selbst. Am Anfang können wir deshalb nur kleine Gegenstände wie Büroklammern aufrollen, später sind es ganze Gebäude. Wie schon im Original könnt ihr allein oder zu zweit spielen.

Master Detective Archives: RAIN CODE

Master Detective Archives: RAIN CODE lässt uns einen Meisterdetektiv spielen, der von einem Geist begleitet wird.

Erscheint am: 30. Juni

Master Detective Archives: RAIN CODE ist ein ungewöhnliches Detektiv-Adventure im Anime-Stil. Wir spielen einen Meisterdetektiv, der von einem Geist begleitet wird und Teil einer Gruppe von Detektiven mit übernatürlicher Begabung ist. Mit deren Hilfe können wir beispielsweise unser Aussehen verändern, Stimmen imitieren, Herzschläge hören oder auch an Tatorten aufschlussreiche Blicke in die Vergangenheit werfen.

Unsere Aufgabe ist es, den finsteren Machenschaften eines großen Konzerns auf die Schliche zu kommen. Dazu erkunden wir nicht nur die Straßen des verregneten Kanai-Bezirks. Unsere Ermittlungen führen uns auch in das sogenannte Geheime Labyrinth, in dem wir uns zahlreichen Minispielen und Fallen stellen und es zudem mit mysteriösen Phantomen aufnehmen müssen.

Story of Seasons: A Wonderful Life

Story of Seasons: A Wonderful Life ist ein Remake des ursprünglich noch unter dem Namen Harvest Moon erschienenen Klassikers.

Erscheint am: 27. Juni

Bei Story of Seasons handelt es sich um die berühmte Reihe, die früher im Westen als Harvest Moon bekannt war. A Wonderful Life für Nintendo Switch ist das Remake eines der beliebtesten Teile dieser Reihe, der ursprünglich 2004 für Nintendo GameCube erschienen ist. Grafik und Interface wurden stark überarbeitet, außerdem wurde der Klassiker um neue Inhalte erweitert.

Wie üblich bekommt ihr eine Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation geboten. In einer farbenfrohen, idyllischen Landschaft im sogenannten Vergessenen Tal errichtet ihr euren eigenen Bauernhof, züchtet Tiere, bestellt die Felder und geht den verschiedensten Nebentätigkeiten nach. Außerdem könnt ihr euch mit den Bewohnern des Tals anfreunden und sogar heiraten und eine Familie gründen.

Fall of Porcupine

Das Adventure Fall of Porcupine entführt uns in ein nur scheinbar idyllisches Städtchen.

Erscheint am: 15. Juni

Am 15. Juni erscheint mit Fall of Porcupine ein wunderschönes Adventure mit Bilderbuch-Optik, in dem ihr als Arzt im Krankenhaus einer Kleinstadt voller anthropomorpher Tiere arbeitet. Dort merkt ihr bald, dass die ruhige Idylle des Städtchens Porcupine nur Fassade ist. Schon jetzt könnt ihr euch im Nintendo eShop den kostenlosen Prolog namens Last Days of Summer herunterladen:

Das Gameplay von Fall of Porcupine besteht zu einem großen Teil aus Erkundung, Dialogen und der Behandlung unserer Patienten, wobei wir stets von der strengen Oberärztin beurteilt werden. Zwischendurch wird aber immer wieder für spielerische Abwechslung gesorgt, beispielsweise in Form von Platforming oder Minispielen von der Schneeballschlacht bis zum Basketball-Match.

Soulvars

Soulvars bietet euch Taktikkämpfe und Deckbuilding im Cyberpunk-Setting.

Erscheint am: 26. Juni

Soulvars ist ein Deckbuilding-RPG mit Pixellook und Cyberpunk-Setting. In einer Welt, in der menschliche Seelen digitalisiert werden können, kämpfen wir mit unserem Dreierteam gegen mysteriösen Geschöpfe namens Dominatoren, die die Menschen vernichten wollen. Dabei erkunden wir eine futuristische Großstadt und sammeln Ausrüstung, um mächtiger zu werden.

Mithilfe der Karten setzten wir in den schnellen Taktikkämpfen über 100 verschiedene Techniken ein. Auf Dauer können wir nur erfolgreich sein, wenn wir unser Kartendeck klug zusammenstellen, sodass wir in den Gefechten mächtige Kombos auslösen können. Bis zum Release gibt es im Nintendo eShop einen Vorbestellerrabatt von satten 20 Prozent.

MotoGP 23

Die Rennsimulation MotoGP 23 bringt neues dynamisches Wetter mit.

Erscheint am: 8. Juni

Die Rennsimulation MotoGP geht in eine neue Saison und bringt als größte Neuerung sich dynamisch während des Rennens veränderndes Wetter mit. Wie schon die Vorgänger ist MotoGP 23 auf Realismus und ein authentisches Fahrgefühl angelegt, gibt sich aber Mühe, einsteigerfreundlich zu bleiben. Auf Wunsch könnt ihr euch sogar von einer KI beim Lenken unter die Armen greifen lassen.

Kern des Spiels ist nach wie vor der Karriere-Modus, in dem ihr zunächst in der Kategorie Moto3 antretet und euch dann über Moto2 bis zu MotoGP hocharbeitet. Währenddessen plant ihr eure Karriere, verbessert euer Motorrad, wechselt bei Bedarf das Team oder fangt mit anderen Fahrern über Social Media Streit an. Es gibt aber auch noch weitere Modi und lokalen Multiplayer für bis zu acht Spieler*innen.

Crime O’Clock

In Crime O'Clock löst ihr über mehrere Zeitalter hinweg Kriminalfälle, bevor sie passiert sind.

Erscheint am: 30. Juni

Crime O’Clock ist ein Adventure mit isometrischer Perspektive und einer hübsch gezeichneten, kreativen Spielwelt. Wir spielen einen Zeitdetektiv, der Verbrechen verhindern soll, bevor sie geschehen. Die Vielfalt ist groß: Von Diebstahl über Hacking bis hin zu Mord ist alles dabei. Bei der Lösung der Fälle werden wir von einer KI namens EVE unterstützt, die nach und nach immer mehr Funktionen bekommt.

In Crime O’Clock geht es aber nicht nur um einzelne Fälle, sondern auch um eine komplexe Geschichte voller Mysterien, die sich über Jahrhunderte erstreckt und uns durch fünf verschiedene Epochen vom Dampfzeitalter bis hin zum sogenannten Neon-Zeitalter im Cyberpunkt-Stil führt. Bis zum Release gibt es im Nintendo eShop einen Rabatt von 15%.

Ghost Trick: Phantom-Detektiv

In Ghost Trick klärt ihr als Geist den Mord an euch selbst auf.

Erscheint am: 30. Juni

Der ursprünglich 2010 erschienene Puzzler-Adventure-Hit Ghost Trick: Phantom-Detektiv kommt als HD-Remaster auf Nintendo Switch. Neben der Grafik wurde auch der Sound verbessert und um neue Musikstücke erweitern. In Ghost Trick spielen wir den Geist Sissel, der den Mord an ihm selbst aufklären will. Da er seine Erinnerungen verloren und nur bis Sonnenaufgang Zeit hast, ist das gar nicht so leicht.

Glücklicherweise besitzt Sissel ein paar nützliche Geisterkräfte. Er kann Besitz von leblosen Objekten ergreifen, zwischen der Geisterwelt und der Welt der Lebenden hin und her wechseln und sogar bis zu einem gewissen Grad die Zeit zurückdrehen, was Raum für kreative und fordernde Rätsel bietet. Nach und nach entfaltet sich eine spannende Mystery-Geschichte mit viel schrägem Humor.

Loop8: Summer of Gods

In Loop8 müsst ihr als Teenager innerhalb eines Monats die Welt retten, mit Unterstützung der Götter.

Erscheint am: 6. Juni

Loop8 ist eine Mischung aus Adventure und Taktik-Rollenspiel. Als Teenager treffen wir im August des Jahres 1983 in der japanischen Stadt Ashihara ein und müssen sogleich die Welt retten. Wir haben genau einen Monat Zeit, um die nötigen Beziehungen zu knüpfen und gemeinsam mit unseren neuen Freunden die riesigen Monster namens Kegai zu besiegen, die die Menschheit bedrohen.

Versagen wir, ist allerdings nicht alles verloren. Unsere Hauptfigur hat nämlich von den Göttern die Macht verliehen bekommen, die Zeit zurückzusetzen und den Monat nochmal zu erleben. Die Kämpfe laufen rundenbasiert im traditionellen JRPG-Stil ab. Ein großer Teil des Gameplays besteht zudem aus den Entscheidungen, die wir zwischendurch treffen und durch die wir den Verlauf der Geschichte entscheidend beeinflussen.