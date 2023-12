3000 Switch-Spiele im Angebot: Sorgt zu Weihnachten für kalte Wintertage mit dem Nintendo eShop Festtags-Sale!

Noch bis Silvester könnt ihr euch im Nintendo eShop günstige Switch-Spiele sichern.

Noch bis zum 31. Dezember laufen im Nintendo eShop die Festtagsangebote, durch die ihr mehr als 3000 Switch-Spiele günstig abstauben könnt. Sowohl große AAA-Hits als auch kleine Indie-Geheimtipps sind stark reduziert, mit Rabatten von teils über 80 Prozent.

Schon in unserem ersten Artikel zum Start der Angebote hatten wir euch zehn Highlights vorgestellt. Damit ihr nicht das Beste verpasst, erinnern wir euch diesmal mit zehn weiteren Kaufempfehlungen an den Sale. Falls ihr euch lieber selbst einen Überblick verschaffen wollt, findet ihr die komplette Liste der Deals hier:

EGO Harry Potter Collection

1:37 Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 - Die Umgebungen im Trailer

Mit der LEGO Harry Potter Collection bekommt ihr beide Teile des Spiels, die euch zusammen durch die gesamte Geschichte des Fantasy-Bestsellers mit allen sieben Schuljahren führen, euch alle beliebten Charaktere treffen lassen und all die berühmten Orte der Vorlage in niedlicher LEGO-Optik nachbilden. Die Spiele orientieren sich eng an der Handlung der Bücher und Filme, mischen diese aber mit dem typischen abgedrehten Humor der LEGO-Spiele.

Das Gameplay ist eine Mischung aus Action, Platforming, Erkundung und kleinen Rätseln, die natürlich oftmals mit dem Zusammensetzen von LEGO-Bausteinen zu tun haben. All das kennt man bereits aus der LEGO-Reihe, diesmal bekommt man aber zusätzlich eine große Portion Magie serviert: Ihr liefert euch Zauberduelle, lernt neue Sprüche im Unterricht, braut Zaubertränke zusammen und bekommt es mit den verschiedensten magischen Kreaturen zu tun.

Diablo 2 Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher

Mit Diablo 2 Resurrected könnt ihr den Klassiker in einer neuen, sehr viel hübscheren Version erleben. Die Grafik ist komplett neu und auf dem aktuellen Stand der Technik, die isometrische Perspektive bleibt aber erhalten und auch beim Gameplay ist das Remake dem Original treu: In einer düsteren Fantasy-Welt metzeln wird Horden von Monstern und Untoten nieder, leveln unseren Charakter auf und sammeln immer bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände.

Neben dem Hauptspiel ist auch die Erweiterung Lord of Destruction enthalten, wodurch die Anzahl der spielbaren Charaktere von fünf auf sieben steigt und ein zusätzlicher Akt ins Spiel kommt. Die Charaktere spielen sich allesamt völlig unterschiedlich, weswegen sich mehrfaches Durchspielen lohnt. Habt ihr das Ende erreicht, könnt ihr zudem auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal anfangen und noch kostbarere Schätze finden. Ihr könnt allein oder im Online-Koop spielen.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Mit Persona 5 Royal bekommt ihr eines der ohnehin schon besten JRPGs aller Zeiten in einer noch besseren Version, die nicht nur technisch überarbeitet, sondern auch mit neuen Inhalten angefüllt wurde, von zusätzlichen Waffen bis hin zu neuen Party-Mitgliedern. Der Kern bleibt trotzdem gleich. Ihr spielt einen Highschool-Schüler in Tokio, der über das sogenannte Metaverse in das Unterbewusstsein anderer Stadtbewohner eindringen kann.

Während wir tagsüber unseren Schulalltag meistern müssen und in Nebenjobs Geld verdienen, reisen wir nachts in oft skurrile Gedankenwelten und erleben gefährliche Abenteuer. Dabei werden wir von anderen übernatürlich begabten Schülern begleitet, mit denen wir die Gruppe der „Phantomdiebe“ bilden. Die Kämpfe sind zwar rundenbasiert, aber sehr flott und hervorragend inszeniert. Überhaupt zählt das stilvolle Anime-Artdesign zu den großen Stärken des Spiels.

Okami HD

1:50 Okami HD - Launch-Trailer zur HD-Neuauflage

Falls ihr Okami bislang verpasst habt, solltet ihr das wunderschöne Action-Adventure in der technisch verbesserten HD-Version unbedingt noch nachholen. Das zeitlose Artdesign im Stil japanischer Holzschnitte sieht dank der höheren Auflösung noch hübscher aus, im Handheld-Modus macht der Touchscreen-Support die Steuerung noch intuitiver. Ihr spielt eine Göttin, die in der Gestalt einer weißen Wölfin zur Erde hinabgestiegen ist, um Japan vor Dämonen zu retten.

Dabei seid ihr nicht allein, sondern werdet von einem Künstler in der Größe eines Flohs begleitet, der mithilfe seines Pinsels die Realität um euch herum manipulieren kann. Das erweist sich nicht nur in den Kämpfen gegen teils riesige Bossgegner, sondern auch bei den vielen cleveren Rätseln als sehr hilfreich. Übrigens bekommt ihr bei Okami HD eine Menge Spielzeit fürs Geld: Ihr könnt mit rund 35 Stunden rechnen.

Sonic Superstars

1:30 Klassische 2D-Action mit Koop - Sonic Superstars feiert Release mit neuem Trailer

Nach dem Ausflug in eine 3D-Open-World in Sonic Frontiers ist Sonic Superstars wieder ein traditionelles Sonic-Jump&Run, das trotz moderner 3D-Grafik klassische 2D-Level bietet. Beliebte Figuren der Vorgänger wie Tails, Knuckles, Amy Rose und natürlich Sonic sind wieder mit dabei und bringen ihre bekannten Spezialfähigkeiten mit, auch Schurke Dr. Eggman hat wieder seinen Auftritt. Trotzdem bietet Sonic Superstars neben Nostalgie auch viele Neuerungen.

So gibt es eine Menge neuer Fähigkeiten, die euch zum Beispiel Klone erzeugen oder eure Gestalt verändern lassen. Die Level sind diesmal deutlich offener und bieten Raum für Erkundung, außerdem sorgen zahlreiche Minispiele für Abwechslung. Die Kampagne, die aus drei verschiedenen Geschichten besteht, könnt ihr allein oder im Koop spielen. Außerdem könnt ihr im neuen Kampfmodus gegeneinander in Minispielen antreten.

Octopath Traveler 2

4:17 Octopath Traveler 2 - Trailer stellt die 8 neuen Charaktere genauer vor

Wie sein Vorgänger ist auch das Anfang des Jahres erschienene Octopath Traveler 2 ein Taktik-Rollenspiel, das sich in einer ungewöhnlichen, aber sehr hübschen Mischung aus 3D und detaillierter Retro-Pixelgrafik präsentiert. Abermals schlüpft ihr in die Rollen von acht verschiedenen Abenteurern und erlebt komplexe Geschichten, die alle auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden sind.

Highlight des Spiel sind noch immer die spannenden Kämpfe mit ihrem Break- und Boost-System, die durch die verbesserte Charakterentwicklung mit neuen Skills und Mechaniken jetzt sogar noch komplexer und anspruchsvoller geworden sind. Außerdem gibt es noch mehr zu erkunden als im ersten Teil: Diesmal stecht ihr in See und erforscht gleich zwei Kontinente in der Welt Solistia, die eine vielfältige Kultur mit den verschiedensten Völkern und Fraktionen bietet.

Tunic

0:49 Tunic - Das charmante Fuchs-Zelda gibt's jetzt auch für Switch

Im niedlichen Action-Adventure Tunic steuert ihr aus der isometrischen Perspektive einen mit Schwert und Schild bewaffneten Fuchs, der sich auf der Suche nach einem legendären Schatz befindet. Dabei durchstreift ihr ein märchenhaftes Land voller Legenden und Geschichten, das von finsteren Gewölben unter der Erde bis hin zu einem Palast über den Wolken reicht, und sammelt die Seiten des Heiligen Buches, das euch die Geheimnisse der Welt eröffnet.

Das Gameplay besteht zu einem großen Teil aus Kämpfen gegen zahlreiche Monster und uralte, riesige Kreaturen mit gewaltigen Kräften. Wenn ihr gegen diese eine Chance haben wollt, müsst ihr all die verschiedenen Kampftechniken meistern, die ihr im Laufe des Spiels erlernt. Daneben erkundet ihr die Welt und löst Rätsel, um geheime Wege zu öffnen und mächtige Relikte zu bergen, die euch auf eurem Abenteuer nützlich sind.

Borderlands 3 Ultimate Edition

17:45 Borderlands 3 im Test-Video

Den ebenso bunten wie makabren First Person Shooter Borderlands 3 bekommt ihr jetzt in der erst Anfang Oktober für Nintendo Switch erschienenen, umfangreichen Ultimate Edition zum halben Preis. Diese bietet euch zahlreiche Extras, zu denen neben diversen Ingame-Gegenstände auch vier umfangreiche Story-Erweiterungen mit vielsagenden Titeln wie „Wummen, Liebe und Tentakel“ oder „Blutgeld“ gehören.

Wie schon seine Vorgänger setzt Borderlands 3 nicht nur auf reichlich Action, sondern auch auf eine hohe Langzeitmotivation durch das Sammeln von immer besseren Waffen und Ausrüstung, ähnlich wie Diablo. Der Umfang ist diesmal selbst ohne die Erweiterungen schon deutlich größer als in Teil 2. Wir bekommen nämlich unser eigenes Raumschiff und können dadurch Gebiete auf verschiedenen Planeten erkunden. Außerdem wird natürlich wieder viel schräger Humor geboten.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Unpacking ist genau das Richtige für alle, die sich ein friedliches und herzerwärmendes Spiel für die Feiertage wünschen. Wie der Name schon andeutet, dreht sich hier alles darum, Umzugskartons auszupacken und für alle darin verstauten Gegenstände den perfekten Platz in der neuen Wohnung zu finden. Das mag nicht allzu anspruchsvoll klingen, wirkt aber ebenso entspannend wie befriedigend. Außerdem fesselt Unpacking durch seine Geschichte.

Im Lauf der insgesamt acht Umzüge wird euch nämlich indirekt die Lebensgeschichte einer Person erzählt. Anhand der Gegenstände, die sie immer wieder in die neue Wohnung mitnimmt oder die sie vielleicht irgendwann zurücklässt, erkennt man, wie sie sich über die Jahre hinweg verändert. Finden wir die Ursachen dieser Veränderungen heraus, entstehen viele traurige oder auch rührende Momente, die vom Soundtrack hervorragend untermalt werden.

Monster Hunter Rise

3:03 Monster Hunter Rise - Trailer zeigt neue Monster und reichlich Action

Wie in den älteren Teilen der berühmten Monster Hunter-Reihe begebt ihr euch auch in Monster Hunter Rise auf die Jagd nach riesigen Ungeheuern, die ihr allein oder im Koop in spektakulären Bosskämpfen zur Strecke bringt. Das anspruchsvolle, rasante Kampfsystem gehört zu den Highlights des Spiels, für die Langzeitmotivation sorgt ganz ähnlich wie in Diablo 2 die Suche nach Beute und immer besserer Ausrüstung.

Im Vergleich zu den Vorgängern hat Monster Hunter Rise auch einige kreative Neuerungen zu bieten. Besonders spektakulär sind beispielsweise die Randale-Events, in denen ihr mithilfe diverser Verteidigungsanlagen ein Dorf vor mehreren angreifenden Monstern beschützen müsst. Ebenfalls neu ist der Seilkäfer, durch den ihr Monster einfangen oder euch durch die Luft schwingen könnt, was eure Beweglichkeit und das Tempo in den Kämpfen deutlich erhöht.

Über 3000 weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie gesagt, haben die Festtagsangebote im Nintendo eShop noch sehr viel mehr zu bieten als die hier vorgestellten Highlights. Insgesamt gibt es mehr als 3000 reduzierte Spiele für Nintendo Switch. Es lohnt sich also auf jeden Fall, selbst noch einmal die Deals zu durchstöbern: