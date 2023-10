Nintendo Switch: Letzte Chance auf bis zu 75 % Rabatt im großen Nintendo eShop Sale!

Nur noch bis Sonntag bekommt ihr im Nintendo eShop bis zu 75 Prozent Rabatt auf eine riesige Auswahl an Switch-Spielen.

Im Nintendo eShop läuft gerade ein großer Sale, in dem ihr über tausend Indie-Hits und Geheimtipps für Nintendo Switch zu stark reduzierten Preisen bekommt. Viel Zeit habt ihr allerdings nicht mehr, denn die Angebote enden bereits am Sonntag! Zum Abschluss stellen wir euch in diesem Artikel zehn Spiele-Highlights vor, die ihr nicht verpassen solltet. Falls ihr lieber selbst die riesige Auswahl der Deals durchstöbern möchtet, könnt ihr das hier tun:

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Der Name sagt es schon: Unpacking dreht sich ums Auspacken von Umzugskartons. Das mag nicht sonderlich anspruchsvoll klingen, doch in dem Puzzlespiel den perfekten Platz in der neuen Wohnung für jedes der mitgebrachten Besitztümer zu finden, ist nicht nur eine entspannte, sondern auch eine sehr befriedigende Spielerfahrung. Außerdem geht es nicht ums Auspacken allein, sondern auch um die Geschichten, welche die Gegenstände erzählen.

In den insgesamt acht Umzügen, die wir miterleben, wird nämlich die ganze Lebensgeschichte einer Person erzählt. Daran, welche Gegenstände ihr wichtig sind und welche sie zurücklässt, erkennen wir, wie sich ihre Prioritäten im Leben verschieben. Immer wieder gibt es emotionale Momente, herzerwärmende wie traurige, wenn wir die Ursachen für die Veränderungen ihrer Persönlichkeit erkennen. Der hervorragende Soundtrack trägt dabei viel zur Stimmung bei.

Cozy Grove

1:08 Cozy Grove-Trailer nimmt euch mit auf eine entspannte Geisterinsel

Cozy Grove ist eine gemütliche Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, allerdings mit einem ungewöhnlichen Schauplatz: Wir befinden uns auf dem Campingplatz einer Spukinsel, auf der wir uns mit Geistern anfreunden und ihnen dabei helfen sollen, den Weg ins Jenseits zu finden. Dass es dabei nicht allzu gruselig zugeht, liegt nicht zuletzt am ebenso niedlichen wie wunderschönen, handgezeichneten Artdesign.

Neben der Interaktion mit schrulligen und liebenswerten Charakteren gibt es auf der Insel noch viel mehr zu tun: Beispielsweise müsst ihr Ressourcen sammeln, um das Lager auszubauen und die Umgebung mit Dekorationen zu verschönern. Außerdem könnt ihr euch verschiedenen Nebentätigkeiten widmen und beispielsweise angeln oder an den abwechslungsreichen Festivals teilnehmen, die es in jeder der vier Jahreszeiten gibt.

What Remains of Edith Finch

3:25 What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit

What Remains of Edith Finch ist ein First-Person-Erkundungsspiel, das in erster Linie von seinen faszinierenden und oft melancholischen Geschichten lebt. Wir spielen die Titelheldin Edith, die nach langer Abwesenheit in das verlassene Anwesen ihrer Familie zurückkehrt. Dieses weist eine Besonderheit auf: Die Zimmer der verstorbenen Familienmitglieder wurden genau so belassen, wie sie im Moment ihres Todes waren.

In jedem Zimmer machen wir dadurch eine Reise in die Vergangenheit und erleben eine tragische Lebensgeschichte. Dabei erfahren wir, auf welche Weise unsere Verwandten dem Fluch der Familie zum Opfer gefallen sind, dem wir selbst zu entgehen versuchen. Das Gameplay wird dabei immer wieder auf kreative Weise an die jeweilige Geschichte angepasst und trägt dadurch viel zur packenden Atmosphäre bei.

Subnautica: Below Zero

10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit

Subnautica: Below Zero ist ein umfangreicher Nachfolger des Survival-Hits, in dem wir wie im Original eine Unterwasserbasis im Ozean eines fremden Planeten aufbauen. Dabei müssen wir uns diesmal nicht nur um Nahrung, sauberes Wasser und genügend Sauerstoff kümmern, sondern auch dafür sorgen, dass wir nicht erfrieren, denn es verschlägt uns in eine eiskalte Region. Das macht das Überleben noch schwieriger.

Natürlich gibt es auch wieder jede Menge zu erkunden: In der Umgebung finden sich beeindruckende Bauwerke einer hochentwickelten Alien-Zivilisation, deren Geheimnisse wir erforschen müssen, wenn wir das Ende der etwa 20 Stunden langen, spannenden Story-Kampagne sehen wollen. Außerdem treffen wir auf viele neue und fremdartige Kreaturen, die teils friedlich, oftmals aber riesengroß und gefährlich sind.

Neon White

1:03 Neon White: Trailer zeigt, warum der Spielkarten-Shooter-Mix auch Speedrunner abholt

Neon White ist einer der großen Indie-Überraschungshits des letzten Jahres. Ihr spielt einen Attentäter, der in der Hölle gelandet ist, aber noch eine Chance auf ein ewiges Leben im Himmel bekommt, wenn er als Dämonenkiller arbeitet. Es gibt allerdings noch andere höllische Killer, die sich ebenfalls um den Job bewerben und die ihr nun in einem Wettbewerb schlagen müsst. Dabei stellt ihr fest, dass euch einige eurer Konkurrenten seltsam bekannt vorkommen...

Schon die Story allein ist packend, aber das Beste an Neon White ist das Gameplay: Es handelt sich um eine Mischung aus First-Person-Shooter, Platformer und Rennspiel. In Leveln voller Hindernisse und Abgründe müsst ihr möglichst schnell ans Ziel kommen, aber erst, nachdem ihr alle Dämonen getötet habt. Um Bestzeiten zu erreichen, müsst ihr den besten Weg finden und mit den Power-ups experimentieren, die in Form von Spielkarten im Level verstreut sind.

A Short Hike

1:23 A Short Hike - Ausgezeichnetes Indie-Spiel ab heute auf Switch verfügbar

A Short Hike ist ein entspanntes Erkundungs-Adventure, in dem wir als anthropomorpher Vogel den Gipfel eines Berges erklimmen wollen, aus dem simplen Grund, dass es dort Handyempfang geben soll. Dazu wandern, klettern und gleiten wir durch herbstliche Landschaften, die mit einem niedlichen, farbenfrohen Pixel-Look in Szene gesetzt werden. Unterwegs können wir viele andere Wanderer kennenlernen, die alle ihre eigenen Probleme haben.

Für viele dieser Charaktere können wir kleine Aufgaben erledigen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Dadurch lernen wir die skurrilen, aber auch charmanten Figuren besser kennen und erleben so manche Überraschung. Außerdem gibt es Nebenaktivitäten: Zum Beispiel können wir nach Schätzen suchen, uns beim Angeln ausruhen oder schwimmen gehen. Gezwungen werden wir aber zu nichts, denn in A Short Hike geht es gerade darum, den eigenen Weg zum Gipfel zu finden.

LEGO Builder's Journey

0:29 LEGO Builder's Journey - Klötzchen-Puzzler im Launch-Trailer

Im Gegensatz zu den meisten anderen LEGO-Videospielen ist LEGO Builder's Journey kein Action-Adventure, sondern ein Knobelspiel. In kompakten, hübsch im Diorama-Stil dargestellten und niedlich animierten Leveln müsst ihr Rätsel lösen, indem ihr LEGO-Bausteine zusammensetzt. Dabei habt ihr oft den kreativen Freiraum, um mit verschiedenen Möglichkeiten zu experimentieren und eure eigene Lösung zu finden.

Zwar stehen das Gameplay und die Freude am Bauen im Vordergrund, es gibt aber auch eine erstaunlich tiefgründige Story, die euch durchs Spiel führt. Falls ihr gerade keine Lust auf eine Herausforderung habt, sondern einfach nur entspannen wollt, könnt ihr in den Kreativmodus wechseln und dort beispielsweise ein Rennauto oder ein Piratenschiff zusammenbauen. Durch den Fotomodus könnt ihr stilvolle Bilder eurer Kreationen schießen.

Sayonara Wild Hearts

1:05 Sayonara Wild Hearts - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel

Bei Sayonara Wild Hearts handelt es sich um ein kreatives Musik-Actionspiel mit einem psychedelisch wirkenden Neon-Look. Eine junge Frau reist in ihren Träumen in eine andere Welt, in der sie in eine neue Rolle schlüpft und als maskierte Bikerin über eine himmlische Autobahn rast. Insgesamt 23 Level müssen wir in dieser Welt meistern. Jeder davon wird von einem eigenen Popsong untermalt, in dessen Rhythmus wir uns idealerweise bewegen.

Das Gameplay ist ganz im Stil von Arcade-Maschinen simpel gehalten, die Vielfalt ist aber groß: Ihr rast nicht nur mit dem Motorrad über die Straße und müsst Hindernissen ausweichen, sondern steigt stellenweise auch auf das Skateboard um, tanzt, schießt mit Lasern oder kämpft mit Schwertern. Nebenbei wird eine motivierende Geschichte über Enttäuschung und gebrochene Herzen, aber auch über Stärke und neuen Mut erzählt.

Cat Quest II

Cat Quest 2 ist ein buntes Action-RPG mit vielen Wortspielen, das ihr allein oder zu zweit spielen könnt.

Cat Quest II ist ein Action-Rollenspiel aus der Top-Down-Perspektive im Diablo-Stil, liefert aber auch Rätsel in Dungeons, wie man sie von der Zelda-Reihe kennt. Wie im Vorgänger werden temporeiche Kämpfe geboten, in denen es nicht zuletzt auf gutes Timing und flinkes Ausweichen ankommt. Darüber hinaus gibt es ein motivierendes Fortschrittssystem mit freischaltbaren Fähigkeiten und der Jagd nach immer besserer Ausrüstung.

Natürlich erwarten euch auch diesmal wieder viele schräge Charaktere und eine Fülle an toll geschriebenen und witzigen Quests, mit haufenweise katzenbezogenen Wortspielen. Neu ist der lokale Koop-Modus für zwei Spieler*innen. Diesmal muss der Katzenheld nämlich mit dem eigentlich verfeindeten Helden des Hundereichs zusammenarbeiten, um die Tyrannen zu stürzen, die in beiden Reichen die Macht übernommen haben.

Shantae: Half-Genie Hero

Im Action-Platformer Shantae: Half-Genie Hero bekommen wir es oft mit riesigen Bossgegnern zu tun.

Wie seine Vorgänger ist auch Shantae: Half-Genie Hero ein traditioneller 2D-Action-Platformer mit knallbunter Comic-Grafik. Ihr spielt die Titelheldin Shantae, die zur Hälfte ein Dschinn ist und deshalb über vielfältige Geisterkräfte verfügt, die von Zauberattacken bis hin zur Verwandlung in verschiedene Tierformen reichen. Neben aus früheren Teilen bekannten Tierformen wie beispielsweise Affe und Elefant sind auch ganz neue wie eine Fledermaus und eine Krabbe dabei.

In jeder Gestalt hat Shantae andere Fähigkeiten, was für enorme spielerische Abwechslung sorgt. Außerdem gibt es fordernde Bosskämpfe gegen riesige Feinde und Level im Metroidvania-Stil, die Raum für Erkundung bieten. Shantae: Half-Genie Hero zeichnet sich aber nicht nur durch das Gameplay, sondern auch durch die charmante Spielwelt mit ihren schrägen Charakteren und ihren witzigen Dialogen aus.

Über 1000 weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die zehn hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Sale im Nintendo eShop. Wenn ihr keine Schnäppchen verpassen wollt, solltet ihr am besten selbst nochmal einen Blick auf die lange Liste der Angebote werfen: