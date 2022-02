Am 29. April 2022 erscheint Nintendo Switch Sports, der Nachfolger des beliebten und erfolgreichen Wii Sports. Im April könnt ihr euch wieder mit anderen in ausgewählten Sportspielen messen. Darunter das beliebte Bowling-Spiel und Tennis. Dazu stoßen neue Sportarten wie Fußball, Batmindton und Volleyball. Im Herbst 2022 soll dann auch Golf per Update folgen.

Wer das Spiel zum Release in den Händen halten will, kann es jetzt bereits vorbestellen. Die physische Variante beinhaltet dabei direkt einen Beingurt. Dieser wird beim ersten Update im Sommer interessant, denn dann könnt ihr mittels Joy-Con und Beingurt Fußball spielen.

Nintendo Switch Sports vorbestellen

Jetzt bei diesen Shops kaufen:

Nintendo Switch Sports Beingurt vorbestellen

In der physischen Version ist der Beingurt enthalten. Wer möchte, kann aber dennoch einen weiteren dazu kaufen oder falls ihr euch für die digitale Edition entscheidet, könnt ihr euch den Beingurt einzeln kaufen.