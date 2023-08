Nintendo Switch-Update 16.1.0 ist live und das sind die geheimen Änderungen

Ein Dataminer hat herausgefunden, was im Hintergrund geändert wurde.

Nintendo verbessert die Switch auch im siebten Jahr nach Release weiter und veröffentlicht deshalb in regelmäßigen Abständen weitere Updates, die Optimierungen an der Systemsoftware vornehmen sollen. Wie auch bei den letzten drei Updates gibt es nur kleine Änderungen, die vielen Spieler*innen nicht einmal direkt auffallen dürften.

Die Update-Übersicht, die Nintendo auf seiner offiziellen deutschsprachigen Seite veröffentlicht hat, dürfte euch bekannt vorkommen. So wurde wieder einmal die wenig aussagekräftige Verbesserung der Systemstabilität vorgenommen:

Ver. 16.1.0 (Veröffentlicht am 22.08.2023)

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses.

Wie so oft gibt es keine weiteren Angaben, was es damit auf sich hat. Doch Dataminer OatmealDome verrät mit jedem Update, welche versteckten Änderungen Nintendo im Hintergrund vorgenommen hat. So hat er auch dieses Mal wieder herausgefunden, was an der Switch verändert wurde.

Seinen Fund teilt er in einem Tweet auf X (ehemals Twitter):

Was wurde geändert? Demnach wurden unterschiedliche Systemkomponenten aktualisiert. Dazu zählen beispielsweise:

HOME-Menü

asiatische Schrift

Tastatur

Internetbrowser

Vor allem das HOME-Menü macht viele Fans stutzig. Möglicherweise könnte das Update des Menüs andeuten, dass in Zukunft eine etwas größere Neuerung kommen könnte. Nintendo könnte die Hybridkonsole mit dem aktuellen Update darauf vorbereiten.

Leider weiß der Dataminer nicht näher, was es mit den Aktualisierungen auf sich hat.

Zudem wurde abermals die Liste an Schimpfwörtern erweitert. Einige rassistische Beleidigungen, der Name eines Massen-Shooters und Todesdrohungen wurden gesperrt und können ab sofort nicht mehr ausgeschrieben werden.

Ist eure Switch permanent mit dem Internet verbunden, sollte der Download automatisch starten. Falls das Update nicht automatisch starten sollte, könnt ihr folgende Schritte durchführen, um auf die neue Version zu aktualisieren:

geht im Hauptmenü eurer Konsole auf „Systemeinstellungen“

scrollt ganz nach unten und geht auf „Konsole“

unter dem Menüpunkt „System-Update“ startet ihr den Download

Die Voraussetzung hierfür ist, dass ihr mit dem Internet verbunden seid. Normalerweise werdet ihr automatisch benachrichtigt, dass der Download zur Verfügung steht. Folgt den Anweisungen der Switch, um euch das Update herunterzuladen.

Wenn ein größeres Feature kommen sollte, welche Inhalte würdet ihr euch wünschen?