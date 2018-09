Nvidia Shield TV inklusive Controller für 189,99 Euro - Amazon Angebote am 10. September

Unter dem Motto »Back to University« bietet Nvidia bei Amazon seinen Nvidia Shield TV in zwei Editionen günstiger an. Mit dem Shield könnt ihr PC-Spiele dank GeForce Now ruckelfrei streamen und somit im Wohnzimmer spielen. Außerdem ist es natürlich möglich eure liebsten Serien darüber zu streamen, denn Nvidia Shield unterstützt Apps wie Netflix, Prime Video, Zattoo TV oder TV NOW.

Zum Angebot gehören außerdem drei Monate Abonnement für TV NOW. Der Shield unterstützt dabei eine Auflösung von bis zu 4K. Im Angebot bekommt ihr die Box einmal mit und einmal ohne Controller. Wer seine Spiele über GeForce Now streamen will, sollte allerdings einen Controller nutzen.

Nvidia Shield TV, 16 GB Speicher, Fernbedienung + Controller für 189,99 Euro

Nvidia Shield TV, 16 GB Speicher, Fernbedienung für 159 Euro

