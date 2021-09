Das mit dem schnellen Internet in Deutschland ist so eine Sache. Längst nicht alle haben Highspeed-Internet und viele müssen sich die kärgliche Bandbreite auch noch mit anderen teilen. Wenn ihr unabhängig vom Rest eures Haushaltes sein und endlich lagfrei zocken und streamen wollt, hat o2 ein Angebot für euch. Denn mit dem o2 Homespot bekommt ihr einen mobilen Router, der dank LTE/4G/5G bis zu 100 Mbit/s liefert. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Bestellen, an den Strom anschließen und ab geht die Post

o2 Homespot: Wie funktioniert er und warum lohnt er sich?

Was ist der Homespot überhaupt? Mit dem o2 Homespot kommt euer Internet nicht über ein Kabel aus dem Boden, sondern über 4G / LTE / 5G. Damit profitiert es von zahlreichen Vorteilen gegenüber den traditionellen DSL-Leitungen und lässt sich auch neben einem regulären DSL-Anschluss nutzen. Mit ihm habt ihr also euer eigenes WLAN, er übernimmt im Prinzip die Rolle eines Routers.

Wichtig: prüft vor der Bestellung die Verfügbarkeit! Der o2 Homespot funktioniert nur, wenn der gewünschte Standort vom o2-Mobilfunknetz abgedeckt wird. Ob das der Fall ist, sagt euch der o2 Verfügbarkeitsrechner.

Unkompliziert und flexibel: Einen neuen Internet-Zugang einzurichten ist für gewöhnlich ziemlich lästig. Die Installation des o2 Homespots könnte dagegen nicht einfacher sein: Ihr bestellt einfach online das entsprechende Paket, stellt ihn zu Hause dann an seinen Platz und steckt ihn ein - ganz ohne Techniker! Schon könnt ihr euch einwählen und habt eine bis zu 100 MBit/s schnelle Leitung. Auch cool: Ihr könnt den Homespot beliebig umstellen. Weil er, anders als normale Router, keinen Kabel-Anschluss braucht, könnt ihr ihn in jedem Zimmer mit Steckdose nutzen. So habt ihr in jedem Zimmer perfekte Konnektivität.

Reduzierter Preis: Aktuell bekommen Neukunden, Bestandskunden, sowie junge Leute und Senioren (60 Plus) die o2 my Home Verträge günstiger.

Maximale Ersparnis mit dem Homespot-Vertrag

Neukunden: Wenn ihr in den letzten zwölf Monaten keinen Internet-Vertrag mit o2 hattet, profitiert ihr vom Neukunden-Rabatt. Dadurch ist die Grundgebühr für die ersten zwölf Monate zehn Euro günstiger (gilt für die M und S Varianten).

Wenn ihr in den letzten zwölf Monaten keinen Internet-Vertrag mit o2 hattet, profitiert ihr vom Neukunden-Rabatt. Dadurch ist die Grundgebühr für die ersten zwölf Monate zehn Euro günstiger (gilt für die M und S Varianten). Bestandskunden: Treue wird auch belohnt – bei o2 profitieren Bestandskunden von zehn Euro Rabatt.

Treue wird auch belohnt – bei o2 profitieren Bestandskunden von zehn Euro Rabatt. Junge Leute / 60 Plus: Junge Kunden oder jene, die bereits über 60 sind, erhalten nicht nur die ersten zwölf Monate zehn Euro Rabatt, sondern sparen auch ab dem 13. Monat fünf Euro.

Diese Verträge sind aktuell im Angebot:

o2 my Home S

Download bis zu 10 MBit/s

Upload bis zu 2 MBit/s

Mit LTE & 5G Router kombinierbar

Telefon-Flat in das dt. Festnetz

12 x 10 € mtl. sparen

Mindestlaufzeit 24 Monate

o2 my Home M

Download bis zu 50 MBit/s

Upload bis zu 10 MBit/s

Mit LTE & 5G Router kombinierbar

Telefon-Flat in das dt. Festnetz

12 x 10 € mtl. sparen

Mindestlaufzeit 24 Monate

o2 my Home L

Download bis zu 100 MBit/s

Upload bis zu 40 MBit/s

Nur mit 5G Router kombinierbar

Telefon-Flat in das dt. Festnetz

12 x 10 € mtl. sparen

Mindestlaufzeit 24 Monate

o2 my Home L für 24,99 Euro / Monat buchen