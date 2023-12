One Piece: Neue Anime-Episode zeigt die bislang mächtigste Waffe der Marine

Die neue Waffe der Marine wird Ruffy und seiner Crew zusetzen.

Der Anime von One Piece befindet sich gerade in der Zwischenphase von Wa no Kuni und Egghead Island. Wir sehen einige altbekannte Charaktere wieder, darunter den Fiesling Blackbeard. Der macht Bekanntschaft mit der neusten Waffentechnologie der Marine, der Ruffy und seine Crew im späteren Verlauf ebenfalls begegnen werden.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel enthält Spoiler zur Anime-Folge 1087 des One Piece-Animes und der neuen Waffentechnologie der Marine.

One Piece: Diese Waffe setzt die Marine nun ein

Um was für eine Waffe geht es? Blackbeard trifft in Episode 1087 auf eine Mini-Version von Dracule Mihawk. Obwohl Blackbeard einer der vier Kaiser ist, wird er von dem kleinen Mihawk durch einen Schlag mit dem Schwert über die Insel katapultiert.

Das Aufeinandertreffen der beiden könnt ihr im folgenden Clip sehen:

Bei dem Mini-Mihawk handelt es sich um einen Seraphim. Sie sind das Nachfolgemodell der Pacifista, also von Bartholomäus Bär. Es gibt mehrere Versionen der Seraphim, die alle wie Kinderversionen der Sieben Samurai aussehen.

Folgende Modelle der Seraphim gibt es:

S-Snake (Boa Hancock)

S-Hawk (Dracule Mihawk)

S-Bear (Bartholomäus Bär)

S-Shark (Jimbei)

Don Quichotte De Flamingo

Gecko Moria

Sir Crocodile

Die Cyborgs wurden mithilfe der Stammgene ihrer Vorbilder geklont und besitzen deshalb die gleichen Fertigkeiten wie die Sieben Samurai. Durch sie fließt grünes Blut aus diesen Stammzellen, mit dem sie die Teufelskräfte ihrer Vorbilder erhalten haben. Ihre Existenz ist wohl auch der Grund, wieso die Sieben Samurai abgeschafft wurden – Cyborgs gehorchen deutlich besser als Pirat*innen.

Der Seraphim von Boa Hancock war in derselben Folge zu sehen:

Die Marine hat wohl entdeckt, dass sich das Volk der Lunarier noch besser für eine Waffe eignet als ein Buccaneer. Die Seraphim besitzen genau wie die Lunarier eine dunkle Haut, helle Haare, schwarze Flügel und einen Feuerball auf dem Rücken.

King war der letzte Überlebende der Lunarier und fiel vor allem durch seine enorme Kampfstärke auf. Kein Wunder also, dass die Seraphim auf der Basis dieses Volkes designt wurden.

Einen Ausblick auf den kommenden Egghead Island-Arc gibt es mit dem folgenden Video:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Wieso werden sie eingesetzt? Im Anime taucht der Seraphim auf, weil die Marine die ehemaligen Sieben Samurai gefangen nehmen will. Schließlich handelt es sich bei ihnen nach der Abschaffung der Organisation um skrupellose Verbrecher*innen, die sie bestrafen müssen.

Auch in Zukunft werden wir die Seraphim sehen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sich Ruffy und seine Crew der neuen Waffentechnologie der Marine stellen müssen.

Was haltet ihr von den Seraphim? Wie stark schätzt ihr sie ein?